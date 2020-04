Horoscopul zilei de azi, MARȚI 21 APRILIE 2020. Test de realitate, dar împreună reușim!

Soarele instalat de duminica in Taur face o cuadratura azi cu lordul karmei Saturn aflat in Varsator si o realitate a ultimei luni poate sa ne ajunga direct in fata, aducand cu ea o testare cat de mult suntem cu picioarele pe pamant si asumati. Poate fi vorba de realitati economice, financiare, fiindca este implicat Taurul care este zodia ce raspunde de bani.

Dar pot fi si realitati sociale pentru care Saturn genereaza unele presiuni mai dificile.

Pot fi subiecte fierbinti pentru urmatoarele 10 zile pana la inceputul lunii mai. Exprimarea poate fi mai provocatoare din cauza restrictiilor impuse de Saturn. Energia este intensa, fie ca suntem presati sa facem sau sa nu facem ceva. Luna este in activul Berbec si ea ne sugereaza ca eliberarea vine din miscare fizica. Cand presiunea e prea mare, fa cativa pasi, intinde-ti corpul cu delicatete, fa miscari de yoga. Exista si o influenta ce ne sustine din partea lui Venus si Marte, iubaretii planetari, care ne spun ca e bine sa fim impreuna si sa abordam orice cu cineva drag alaturi ca e mult mai usor.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pregateste-te pentru o portie mare de incredere de sine ! Te simti sigur pe tine astazi si asta te ajuta sa faci maximum din oportunitatile care vin pe calea ta si care vor avea un efect major asupra directiei de viitor. Incearca sa ramai calm si foloseste logica ca sa rezolvi orice problema care apare. Mai presus de toate, evita sa te certi cu cei din preajma ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta zi te face sa chestionezi multe lucruri si sa iti revizuiesti pozitia. Ai fost putin confuz recent si asta te-a impiedicat sa vezi ceva clar. Nu de acum incolo, insa. Gandurile tale s-au clarificat si acum poti recunoaste greselile facute in trecut despre oameni si situatii. Aceasta este sansa ta sa iti pui viata in ordine buna si sa te dedici spre viitor cu mai multa pace in suflet si minte.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai ajuns atat de departe cat ai putut, draga Capricorn. Ceva insa trebuie schimbat. Este nevoie sa scapi de tot ce te-a tras in jos, consumandu-ti energia si sa te duci spre ce vrei cu adevarat in viata. Tu stii foarte bine ca cei dragi te vor sustine oricum. Nu ezita sa ceri ajutor atunci cand te afli in dubii sau la anaghie. Mentine-te calm indiferent ce a aparut si lasa ratiunea sa iti fie ghid.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Sunt destule subiecte din viata ta care nu te satisfac in totalitate dar nu vei realiza nimic daca doar stai cu bratele incrucisate si te plangi. Nu astepta ca toate lucrurile bune sa iti pice in poala fara sa faci niciun effort. Ziua de azi iti ofera oportunitatea perfecta sa ai un start pozitiv. Stelele te calauzesc !

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ai lasat prea multe legaturi nefinalizate si asta te poate tine pe loc. Trebuie sa sari in actiune si sa clarifici orice treaba neterminata. Este singurul mod de a-ti elibera energia pentru toate lucrurile bune care te asteapta. Nu lasa tensiunile si neintelegerile sa te calauzeasca spre a pierde controlul si nu vorbi in moduri in care vei regreta. Protejeaza-i pe cei dragi tie de temperamentul tau feroce.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi risti sa ai o atitudine negativa despre diverse situatii din viata ta. Nu iti lasa pesimismul sa strice ce e mai bun din tine pentru ca asta doar va spori problemele. Intotdeauna vor exista provocari pe cale. Intrebarea este ce vrei sa aduci pe masa, sa vezi si sa gestionezi. Tine capul sus si nu da inapoi pentru ca ai comite o nedreptate la adresa ta. Gandeste pozitiv si vei vedea ca totul se transforma in bine pana la urma.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Poate ca nu este cea mai simpla zi pentru tine dar incearca sa nu lasi stresul sa iti strice ce ai mai bun, altfel te ineci si intr-un strop de apa. Organizeaza-te ca sa devii mai eficient. Asigura-te ca lasi judecata si logica sa te calauzeasca. Asta iti va permite sa te ridici deasupra oricarui stres.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Cheia de a avea o zi buna astazi este sa continui sa lucrezi la proiectele tale atat cat poti. Nu te opri, nu renunta si nu lasa nimic sa iti intrerupa progresul. Esti asa de aproape de rezultat ! Ar fi nebunie sa cedezi cu atat de putin inainte de final si sa lasi toate eforturile sa fie in van. Foloseste-ti propria calauzire interna si ai incredere in judecata ta. Nu lasa cuvintele altora sa te influenteze catusi de putin.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Increderea ta in tine este pana la acoperis azi si asta te ajuta sa iti faci treburile bine si in regula si sa scapi de probleme si anxietati nenecesare. De acum incolo, vei fi in stare sa iti atingi orice obiectiv pe care il setezi pentru tine mult mai usor si fara efort, stiind ca iti va aduce bucurie si bine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Esti plin de vise si ambitii despre viitor dar este timpul sa te opresti doar din a gandi si vorbi si sa faci ceva in acest sens. Organizeaza-te, adopta tactici destepte si vei fi in stare sa iti aduci toate planurile la indeplinire cu succes. In fiecare provocare pe care o infrunti exista o oportunitate de crestere. Nu ezita sa le ceri sfatul celor pe care ii iubesti si in care ai incredere.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi te simti pozitiv si entuziast cu privire la viitor. Fii totusi prudent sa nu te lasi luat de val de entuziasm si sa faci o miscare gresita. Nu fii pripit pentru ca va fi dificil sa corectezi greseli in viitor. Incearca sa ramai calm si sa nu te inflamezi, cauzand conflicte inutile cu cei din jurul tau.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ai tendinta sa te lasi coplesit de probleme, iar din acest motiv ele tot revin sa te bantuie si zapaceasca. Schimba tactica si incearca sa faci totul la timp. Deasemenea, se merita sa accepti si parerea sau ajutorul altor oameni ca sa gasesti solutii cat mai repede.