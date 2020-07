Horoscopul zilei de azi, MARȚI 14 IULIE 2020. Punct de cotitură pentru zodii

Soarele face opozitie cu Jupiter in Capricorn, marcand un punct de cotitura major. Jupiter si Pluto sunt strans legati de pandemia Covid-19, iar 14-15 iulie marcheaza o borna importanta. Este timpul sa iti faci o imagine de ansamblu asupra ultimelor sase luni si sa decizi cea mai buna cale ce poate fi urmata. Marte din Berbec si Chiron se intalnesc pentru a starni adevaruri incomode. Exista furie, exista suparari. Exista si pagube. Dar este timpul sa faci pasul inainte spre vindecare. Luna in Taur este ceea ce ai nevoie pentru a simti pamantul sub picioare si pentru a te intoarce la simturi.



Momentul adevarului, adus de Soare si Jupiter

Exista o mare criza in lume, iar o rana de razboi a ramas in urma. Poate ca nu o vezi, dar o poti simti din ce in ce mai mult. Chiron in Berbec creeaza o multime de senzatii, pe care Marte din Berbec le reactiveaza puternic. Te simti inselat, agitat, nervos, speriat. Scoate bandajele, lasa vindecarea sa inceapa!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O perioada haotica se apropie de sfarsit si vei avea sansa de a te regrupa si de a merge cu toata forta inainte. Optimismul este in crestere si te va impinge sa te confrunti curajos cu problemele. O atmosfera armonioasa te va ajuta sa iti pui in miscare planurile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile merg relativ usor pentru tine astazi, insa incearca sa te organizezi mai bine pentru a putea face fata tututor obligatiilor. Ai tot ce-ti trebuie pentru a indeplini fiecare sarcina din lista ta, deci nu te opri. Analizeaza daca a fost ceva ce ai judecat gresit la oameni sau la situatii si corecteaza ce se poate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Contextul planeter pozitiv contribuie la o mai buna viziune asupra lucrurilor. Intelegi mai bine ce se intampla in jurul tau si te intelegi mai bine cu oamenii. Ideile tale sunt recunoscute si iti gasesti sustinatori. Bucura-te si profita de aceste momente pentru a implementa cat mai multe din ideile tale. Inainte de a trece mai departe, verifica sa nu fi lasat vreun proiect neterminat in urma.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai toate rotitele in miscare pentru a tine pasul cu totul. Increderea de sine este la cote inalte, deci vei putea actiona la capacitate maxima. Gratie muncii sustinute, incep sa vina si beneficiile materiale. Cu putina atentie, pot veni si mai multe. Succes!

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Secrete ies la lumina, iar lumea ta se va intoarce cu susul in jos. Desi este lesne inteles ca poti fi suparat, este foarte important sa incerci sa treci rapid peste soc si sa iti schimbi abordarea. In acest fel si cu un maxim de precautie, poti sa reduci eventuale pierderi.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Proiectele care au stagnat se deblocheaza, permitandu-ti sa mergi mai departe. In consecinta, acesta este un moment prielnic sa iti planifici viitorul, fara sa il incarci cu problemele avute recent. Orice provocare legata de familie cu care te-ai confruntat incepe sa se dizolve, permitandu-ti sa gasesti solutii constructive la fiecare problema. In general, lucrurile inainteaza in viata cu o viteza ametitoare pe toate fronturile. Fii bine ancorat cu picioarele pe pamant si gandeste-te la fiecare miscare inainte de a actiona.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Obligatiile te fac sa tintesti si mai sus, doar ca incep sa te copleseasca. Incearca sa-ti pastrezi calmul, sa nu dramatizezi. Lucrurile nu stau chiar atat de rau. E nevoie doar de putina organizare. Chiar si daca gresesti, nu este imposibil de remediat eroarea. Pentru a avea mai multi bani, e nevoie de o planificare mai atenta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

A venit vremea sa renunti la pesimism. Nu te ajuta la nimic, ba chiar te face sa exagerezi fiecare emotie. Cu o abordare mai pozitiva asupra vietii, vei gasi mult mai rapid solutiile la problemele care te framanta. Da, poate fi destul de confuz momentul, insa asuma-ti aceasta transformare. Poti cere ajutorul cuiva in care ai mare incredere. Te va putea scoate din aceste dileme existentiale.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Probleme de familie iti atrag atentia astazi si va trebui sa le oferi tot timpul si energia ta celor dragi. Acesta este singurul mod de a gasi, in cele din urma, solutii la problemele cu care te-ai confruntat. Ai tot ce trebuie pentru a reusi, asa ca nu renunta la primul obstacol.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Modificarile si evolutiile succesive din ultimile zile, precum si responsabilitatile curente te fac irascibil. Trebuie sa iti controlezi starea de spirit si sa iti faci un plan mai bun de actiune. Acest lucru te va ajuta si sa-ti rezolvi sarcinile mai repede, si sa te adaptezi mai usor la noua stare de fapt.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Vrei sa ramai in zona de confort azi. Te-ai cam saturat de diversele probleme care ce-au scauzt siguranta de sine si te tin pe loc. Profita de acest context astral pentru a dedica mai mult timp oamenilor care ti-au stat alaturi tot timpul, chiar in si in cele mai grele momente ale vietii tale. Accepta invitatiile celor care te iubesc si elibereaza-te putin de rutina zilnica. Iti poti incarca bateriile si poti uita de griji.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Daca anumite aspecte din viata ta nu te multumesc, vei gasi curajul si determinarea de care ai nevoie pentru a efectua acea schimbare pe care o tot amani. E nevoie de efort, dar nu renunta, indiferent cat de greu ti se va parea. Vei reusi, iar rezultatul va merita cu prisosinta tot sacrificiului. Da tot ce e mai bun din tine, imbunatateste relatia cu cei din jur. Te va ajuta sa iti pastrezi calmul si relaxarea, elemente de care ai mare nevoie in tot acest proces de transformare.