Horoscopul zilei de azi, MARȚI 4 FEBRUARIE 2020. Vorbele fac și desfac!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 4 FEBRUARIE 2020; suntem in dispozitii vorbarete azi, gratie Lunii in Gemeni. Mercur a schimbat ieri zodia si este in Pesti, pregatindu-se de un frumos sextil cu imprevizibilul Uranus. Ce nu ai spus de ceva timp ? Ce iti sta in gat si ai vrea sa verbalizezi ? S-ar putea sa iti iasa spontan azi. Este o zi buna sa te conectezi cu oamenii, sa faci o scurta calatorie, sa scrii acel mail sau acea postare in social media. Mintea ne zumzaie activa dar si creativa.



In weekend, vom avea o Luna plina frumoasa in Leu si putem fi destul de emotionali. Insa pana atunci, cel putin azi totul este in echilibru perfect. Ne aflam in drum spre ce ne-am propus si toata lumea implicata pare a fi la carma. Avem si sustinerea necesara, Soarele este in trigon cu Luna.



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Poti forma o asociere cu cineva pe care consideri a fi foarte placut si distractiv. Ziua va trece repede, gratie conversatiilor pline de viata. Foloseste aceasta oportunitate ca sa inveti si sa te inspiri de la aceasta persoana. Ziua te va ajuta si sa te conectezi intuitiv cu psihicul altor oameni. Incearca sa te oferi in a face planuri pentru excursii de familie daca chiar doresti sa ajungi intr-un loc visat.



Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Astazi este o zi stralucitoare pentru cei creativi. Abilitatile si munca ta vor fi apreciate din plin. Sunt prevazute castiguri banesti din munca celor creativi. Daca esti student sau cursant, daca inveti ceva, ti se sugereaza sa pui in practica ce inveti. Succesul ii favorizeaza azi pe cei silitori ce doresc sa isi depaseasca nivelul prezent.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te poti surprinde fiind cam posesiv pe lucrurile materiale. Nu tine de nimic cu dintii. Doar urmeaza fluxul si mergi cu el. Ai nevoie sa fii ferm despre orice pana cand ai raspunsurile in mana ta. Te poti gandi si la planuri ce tin de actuala ta locuinta sau una viitoare. Afla de la cunostinte ce oportunitati te tenteaza.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ziua se anunta plina de laude si aplauze pentru tine. Poti primi o apreciere, o bonificatie, un premiu pentru performantele tale speciale. Principiile tale de a adera doar la adevar te seteaza drept un model pentru multi oameni, inclusiv pentru competitori. Incearca doar sa iti reevaluezi deciziile inainte de a le pune in practica.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Daca o anumita stare de lipsa de satisfactie te-a cam sacait de ceva timp, aceasta incepe sa se estompeze. Vei sti instinctiv ca ai gasit directia de viata dorita si o poti urma ca sa iti implinesti un vis. Vei putea intelege care sunt schimbarile de implementat pentru ca sanatatea ta sa iti sustina munca si sa nu ti-o saboteze.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Te vei simti foarte creativ azi. Vei aprecia toate lucrurile frumoase si vei dori sa creezi si tu ceva incantator. Ziua este, asadar, favorabila artistilor si oamenilor creativi. Oricat de mare este aceasta stare, e necesar si sa te termini proiectele incepute. E greu sa treci de la starile creative ce au vibratii ridicate la cele de rutina, insa viata implica ambele aspecte si tu ai nevoie de acest echilibru.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Oportunitatile vin usor spre tine dar nu te napusti sa le prinzi pe toate. Cantareste-ti optiunile cu atentie, simte-te increzator si abia apoi actioneaza. Deasemenea, impartaseste cu prietenii. Este o perioada in care vei deschide multe usi. Nu lasa insa chiar totul la mana destinului. Actiunile tale iti determina destinul.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Tu esti o persoana optimista si azi este ziua in care sa lasi lumea sa stie asta si sa culegi beneficii. Aceasta atitudine iti va imbunatati reputatia de a fi un om motivational si iti face bine si placere sa fii privit astfel. Daca exista relatii mai putin placute cu cineva din viata sociala, acestea se vor imbunatati iar tu vei renunta sa mai gasesti vinovati pentru ceva ce s-a intamplat. Ce a fost a fost.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Esti plin de energie pozitiva azi. Totusi, desi esti foarte bine intentionat, sfaturile tale necerute nu vor fi binevenite peste tot. Ar trebui sa te abtii din a te focusa pe altii si mai bine sa te rasfeti pe tine insuti. Verifica-ti impulsurile in relatia cu ceilalti pentru ca bunele intentii pot fi interpretate gresit.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Dorinta de a avea succes va fi activata destul de mult azi. Si vei tanji sa iti dezvolti abilitatile de scris si oratorie. Incearca sa afli sfaturi practice de la oameni experimentati ce te pot ghida mai bine, fie direct fie prin ce au scris si gasesti in carti sau pe net. Nu ii neglija insa pe cei care sunt alaturi de tine din vremurile cand nu erai chiar asa o stea stralucitoare.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Azi poti da peste o mare idee si ar trebui sa nu o respingi total doar pentru ca la prima vedere pare improbabila. Este ziua in care sa gandesti mare si sa tintesti sus. Studiaza-ti posibile obstacole din plan si vei vedea cum insusi obstacolul iti sugereaza cum sa il depasesti si ce cadou ascunde pentru tine.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi esti determinat sa joci jocul puterii ce poate include si mijloace corecte dar si incorecte de a-ti atinge scopurile. Dupa ce te-ai simtit cam pus pe banca de rezerva de ceva timp, o portie mare de energie de la planete te umplu acum cu incredere. Poti lua decizii pe baza instinctelor bune si, stai linistit, nimeni nu iti va rade in fata.

