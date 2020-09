Horoscopul zilei de azi MARȚI 29 SEPTEMBRIE 2020. Ce urmează după?

Este ziua in care Saturn isi incepe miscarea directa in Capricorn. Pare ca lumea se opreste pe loc. Te-ai bucurat de libertate pe perioada verii? Speri ca lucrurile vor deveni mai bune pentru tine? Saturn este Lordul karmei si poate fi foarte crud. Mai ales cand se asociaza cu Marte, acum retrograd in Berbec. Poate fi o adevarata bataie de cap. In acelasi timp, Luna in Pesti face sextil cu Uranus si iti ofera un moment de ragaz. Dar ce urmeaza dupa?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti plin de incredere si lucrurile par sa functioneze pentru tine. Pastreaza-ti mintea limpede si nu te lasa purtat de sentimente de frustrare. Situatia aceasta poate dura ceva vreme.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi si in zilele urmatoare, oportunitatile romantice sunt foarte posibile, indiferent daca esti singur sau nu. O prietenie se poate dezvolta in ceva mai mult sau o atractie poate merge la urmatorul nivel. Si daca esti intr-o relatie de lunga durata, acum este o buna ocazie sa redescoperiti pasiunea dintre voi. Si o colaborare creativa poate aparea, una in care sa te simti foarte bine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cel mai important este ca Universul te incurajeaza sa te gandesti sa ai mai multa grija de tine. Putin mai multa atentie pe ce iti este bine poate crea o diferenta mare in lumea ta. Bucura-te si de noi activitati si experiente care iti vor creste starea de bine.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

O conversatie te poate duce mai adanc in lumea altei persoane si asta e ceva ce poti savura, in special daca te ajuta sa lucrati la un proiect impreuna sau sa deveniti prieteni mai buni. Soarele se afla in zona ta personala si te poate sustine sa fii ocupat in treburi domestice si cu oportunitati de a-ti imbunatati lookul locuintei. Idei frumoase si pline de imaginatie te vor inspira.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Daca esti tentat sa torni apa rece peste o idee curajoasa, abtine-te. Soarele in Fecioara te poate impinge sa crezi ca ea nu este posibila si, privind datele concrete, asa ar parea. Totusi, Universul nu este mereu logic, din fericire, si multe fenomene apar si se intampla in ciuda a ce credem noi ca este real sau posibil. Planifica rational dar lasa si mana sortii si a coincidentelor sa isi joace rolul.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Esti putin sentimental azi si acest lucru te-ar putea determina sa faci unele greseli. Daca nu te controlezi, risti sa fii coplesit de indoieli si nesigurante si sa pierzi directia. Fii cu picioarele pe pamant si foloseste-ti logica. Asa vei putea evita posibile erori.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Tema expresiei de sine a fost o tema a ta de ceva vreme, insa acum calitatile tale magnetice pot straluci. O legatura frumoasa ce implica pe Mercur poate fi perfecta ca sa te ajute sa iti trimiti mesajul in lume si sa atragi atentia pe care o meriti. Te vei mai simti bine si daca descoperi mai multe despre imprejurimile tale locale. Cineva interesant poate fi foarte atras de tine.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

O stare de tanjire pe care o ai poate fi asociata cu vremuri fericite sau cu experiente din trecut cand te simteai in pace cu viata iar trairile pe care le ai de atunci sunt puternice. Daca esti in acest caz si te regasesti gandindu-te la trecut, fa un pas in spate pentru ca nu este nevoie sa revizitezi acele locuri din amintiri ci doar sa te relaxezi in prezent si sa traiesti clipe de multumire alaturi de persoane dragi povestind despre ele.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Increderea de sine este la cote inalte si esti pozitiv in relatia cu oamenii. Aceasta situatie te va ajuta sa realizezi tot ce iti propui in acest moment.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Este posibil sa fii motivat sa petreci mai mult timp pe felul in care arati, mai ales daca trebuie sa participi undeva. Venus, coordonatoarea semnului tau, te sustine cu caldura sa faci orice doresti ca sa iti cresti increderea in tine si sa stralucesti si sa te simti pregatit pentru orice vine. Te duci la o intalnire romantica? Putina pregatire va face ocazia sa fie deosebit de placuta.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Desi te afli acum intr-o energie astrala foarte practica, totusi visele tale vor fi de o importanta speciala zilele urmatoare, chiar te vor scoate din rutina zilnica. O viziune sau o fantezie pot fi cheia unei dorinte a inimii si daca vei reflecta la ea, te vei simti inspirat sa faci ceva ce te face mai fericit si te lasa energizat si incantat de viata ta curenta.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Poti fi pozitiv si optimist astazi, deoarece astrele promit o influentea favorabila. Esti plin de dinamism si energie si acest luru iti permite sa profiti de fiecare ocazie care iti iese in cale. Chiar si de acelea care te asteapta de multa vreme sa le bagi in seama. Ramai calm si concentreaza-te asupra ceea ce ai de facut, fara panica sau anxietate.