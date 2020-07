Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 1 IULIE 2020. Încolțește o idee! Ce faci cu ea?

Mercur retrograd si Soarele in Rac fac conjunctie si planteaza samanta unei idei noi. Poate fi inceputul unei lumi noi. Deocamdata, totul se intampla in capul tau, dar nu inseamna ca lucrurile nu pot deveni realitate. Asa ca ai grija de aceasta idee. Hraneste-o, lucreaza la transpunerea ei in viata de zi cu zi. Poate, in cateva luni, vei ajunge acolo unde iti doresti. Racul, semnul zodiacal in care sunt si Soarele si Mercur stie despre ce este vorba. Uranus si Chiron vin sa te ajute in timpul procesului de sadire si cu siguranta iti vor gasi si modalitati neconventionale si inovatoare.

Luna in Scorpion se conecteaza cu Neptun, Jupiter si Pluto, apoi intra in umbra. Intunericul acela linistit din timpul noptii mai aduce ceva: intoarcerea lui Saturn in Capricorn.

Totul incepe in capul tau!

1 iulie marcheaza un punct de temelie in schimbarea lumii. Dar totul incepe din capul tau. Mercur este retrograd in Rac, deci nu este timpul potrivit sa-ti strigi ideile de la geam. Pastreaza-le pentru tine. Pe masura ce Mercur este “inghitit” de Soare, vei incepe sa renunti la vechile credinte pentru a aduce in viata ta altele noi. Esti mai deschis la nou, deci vei avea si idei noi. Indiferent despre ce e vorba, ai grija de aceasta idee.

Loading...

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Activitatile de grup se pot dovedi si intelectuale si satisfacatoare emotional la acest moment. Relatiile cu vechi prieteni devin din ce in ce mai puternice iar noi prieteni pot intra in scena. Printre ei pot fi oameni din meseria ta. Prin ei poti afla despre noi oportunitati utile tie profesional. Asteapta-te sa auzi o poveste inspirationala de vreun fel ce te poate misca pana la lacrimi. Lasa emotiile sa se manifeste.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Prieteni din domenii creative ar putea sa isi uneasca puterile cu tine azi ca sa incepeti impreuna un nou proiect ce creaza o diferenta in bine pentru toti. Daca te-ai gandit sa avansezi intr-o directie artistica, ziua de azi te sustine sa iti faci planuri. Esti determinat si focusat iar inspiratia si entuziasmul iti sunt ridicate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Dorinta sa aduni mai multa stiinta si cunostinte este centrala si importanta azi. O lectura sau un workshop te pot coopta pentru planuri in perioada urmatoare. Si membrii familiei pot avea un interes acolo unde esti tu interesat. Va puteti uita impreuna la toate variantele si face schimb de idei. Energia si entuziasmul fiecaruia din jur este ridicat deci fa maximum din asta acum.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Entuziasmul fata de propriile tale idei ca si pentru ale altora te pot catapulta in atentia oamenilor sau lumina reflectoarelor. Ai putea vorbi unui grup, de la subiecte stiintifice pana la oculte. Esti pe un varf emotional si te uiti cu interes spre viitor. Ai multe planuri care nu sunt doar grozave ci si functionale. Fa maxim din ele si nu te teme sa le impartasesti si cu altii.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Evenimentele sociale te pot pune in contact cu unii oameni interesanti si noi din locuri indepartate. Ati putea discuta afaceri, nu banalitati plictisitoare. Ati putea vehicula idei speciale ce ar putea face o diferenta in viata ta si a altora o data puse in practica. Daca te-ai gandit sa creezi un nou parteneriat, azi este o zi benefica pentru o discutie mai serioasa.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi ai putea auzi despre oportunitati ce vin dintr-o sursa neobisnuita si gandeste-te cum sa profiti de pe urma lor. Valorile tale iau o turnura mult mai spirituala mai ales ca obiectivele tale materiale sunt implinite. Ai putea face planuri sa participi mai mult in activitati spirituale si abia sa astepti asta. Cineva apropiat tie iti poate recomanda carti de suflet interesante.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi esti mai focusat decat de obicei pe orice ai de facut, fie ca e vorba de sarcini banale pe langa casa ta sau proiecte importante de munca. Mintea iti este foarte ascutita si cuplata la sentimente. Visele si imaginatiile se vor dovedi surse valoroase de inspiratie. La un anumit punct, mintea ta poate ajunge sa calatoreasca ca sa intre in posesia unor noi cunostinte. Bucura-te de zi.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Romantismul este centrul scenei tale astazi, mai ales ca evenimente sociale te pot pune in contact cu oameni interesanti de ambele sexe. Daca esti deja intr-o relatie, asteapta-te sa te apropii de partener. Daca nu esti, sa nu fii surprins daca cineva nou vine in viata ta. Discutii ce va stimuleaza despre subiecte variate iti activeaza imaginatia si iti creste dorinta sa inveti mai multe. Bucura-te de zi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Evenimentele sociale te pot pune in contact cu unii oameni interesanti si noi din locuri indepartate. Ati putea discuta afaceri, nu banalitati plictisitoare. Ati putea vehicula idei speciale ce ar putea face o diferenta in viata ta si a altora o data puse in practica. Daca te-ai gandit sa creezi un nou parteneriat, azi este o zi benefica pentru o discutie mai serioasa.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi ai putea auzi despre oportunitati ce vin dintr-o sursa neobisnuita si gandeste-te cum sa profiti de pe urma lor. Valorile tale iau o turnura mult mai spirituala mai ales ca obiectivele tale materiale sunt implinite. Ai putea face planuri sa participi mai mult in activitati spirituale si abia sa astepti asta. Cineva apropiat tie iti poate recomanda carti de suflet interesante.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi esti mai focusat decat de obicei pe orice ai de facut, fie ca e vorba de sarcini banale pe langa casa ta sau proiecte importante de munca. Mintea iti este foarte ascutita si cuplata la sentimente. Visele si imaginatiile se vor dovedi surse valoroase de inspiratie. La un anumit punct, mintea ta poate ajunge sa calatoreasca ca sa intre in posesia unor noi cunostinte. Bucura-te de zi.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Romantismul este centrul scenei tale astazi, mai ales ca evenimente sociale te pot pune in contact cu oameni interesanti de ambele sexe. Daca esti deja intr-o relatie, asteapta-te sa te apropii de partener. Daca nu esti, sa nu fii surprins daca cineva nou vine in viata ta. Discutii ce va stimuleaza despre subiecte variate iti activeaza imaginatia si iti creste dorinta sa inveti mai multe. Bucura-te de zi.