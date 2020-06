Horoscopul zilei de azi, MARȚI 9 IUNIE 2020. Ce răni ai de vindecat?

Luna a intrat in Varsator si lumineaza un peisaj destul de complicat. Ai nevoie sa te eliberezi de trecut, sa te relaxezi. Luna in Varsator, in combinatie cu Saturn, Uranus si Chiron te vor antrena sa spui acel “te iubesc” care este adresat fie tie insuti, fie altei persoane careia nu ai curajul sa i-o spui.



Luna este in Varsator, o zodie sociabila, careia ii place sa isi faca prieteni. Poate un flirt, poate o discutie mai romantica cu partenerul de viata. Saturn este si el in Varsator, retrograd, si te anunta ca este timpul sa privesti mai mult spre viitor. Cuadratura cu Uranus te impinge sa incerci ceva diferit. Vechile modalitati par sa nu mai functioneze.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua iti este plina de surprize ! Vei primi vesti uimitoare despre ceva despre care nu aveai habar si nici nu iti imaginai. Pastreaza pentru tine deocamdata si nu impartasi cu familia, pentru ca exista pericolul unei neintelegeri si nu ai nevoie de un conflict inutil. Cu cat ai o atitudine mai circumspecta acum, cu atat mai bine pentru viitor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ziua de azi te poate secatui de energie, draga Taur, in special la un nivel emotional. Incearca sa ramai calm, nu te implica in nimic cu iz de conflict sau contrazicere cu oamenii ce te inconjoara azi. Adevarul este ca deja esti epuizat de la eforturile recente si asta te-a lasat confuz si incapabil sa gandesti echilibrat. Gandeste de doua ori inainte de a vorbi azi. Asta te va ajuta sa eviti complicatii si sa inchei ziua cu bine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lumina reflectoarelor este pe tine, draga Gemeni, si vei primi doar respect si admiratie de la toata lumea din jurul tau. Altii te adora indiferent ce faci. Profita la maxim de acest moment favorabil. Ramai fidel planurilor pe care ti le-ai propus si nu te lasa dus de val de acest climat general de sarbatoare. Disciplina ta de sine va fi recompensata si te vei bucura de o reusita.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Draga Rac, trecutul iti ciocane la usa azi si esti pe cale sa deschizi aceasta usa. Opreste-te. Gandeste-te. Este ceea ce vrei cu adevarat ? Decide-te ce vrei de la viata si apoi poti sa stabilesti daca aceasta revenire din trecut iti este de ajutor sau din contra. Ar putea fi ca deschiderea usii sa te puna in pericol, un pericol pentru care nu esti pregatit a-l intampina. O propozitie interesanta de munca poate aparea pentru tine azi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Draga Leu, aceasta zi iti solicita atentia deplina ! Trebuie sa ramai realist si sa nu te lasi sa sucombezi in gandiri nerealiste si sentimentalism care doar te va orbi in fata a ce se intampla. Ai tendinta sa rasucesti lucrurile in mintea ca in cautarea dramei si romantismului. Trebuie sa te mentii discret acum si sa eviti sa fii centrul atentiei. Este bine si sa eviti orice confruntare acum. In loc sa iti pierzi energia in contraziceri fara miza, ia o clipa sa faci un pas inapoi si sa discerni care e adevarul dintr-o situatie.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Aceasta zi este plina de energie si optimism, draga Fecioara, in care vei vedea un progres concret. Chiar daca te misti ceva mai lent, faci progrese ferme si experimentezi un succes dupa altul. Acestea sunt suficiente cat sa stinga toate eforturile, sa te recuperezi dupa orice dificultate, intarziere sau respingeri din trecut. Mergi inainte spre realizarea viselor cu putere si curaj. Norocul este de partea ta si nimeni nu ti-l poate lua, in afara doar de tine desigur. Nu te ingrijora daca esti obiectul invidiei altora pentru ca toti cei pe care ii iubesti te iubesc si ei si te pretuiesc, fiind alaturi de tine cu protectie.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Atentiune atentiune ! Trebuie sa fii in plina alerta azi, draga Balanta. Dezvoltari rapide iti pot da peste cap planuri bine puse la punct si ai putea sa te ratacesti prin haos si confuzie. Dar daca stai calm si adunat, folosind ratiunea drept ghid, vei fi in stare sa vii cu o strategie castigatoare. Nu ignora ce se intampla, ca sa nu vezi prabusite tot ce ai muncit din greu pana acum. Esti aproape ca totul sa se implineasca, deci stai cu ochii si urechile ciulite dupa noile circumstante ce vin.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Sentimentele tale sunt peste tot azi ! Te poti simpli suparat de ceva si energia ta sa fie secatuita. Nu lasa asta sa iti ia din bucuria de a fi. Tot ce ai nevoie este de un pic de odihna. In timpul somnului, rezervele de energie se refac. Zilele ce vin iti vor oferi mai multe oportunitati de crestere si dezvoltare ca sa iti depasesti tot felul de provocari ce ti-au stat in cale. Manifesta rabdare si perseverenta si mai devreme sau mai tarziu vei ajunge unde doresti.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

O noua zi de viata rasare, draga Sagetator ! Previziunea arata excelent pentru a-ti realiza ce ti-ai propus. Cei dragi si iubiti iti sunt alaturi, demonstrandu-ti iubirea si sustinerea lor pentru tine si dandu-ti noi reasigurari. Daca manifesti suficienta maturitate, totul va merge conform planului inimii. Obstacole minore vor fi depasite si vei obtine rezultatele dorite.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Aceasta este o zi in care sa fii curajos, draga Capricorn ! Nu renunta si nu lasa circumstantele sa te infranga. Doar conecteaza-te la puterea ta interioara infinita si arata-le altora ce poti face. Unele situatii neasteptate te pot scoate din ritmul tau azi dar cu siguranta ca stii cum sa iti recapeti echilibrul. Oamenii din jur iti sunt aliati acum. Poti avea incredere in ei sa iti asculte orice problema si sa te ajute sa gasesti solutii constructive. Evita drama si mentine o atitudine realista. Vei vedea ca totul va iesi bine.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Viata este ceea ce ti se intampla cand iti faci alte planuri, a spus John Lennon, si asta este real pentru tine azi. Ti-ai consumat toata energia disponibila si te simti epuizat si la limita. Dar nu are rost sa ramai jos. Ridica-te pe picioare iar si seteaza-ti noi bucurii drept scop ! Ia initiativa si intoarce orice situatie in favoarea ta. Trebuie sa actionezi fara amanari, fiind convins ca munca ta iti va aduce intotdeauna rezultatul dorit.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Tu esti mai mult decat constient de capacitatile tale. Dar a venit momentul sa recunoasca si altii acest lucru. Acestia sunt acel tip de persoane ce iti pot deschide usi si sanse spre un viitor mai bun. Nu refuza nicio propunere acum. Proiectele incepute azi, macar si doar cu intentia in mintea ta, iti promit o satisfactie pe termen lung necesara drumului tau. Actioneaza destept ca sa prinzi orice oportunitate ivita.