Horoscopul zilei de azi MARȚI 6 OCTOMBRIE 2020. Ce dă sens lumii tale?

Luna este in vorbaretul Gemeni, iar Mercur urmeaza sa faca opozitie lui Saturn. Simti energia? Parca ai fi in sampanie si te gadila bulele. Pe masura ce Luna face cuadratura cu Venus si sextil cu Chiron, relatiile incep sa aduca la suprafata adevaruri nespuse.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pana in acest moment, eforturile tale de a-ti atinge visurile s-au dovedit a fi in zadar. Te enerveaza la culmesa nu vezi rezultate. Cu toate acestea, energia pare sa se schimbe, iar evenimentele incep sa ia o turnura pozitiva si pentru tine. Mergi inainte cu ce ai de facut, caci esti pe drumul cel bun. Succes!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Conjunctura astrala de azi ar trebui sa iti fie de ajutor in trasarea planurilor viitoare. A venit momentul sa profiti din plin de talentele tale. Mergi inainte cu incredere de sine si ii vei inspira pe cei care te privesc.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai tendinta sa te impiedici in detalii lipsite de importanta si sa-ti pierzi energia pentru activitatile care conteaza cu adevarat pentru tine. Nu doar ca iti creezi singur probleme, dar te si frustrezi ca ai pierdut vremea. Schiba-ti atitudinea. Relaxeaza-te putin, priveste pozitiv spre viitor si mergi inainte cu optimism. Vei putea astfel si sa-ti rezolvi problemele, si sa iti realizezi obiectivele.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Este o zi care te avantajeaza. Nivelul de energie ridicat te ajuta sa faci ceea ce ti-ai propus. Ia-ti viata in propriile maini si schimba ce de de schimbat. Succesul intr-un domeniu la care lucrezi de multa vreme iti va creste nivelul de satisfactie si incredere de sine. Totusi, comunicarea cu cei dragi si cu prietenii s-ar putea dovedi defectuoasa. E ceva pe termen scurt, dar tot trebuie sa te controlezi, ca sa nu iti strici relatiile.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Calmul si rabdarea sunt niste calitati pe care trebuie neaparat sa le ai azi. Altfel nu prea poti razbi prin agitatia pe care a pregatit-o Univesul. Actioneaza intr-o maniera rationala, cooperanta, diplomata, pentru a-ti putea duce la bun sfarsit obligatiile.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Conditiile sunt ideale azi sa te relaxezi si sa porti un dialog interior pentru a putea sa iti reevaluezi actiunile si metodele. Vei putea astfel sa iti corectezi orice erori ai putea face in viitor si sa iti netezesti drumul spre succes.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Pe masura ce timpul trece, te simti mai epuizat, atat mental, cat si fizic. Ti se pare ca imediat ce remediezi o problema apare cel putin inca una de care trebuie sa te ocupi. Comunicarea este un punct foarte slab azi, atentie mare ce spui si cui spui. Gandeste-te de doua ori inainte sa spui ceva, ca sa nu regreti mai tarziu.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Totul se intampla cu o viteza uluitoare ce te poate dezorienta si arunca de pe drumul tau. Nu te pierde cu firea si mergi acolo unde trebuie. Nu este timpul sa te ratacesti tocmai acum cand e nevoie sa fii cu picioarele pe pamant, bine ancorat in realitate pentru a depasi aceasta perioada haotica.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Modul in care se desfasoara ziua ti-ar putea da nesiguranta si, cel mai probabil, iti va arunca in aer orice programare. Nu trebuie sa intri in panica. Ramai linistit, opreste-te un moment pentru a intelege ce se intampla, apoi actioneaza in consecinta. Cu cat esti mai ancorat in ceea ce se petrece, vei descoperi cum sa scapi din aceasta situatie sau sa te adaptezi la noua conjunctura.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ti-ai tot ascuns problemele sub pres, iar acum acestea incep sa apara una cate una, daca nu toate deodata.Trebuie sa iei rapid o decizie si sa te ocupi de tot ce te streseaza, altfel nu vei putea merge mai departe cu planurile tale. Nu uita ca astrele sunt de partea ta si nu iti trebuie decat putin curaj sa infrunti teama si sa terci la actiune cu incredere.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Fii atent la cuvintele pe care le spui, la actiunile pe care le intreprinzi. Tot ce faci azi isi va produce efectele multa vreme de-aici inainte. Fii precaut si nu te lasa dus de val. Este foarte usor sa intri intr-o neintelegere care sa te dea peste cap. Dar poti ocoli aceasta situatie neplacuta pastrandu-ti calmul si diplomatia.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Probabil ca esti expus unei presiuni destul de mari, iar programul tau pare superincarcat. Nu te da inapoi, caci astrele sunt de partea ta. Dupace iti vei indeplini perfect toate obligatiile si vor incepe sa vina si rezultatele, vei incepe sa te relaxezi si sa te eliberezi de stres. Organizeaza-te mai bine pentru a nu mai fi nevoit sa fii anxios la fiecare actiune.

