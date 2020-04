Horoscopul zilei de azi, MARȚI 7 APRILIE 2020. Luna plină la noapte. Marte și Uranus se țin de surprize

Marte este in cuadratura cu Uranus azi si genereaza o energie puternica ce poate fi comparata cu artificii pe cer, imposibil de nevazut. Este o zi importanta, o zi pentru o constientizare. Luna este in Balanta, o zodie pentru iubire si cooperare intre oameni si la noapte este plina. Marte si Uranus ne indeamna sa rupem o rutina, sa dam voie sa fim rebeli, sa permitem surprizele, sa avem abordari noi. Ne putem simti nelinistiti si uneori este bine sa scuturam lucrurile acolo unde ele sunt blocate si astazi este o asemenea zi. Surprizele pot aparea acolo unde ne asteptam mai putin. Atentie la condus si la manuit de lucruri ascutite sau grele azi.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata este plina de surprize si chiar daca nu te asteptai ca anumiti oameni, inclusiv tu, sa ajunga in anumite pozitii sau destine, daca te gandesti mai bine iti dai seama ca acea directie a fost cea mai logica de urmat. Oamenii care iti sunt aproape pot fi mai distanti emotional decat ai avea tu nevoie ca ei sa fie. Insa de tine depinde sa ii inviti mai cald sa vina in lumea ta prin cuvintele si gesturile tale frumoase. Intareste-ti relatiile de suflet si accepta destinele asa cum sunt ele, indiferent ce spune mintea ta ca era bine sau nu.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate exista o tensiune intre tine si cei cu care esti apropiata sau intima care nu dispare indiferent ce spui sau faci. Aminteste-ti azi ca o cuadratura intre Marte si Uranus poate duce la situatii stresante in relatii si la aspecte deranjante ce ies acum din lumea subconstienta ca sa fie vazute si rezolvate. Exista si o alta cale, nu ? Desi Venus isi va incetini ritmul in Gemeni pentru a intra in retrograd in luna mai, nu este inca momentul sa iti revizuiesti trecutul in relatii, deci priveste optimist spre viitor ca sa dai semnificatii bogate acestor vremuri.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unele dorinte si emotii nu vor trece pur si simplu, chiar daca asa ai dori si ti-ai fi mai usor. A-ti parasi lumea emotionala nu a fost niciodata o optiune desi exista unele legaturi si emotii captive ce clar trebuie eliminate cand iti dedici timp in liniste sa te ocupi de asta. Daca te confrunti cu o situatie conflictuala azi, cel mai bine este sa iti prezinti scuzele si sa vezi mai bine cand ai mai simtit o asemenea emotie in trecut. Fii recunoscator pentru tot ce ai acum in viata ta si vei fi la pace cu alegerile tale, fara sa te mai gandesti ca ar fi fost mai bine altfel.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Florile taiate pot rezista pana la o saptamana mai mult daca se foloseste o pastila de Viagra in apa lor. Gandeste-te ca exista in viata tot felul de optiuni atipice si extraordinare care pot remodela realitatea daca le pui in practica in rutina ta de fiecare zi. Este posibil sa faci mai mult cu mai putin si sa iti folosesti timpul cu intelepciune. Daca acorzi suficient timp de gandire si gasesti alternative, gandurile tale vor parea brusc diferite decat ce erau. Astfel, te vei putea focusa pe lucruri care inainte nu erau prioritate. Ceva bun va iesi de aici.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Tu esti pur si simplu sigur despre anumite lucruri si prea multe nu se vor schimba in opiniile sau decizii tale, nici daca o situatie iti cere mai multa flexibilitate. Asigura-te ca nu renunti la lucruri importante pentru ca tii cu dintii de deciziile tale. Nu trebuie sa faci compromisuri daca nu iti dau o stare de bine si o directie mai buna pentru viitor, dar sunt unele aspecte ce implica un pret de platit daca esti rigid si nu ar fi rau sa chibzuiesti la asta.