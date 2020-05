Horoscopul zilei de azi, MARȚI 26 MAI 2020. Conversații secrete!

Luna in Rac iti intensifica emotiile, iar Mercur aduce la lumina conversatii secrete. Jupiter in Capricorn are si el secretele sale. Ce vrea sa-ti transmita Universul?



Schimbari de stare de la Luna in Rac

Luna este in Rac, iar tu poti avea schimbari de stare pe care ti-e greu sa le maschezi. Pe de alta parte, n-ar trebui sa fii altfel decat esti. Spune ce simti. Exprima-ti emotiile! Poate ca ai devenit melancolic, poate ca ai o predispozitie mai puternica spre romantism.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se prea poate ca azi sa te afli sub multa presiune si agenda sa fie mai degraba plina. Cu toate acestea, sa stii ca astrele sunt de partea ta si te ajuta sa treci prin tot stresul si sa iti implinesti cu bine obligatiile, dupa care sa te relaxezi si destresezi neaparat. Incearca sa ramai deasupra listei cu lucruri de facut de acum incolo, ca sa nu mai simti atata presiune si sa ai o viziune de ansanblu care sa iti permita sa le iei in ordine si dupa prioritati. Astfel sigur te vei descurca.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi pozitiva pentru tine in care te poti astepta la dezvoltari pozitive in multe domenii ale vietii tale. Nu lasa garda jos, totusi, pentru ca poti deveni superficial si poti face greseli care sa te duca sa pierzi terenul castigat recent. Ramai focusat si foloseste ratiunea ca si un ghid pentru a lua decizii. Asta iti va permite sa faci ca aceste clipe bune sa dainuie si sa te bucuri de o stare de bine de acum incolo.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Iti tot bagi problemele sub pres, iar drept rezultat acestea ies din nou si iti tot dau bataie de cap. Inarmeaza-te cu puterea de a lua o decizie azi si de a gestiona aceste aspecte o data pentru totdeauna. Nu uita ca astrele sunt de partea ta, dandu-ti increderea de sine si credinta necesara sa realizezi ce iti doresti. Nu deveni hiper-entuziasmat insa si prea grabit, pentru ca risti sa faci greseli care iti aduc rezultatul opus.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Dezvoltari neasteptate te pot arunca in afara propriei agende si planificari pentru azi. Nu te panica. Ramai calm, ia-ti un moment pentru a intelege ce se intampla de fapt. Daca te inarmezi cu putere si rabdare, in curand vei vedea ca te adaptezi chiar rapid la noi circumstante si schimbari.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Te-ai tot zbatut sub multa confuzie in ultimul timp. Dar asta urmeaza sa se schimbe, gratie noii conjuncturi astrale. Norii sunt, in sfarsit, alungati, permitandu-ti sa obtii si tu ceva mai multa claritate in viata. Asta te va ajuta sa te relaxezi si decompresezi un pic, scapand de anxietatile saptamanilor trecute. Intrucat totul incepe sa se aseze in locul sau, permite-ti si tu sa respiri.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Toate eforturile tale si munca sustinuta sunt acum recompensate si primesti rezultatele cautate. Asta te face incredibil de multumit si iti aduce satisfactie morala. Visele incep sa devina realitate. Ce mai vrei ? Nu te culca pe laurii bucuriei. Continua sa fii cu ochii in patru dupa noi oportunitati de crestere viitoare. Doar nu vei sta pe loc.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Conditiile sunt ideale azi pentru ca tu sa iti faci putin timp liber si sa porti un dialog intern cu tine. Asta te ajuta sa iti evaluezi actiunile si metodele pentru a corecta erori in viitor si sa iti poti facilita realizarea scopurilor.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi vei putea vedea unele aspecte dintr-o perspectiva diferita. Aceasta claritate nou dobandita, gratie configuratiei noi astrale, iti va permite sa percepi adevaratele dinamici ale situatiilor in care te afli, precum si intentiile reale ale celor din jurul tau. Asta te ajuta sa iti reorganizezi viata si sa ai mare incredere in actiunile pe care le ei, ca fiind cele corecte.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Presiunea sub care ai fost in ultimul timp va incepe sa scada de azi. Insa limitele tale de rezistenta sunt destul de solicitate si epuizate, drept pentru care te incearca un sentiment de coplesire. Incearca sa pui distanta intre tine si problemele tale ca sa te poti relaxa. Ar mai merita si sa discuti cu persoana cea mai draga tie, pentru ca ajutorul sa te poate ajuta sa iti clarifici mintea.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi pari a avea mai multe farfurii zburand prin aer pe care trebuie sa le gestionezi si prinzi iar asta iti da o stare de coplesire. Incetineste ritmul si apoi cu rabdare si metodic ia-ti obligatiile dar una cate una. Numai asa iti vei putea permite sa ajungi la o stare de usurare. Cu actuala configuratie planetara speciala, daca muncesti metodic si dedicat, in curand te vei bucura de fructele eforturilor tale.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Alege ca astazi sa gandesti pozitiv si sa alegi speranta ca model de gandire. Asta te va ajuta sa iti implinesti cu succes obligatiile curente si sa mai si scapi de orice negativitate care te tine inapoi. Ar trebui si sa incerci sa iti limitezi tendinta de a fi incapanat si absolut. A fi deschis la ce au si altii sa spuna te poate ajuta sa gasesti solutii pe care nici nu le-ai imaginat de unul singur.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

