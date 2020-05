Horoscopul zilei de azi, MARȚI 5 MAI 2020. Zi istorică, Nodurile Lunare schimbă axa pentru urmatoarele 18 luni!

De unde vii? Incotro te indrepti si de ce?

Nodurile Lunare releva marea schema a lucrurilor, vorbesc despre ce a fost si despre ce urmeaza sa vina. Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in noi la un nivel profund si adanc celular (Nodul Sud) si arata in ce directie gasim adevarata crestere si vindecare (Nodul Nord).



Noua axa Gemeni-Sagetator ne va invata lectii despre invatare, cunoastere, calatorii, schimburi internationale, lumea digitala si cat este ea de prezenta in viata noastra…inca sunt multe de descoperit pe aceste planuri, mai ales in contextul actual mondial. Iar vremea a venit!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Doua minti sunt mai bune ca una dar e dificil sa obtii asta in vremuri de distantare sociala. Insa te poti conecta virtual cu cineva ce iti echilibreaza personalitatea. Ia legatura cu cineva care are o viziune mai usoara si amuzanta despre viata. Probleme ce iti pareau de urgenta maxima pot sa te faca sa razi mai incolo si vei fi mai bland cu tine insuti in ceea ce priveste necesitatea rezolvarii lor. Daca esti cazut pe tema situatiei profesionale, da-ti o pauza. Cineva ca tine intotdeauna se redreseaza.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cand te tratezi cu placeri senzuale, iti ridici moralul, deci fa asta azi. Hai, da-ti cu parfumul preferat, poarta culoarea preferata sau pregateste-ti mancarea preferata. Instinctele iti sunt ascutite si treze, te ghideaza spre aleferi ce te inspira si inveselesc. Cauta moduri prin care sa aduci confort si frumusete in vietile altora. Asta te va ajuta si pe plan profesional.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Inspiratiile tale creative sunt la cote ridicate acum. Este o zi minunata sa iti dezvolti un proiect pe care ti-l imaginezi intr-un fel anume. Orice vei face va fi bine primit iar oamenii iti vor aprecia munca. Accepta-ti abilitatea de a face lumea un loc mai placut in care sa fii ; lasa alti oameni sa se ocupe de subiectele mai apasatoare. Lumea are nevoie de lumina acum, deci fii persoana ce lumineaza in intuneric.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Temele de familie sunt mereu importante pentru tine, dar asta poate fi cu atat mai adevarat acum. Este bine sa mentii comunicarea cu rudele prin formele pe care le folosesti in perioada asta. Impreuna va sustineti ca sa aveti incredere in viata, in oameni, deci fa din asta o prioritate azi. Ai grija insa pentru ca un parteneriat te poate stoarce de energie emotionala. Da-ti seama ca nu e treaba ta sa rezolvi problemele de ego ale nimanui.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Tu esti cel mai fericit cand faci schimb de idei cu persoane creative, mai ales ca zodia ta e binecuvantata cu mari abilitati artistice. Discutia despre proiecte cu amicii tai iti va ridica starea de spirit. Esti mandru de munca ta si nu te simti amenintat de talentele altora. Ai doar grija ca in aceste actiuni sa faci pauze frecvente. Sanatatea ta mentala si fizica trebuie mentinute iar daca te epuizezi, corpul se poate revolta. Respecta-i semnalele.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Cand te ocupi de treburile tale financiare te simti mandru, deci fa un plan azi sa iti rezolvi toate facturile. Sunt vremuri dificile acum, dar poti sa fii in stare sa negociezi un aranjament care sa mentina lucrurile sub o stabilitate. Cu fiecare actiune facuta, statutul tau financiar va deveni mai solid. Dar tine cont sa iti satisfaci si dorintele senzuale si mai si distreaza-te. Nu te mai lua asa de mult in serios.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai putea avea ocazia sa discuti sau lucrezi cu cineva expert in domeniul sau si cu acest ajutor sa parcurgi lectii sau informatii ce te-au fascinat mereu. Dar si tu poti sa impartasesti cunoasterea ta valoroasa cu cineva si te vei simti ca si cum renasti. Nu acorda atentie niciunei voci critice. Esti binecuvantat cu un intelect ascutit si nu trebuie sa te ascunzi cu asta in false modestii.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

O apreciere tacuta a lucrurilor fine ale vietii cultiveaza fericirea. Bucura-te de timp departe de responsabilitatile personale si profesionale, savurand o masa buna, fiind in comuniune cu natura, citind o carte buna sau toate laolalta. Hranindu-ti sufletul este la fel de important ca hrana pentru corp. Daca tanjesti dupa dragoste, da-ti tu aceasta energie. Asculta-ti instinctele si ocupa-te tu de tine daca altii nu sunt in stare – si nici nu ar trebui sa fie treaba lor.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Chiar daca esti separat fizic de unii din oamenii tai favoriti si asta te doare, tot poti gestiona sa va conectati intr-o forma sau alta. Fie ca trimiti cuiva un pachet prin curier, fie ca vorbiti si va trimiteti imbratisari verbale sau virtuale, e important sa iti hranesti aceasta nevoie. Daca cineva nu te intelege sau te considera ca faci gesturi prea extravagante, nu pune la suflet. Fiecare vorbeste din ranile lui nerezolvate.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Oamenii s-ar putea uita spre tine azi pentru raspunsuri si tu esti total pregatit pentru ele. Esti binecuvantat cu abilitati incredibile de lider deci foloseste-le chiar daca e doar pe plan virtual. Daca intalnesti opozitie, ramai calm. In loc sa te supere criticile, incearca sa ii cuceresti pe acesti carcotasi. Tu poti transforma indoiala in incredere si multe lucruri bune se pot intampla sub comanda ta focoasa.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Cand iti expandezi orizonturile capeti o sclipire incantatoare ce te face irezistibil ca persoana. De fapt, ar trebui sa fii pregatit sa intalnesti unii admiratori azi. Foloseste-ti popularitatea pentru a coopera cu cineva pe plan educational, religios sau cultural. Nu apleca urechea la criticul interior care iti poate ridiculiza optimismul si idealismul. Daca asculti indoielile, nu mai progresezi niciodata.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Esti pregatit sa te folosesti bine si intelept de resursele tale financiare si emotionale. Fie ca inseamna sa faci o mica investitie pentru o siguranta de termen lung fie ca spui cuiva special ce simti pentru el/ea, este important sa te lasi ghidat de inima ta azi. Da, poate fi real si ca poti experimenta pierderi, dar e mai bine decat sa te tot intrebi ce s-ar fi intamplat daca ai fi avut curajul sa risti. Prietenii se pot teme pentru tine ca te expui unui pericol, dar desi le esti recunoscator pentru grija, tu mergi pe drumul tau.