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Unele ideologii, conceptii si credinte nu vor functiona acum si este in regula cat timp iti largesti perspectiva suficient cat sa iti incapa unele noi in lumea ta. Schimba-te, adapteaza-te si ramai suficient de flexibil pe durata acestei crize. Nu poti controla subiectele din afara ta dar poti controla ce sa te afecteze si cum. Lasa culorile vietii sa se imbine intre ele precum si credintele altora cu cele ale tale. Unii oameni au rolul sa isi impartaseasca opiniile cu un scop si iti ofera raspunsuri la lucruri pe care nu le intelegi. Inca. Ia in calcul ca nimic din ce auzi nu e intamplator.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Este o perioada in care sa te gandesti sa termini anumite proiecte din viata ta si iti vei da seama ca nu mai sunt chiar asa de multe, desi credeai ca inca sunt suficiente si nu le poti da de cap. Detaseaza-te de ceea ce deja si-a servit scopul in viata ta. Este important sa tii de anumite aspecte ce tin de creativitate, motivatie, valori dar nu daca nu se mai potrivesc cu tine cel de acum. Fa loc pentru ceva total diferit sa vina in viata ta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Da-ti clipe peste zi in care sa te detoxifiezi emotional si fizic, bea suficiente lichide si permite celulelor tale sa se regenereze de aceasta energie grea in care se afla de ceva timp datorita mediului. Emotiilor vor curge asa cum curg lichidele ; lasa-le sa vina si sa plece si astfel vei fi stabil si echilibrat. In acest proces, hraneste-te cu energia pe care ti-o dau emotiile pozitive. De exemplu, gandeste-te la urmatoarea calatorie pe care sa o faci atunci cand se va putea. Unele alegeri te fac fericit pur si simplu si insasi planificarea lor iti poate hrani sufletul o vreme.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Un mister ar putea fi rezolvat si conversatiile ar putea lua o turnura ciudata lasandu-te intr-o stare in care sa intelegi ca orice este posibil. Dar sa nu te surprinda pentru ca nu ai de unde sa stii ce au gandit altii. Interpretarile pot lasa loc de dezamagiri deci fereste-te de presupuneri mai ales cand nu stii ce ocean adanc se afla in fata ta sub forma unui alt om. Fiecare are convingerile sale si aici exista diferenta dintre oameni. Starea de pace interioara si viziunea clara vine cand iti permiti sa iti afirmi ceea ce este cel mai important lucru la care tii acum si sa nu te abati din a-l obtine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi poti simti mai profund starea de recunostinta din valoarea lucrurilor pe care le faci si traiesti in fiecare zi. Anumite rutine noi vor intra in viata ta ca sa iti coloreze placut existenta. Vezi tot ce e bun in ce faci clipa de clipa si astfel vor avea un efect calmant asupra ta. Fa doar ce trebuie neaparat sa faci si foloseste oportunitatea de a te odihni cat de mult poti.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Tu esti constient ca unele conflicte nu te vor duce prea departe dar asta nu schimba deocamdata faptul ca ai anumite impulsuri. Alegerile rationale sunt greu de controlat cand doua planete ca Marte si Uranus sunt in cuadratura. Desi in general esti mandru de tine, este usor sa fii distras in aceste zile. Cel mai bine recurge la tacere in loc sa alegi cuvinte care ranesc, dar chiar si daca ai izbucnitri emotionale incearca sa nu te judeci. Exista si asa destul de multa dificultate chiar daca nu pare, deci nu iti complica inutil viata la nivel personal.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Emotiile acestei zile te impiedica sa reusesti sa te detasezi suficient de mult incat sa vezi sau macar sa intuiesti imaginea de ansamblu a situatiei prezente, dar in timp vei reusi sa capeti perspectiva. Cu afirmatii pozitive in mintea ta, nu permite gandurilor negative sa iti sufoce lumea emotionala si sa te faca sa fii nelinistit in aceste zile. Tine de bunul simt si fii prudent dar calm.

sfatulparintilor.ro