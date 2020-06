Horoscopul zilei de azi, MARȚI 16 IUNIE 2020. Aceasta este noua realitate!

Luna paraseste Berbecul si se indreapta spre Taur, de aceea si mintea ta se va indrepta spre lucruri mai practice. Poate finantele tale sunt punctul principal de atractie al acestui moment? Poate simti nevoia unei mese copioase, gatite din inima? Luna in Taur face cuadratura cu Saturn in Varsator si s-ar putea sa nu iti pice chiar foarte bine aceste emotii puternice. Insa lucrurile se vor lumina in curand, caci in scena va intra Uranus. Aceasta este noua realitate! Soarele, Pluto si Jupiter joaca in continuare un rol important, deci fii vigilent!

Mai mult pragmatism

Ne indreptam direct spre eclipsa solara, dar si de Luna noua din weekend. Poti simti o presiune negativa pe masura ce Mercur va intra in miscare retrograda, iar solstitiul de vara se apropie. Valuri uriase de incertitudine te pot cuprinde, dar nu trebuie sa te dai batut!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fa tot ce poti ca sa tii ritmul zilei de azi. Lucrurile se pot misca repede iar ritmul tau nu este chiar asa de rapid in general. Ai putea chiar sa ridici mana sa spui ceva si nici sa nu fii observat in agitatia generala a zilei, cu oameni prea preocupati doar de ei insisi si de ce au de facut. Daca vrei sa te afirmi si sa te manifesti si exprimi, trebuie pur si simplu sa te ridici, sa te implici si sa fii proactiv.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi buna si un moment potrivit sa capeti control asupra unei situatii. Ai facut toate pregatirile si acum este timpul sa le pui in folosinta. Esti pregatit sa iti confrunti “inamicul” ochi in ochi. Ai incredere in pregatirea ta. Exista o alerta suplimentara care te ajuta sa te lupti in orice batalie. Esti foarte constient de energia din jurul tau, deci foloseste asta in avantajul tau ca sa simti terenul si lumea.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sa nu fii surprins daca o solutie practica, de moda veche nu functioneaza astazi. Poate ca noile tehnologii electronice vor fi cele mai impresionante la acest moment. Acesta este cazul clasic cum o versiune noua si imbunatatita inlocuieste una lenta si veche. Oricum ai nevoie sa iti upgradezi sistemele si tu mai devreme sau mai tarziu, deci mai bine fa-o acum.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi ai putea sa te strecori prin multe lucruri de facut precum fulgerul. Exista o rapiditate suplimentara in pasii tai care te ajuta in fiecare sarcina de facut. Esti dispus sa te angajezi in orice activitate mai putin cea profesionala. Este complet de inteles. Te simti asa de bine sa socializezi dar stii ca e bine sa fie facuta mai intai munca. Doar in acest fel obtii cele mai bune rezultate.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Este posibil sa fii pe extreme astazi pe mai multe nivele. Problema este ca poti intampina opozitii pe oriunde intorci capul. Exista o energie incredibil de incapatanata a zilei care este in starea de spirit a multora, in special in a ta. Tine minte ca daca vrei cooperare si rezultate, va fi nevoie sa faci si compromisuri. Incearca sa vezi si nevoile altor oameni.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi este o zi foarte buna pentru tine, intrucat vei simti cum ritmul rapid al zilei ti se potriveste de minune pentru orice doresti sa faci. Exista un sentiment general de grandoare in aer care iti reaminteste sa iti dedici tot timpul necesar fiecarei activitati, inca de la prima ora. Afiseaza un zambet incantator si scufunda-te in viata zilei de azi.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Exista o energie turbulenta a zilei si ar fi bine sa profiti de ea in sensul bun. Este un moment potrivit sa te implici in orice activitate care nu este statica si sa iti si placa asta. Poate ca oamenii sunt mai rigizi decagt de obicei, dar tu foloseste-ti abilitatea de a merge cu fluxul, simtind ritmul. Cu cat esti mai relaxat, cu atat mai relaxati devin si altii in jurul tau.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ai putea fi frustrat de faptul ca oamenii fac lucruri prea in graba azi. Insa e nevoie sa accepti energia cu ritm ridicat a zilei pentru ca sa tii si tu ritmul. Nu te ingrijora daca te implici in activitati care nu au fost planificate inainte. Vei vedea ca o frivolitate spontana va fi chiar placuta intr-o zi ca asta. Asteapta-te la neasteptat.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Abordarea ta consacrata, lenta si linistita va fi in opozitie cu energia alerta a acestei zile. Oamenii iti pot solicita prea mult din timp si energie. Este una din acele zile in care oameni ce stau la rand cu tine inclusiv la cafea iti pot arunca priviri urate daca dureaza mult pana cand te decizi ce sa iti iei. Acordeaza-ti ritmul intern la ritmul exterior.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Oamenii pot intra in conflict cu tine azi. Mai mult ca sigur, subiectul poate avea legatura cu faptul ca altii sunt prea focusati pe ei insisi, fapt ce te poate irita. Fii ceva mai intelegator atunci cand oamenii iti solicita mai mult atentia. Exista in aer o anumita energie si pasiune care te face sa iubesti viata cu toate formele sale de manifestare.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Sari cu pofta in aceasta zi cu un zambet larg pe chip. Generozitatea si sinceritatea ta nu vor trece neobservate intr-o zi ca aceasta. Poate ca oamenii iti vor solicita atentia mai mult decat de obicei, asa ca dedica timp ca sa simti emotiile celor ce te iubesc. Cheia este sa nu le lasi secatuit emotional. Umple-te cu energia plina de viata si iubire a acestei zile.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ar putea aparea o tensiune neasteptata care apare de nicaieri astazi. Mai mult ca sigur ca emotiile tale vor atinge cote inalte. Fii atent ca nu cumva agresivitatea ta de care poate nici nu esti constient sa ii enerveze pe altii. Oamenii pot reactiona brusc si brutal. Nu fii surprins daca situatiile apar fara preaviz. Exista un ritm alert de energie al zilei care nu va trece neobservat.