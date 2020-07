Horoscopul zilei de azi MARȚI 21 IULIE 2020. Ce adevăr trebuie să scoți la lumină?

Mercur face sextil cu Chiron si este timpul sa spui adevarul. Cuvintele ies la suprafata din adancul sufletului si te fac vulnerabil. Spune ce trebuie sa spui, acele cuvinte te elibereaza. Chiron este despre vindecare, dar, de multe ori, vindecarea vine insotita de durere. Nu poti sa te vindeci daca nu simti durerea. Indiciile ies la suprafata. Poate cineva spune ceva, poate primesti o veste care iti atrage atentia. Descopera-ti vulnerabilitatea si fa ceva ca sa vindeci.



Luna a intrat in Leu si face si ea lumina. Poate ca ai nevoie de putina stralucire venita de la Leu. Razi, joaca-te, bucura-te! Sigur te va energiza putin. Luna face trigon cu Chiron si cu Marte in Berbec. Uranus este aproape de ele si te indeamna sa spargi rutina. Sa faci ceva diferit!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este timpul pentru actiune, deci profita de aceasta zi minunata. Fa tot ce iti sta in putere pentru a-ti transforma visurile in realitate. Dar nu uita sa faci acest lucru intr-un mod inteligent, metodic. Pastreaza-ti calmul si concentrarea.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Presiunea din ultimele zile si-a pus amprenta asupra ta. Azi e ziua in care te poti relaxa, in care le poti marturisi prietenilor si apropiatilor ce simti. Suportul lor va fi de bun augur.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile se desfasoara cu o viteza uluitoare, iar tu trebuie sa iei decizii rapid pentru a tine pasul cu evenimentele. Atentie, nu lasa nervii sa-ti influenteze alegerile. Pastreaza-ti calmul si cere sprjinul familiei si prietenilor.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Planetele sunt de partea ta azi si te ajuta mai mult decat iti poti inchipui. Totusi, trebuie sa acorzi o atentie sporita capitolului finante si sa incerci sa nu cheltui excesiv. Petrece mai mult timp alaturi de familie si oameni dragi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astrele iti sunt favorabile azi. Poti rezolva lucruri cu multa usurinta. Pune-ti planurile in actiune, chiar si pe cele care n-au avut succes in trecut. In cele din urma, acest lucru iti va aduce satisfactie.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Nu toate lucrurile merg conform planului tau. Cu siguranta nu sunt ceea ce ti-ai dorit, dar nu e cazul sa intri in panica. Stai linistit si fa ce poti pentru a te adapta acestei noi realitati. Fii flexibil si rezolva ce ai de rezolvat. Iesi din rutina in care ai fost blocat.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Aceasta este o zi excelenta pentru multe aspecte din viata ta. Esti ancorat in propriile sentimente, in propriile nevoi si actionezi spre a le duce la indeplinire. Fii atent la fiecare miscare pe care o faci pentru ca va avea un impact major asupra vietii tale. Fii realist si ai incredere ca ideile tale vor da rezultate perfecte.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Te simti pregatit pentru actiune, esti dornic sa iti remodelezi viata asa cum iti doresti. Esti gata sa iti iei in propriile maini soarta si sa mergi inainte cu incredere. Stii bine ce vrei si esti hotarat sa pleci in obtinerea acelor lucruri, indiferent de situatie. Esti plin de optimism si esti o placere pentru ceilalti. Aura ta pozitiva atrage oameni noi care te vor ajuta la un moment dat.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Incearca cum poti sa te organizezi mai bine si ocupa-te de fiecare sarcina in parte. Daca intarzii, vei capata frustrari si vei veni din ce in ce mai iritat si dezamagic. Daca vezi ca anumite situatii din viata ta nu se imbunatatesc nicicum , ar fi mai bine sa incerci sa te adaptezi in loc sa incerci sa obtii imposibilul. Incearca sa te relaxezi mai mult sis a eviti oamenii care ar putea sa-ti dea o stare de nervozitate.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Simti nevoia puternica de a petrece mai mult itmp cu cei dragi tie. Familia are nevoie de tine, dar si tu de ei. Concentreaza-te pe rezolvarea problemelor, indiferent daca sunt ale tale sau ale celorlalti. Gasiti solutiile impreuna. Toate aceste situatii iti vor da un plus de incredere de sine si sa te simti mai stapan pe tine. Nu este exclus sa te gandesti la rearanjarea casei, pentru a-ti da sentimentul de reinnoire.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Este un moment excelent pentru relatiile de toate felurile. Dedica mai mult timp aprofundarii relatiilor cu prietenii, cu rudele. Sau poate vei intalni oameni noi si interesanti care te vor ajuta in plan profesional sau personal.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Esti chemat sa corectezi situatiile problematice si sa te ocupi de rezolvarea acelora care te streseaza si te impiedica sa iti planifici viitorul. Cand vei face ordine in viata, vei putea sa urmezi drumul sufletului. Clarifica exact ce treubie sa faci pentru a ajunge in locul in care iti doresti sa fii. Acets lucru te va ajuta sa te simti mai sigur, si sa-ti dezvalui adevaratele nevoi.

sfatulparintilor.ro