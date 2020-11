Horoscopul zilei de azi MIERCURI 11 NOIEMBRIE 2020. Vibrații puternice

Jupiter si Pluto sunt pe cale sa se intalneasca pentru a treia si ultima oara in acest an. Marte urmeaza sa intre si el in miscare directa. Fanii filmului “Stapanul inelelor” inteleg foarte bine. Mai salveaza putin situatia Luna aflata inca in Fecioara, apoi in Balanta, aducand putin romantism.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te poti simti ceva mai obosit decat in alte dati, urmare a experientelor multiple din jurul tau. Interactiunile zilnice de tot felul pot sa te epuizeze si e firesc sa ai si tu limitele tale. Evita miscari bruste de energie si gandeste inainte sa actionezi. Altfel ajungi pe carari ce nu sunt ale tale si de pe care e mai greu sa te intorci. Incearca sa te focusezi pe pozitiv si sa ai o zi placuta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi ai o buna sansa de reinnoire mentala si schimbare pozitiva. Ia loc si priveste-ti planurile de viitor ce se bazeaza pe aceste noutati si vino cu o noua strategie. Asta te ajuta sa depasesti probleme curente si totul va fi bine. Tot ce e nevoie este sa crezi in tine si in abilitatile tale. Se pare ca ai multa munca inaintea ta dar tu nu te temi de munca. Si totusi, nu uita sa te odihnesti si relaxezi absolut in fiecare zi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi iti poate aduce multe solutii la probleme ce te preocupa de ceva timp. Tot ce ai de facut este sa faci pace cu tine, sa iti gasesti ritmul linistitor si sa nu te mai epuizezi de buna voie. Da-ti timp si spatiu si pentru odihna si decompresare de stres din cand in cand. Nu renunta la ce vrei si nu te retrage prea mult in cochilie.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai nevoie sa tii ochii deschisi ca sa te protejezi de orice problema, tensiune sau chiar accidente marunte ce pot avea loc. Te poti simti confuz si dornic sa te retragi in cochilia ta, ceea ce e o idee buna pentru ca de acolo sa iti construiesti noi ganduri, noi planuri, noi vise. Ziua de maine e rezultatul gandirii de azi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Este o zi perfecta pentru a avea un dialog intern cu tine insuti. Sunt multe aspecte ce plutesc in capul tau si chiar ai nevoie de liniste ca sa le poti clarifica si sorta. Cel mai bun lucru pe care il poti face acum este sa nu mai lasi aceasta confuzie sa te domine si sa te duca spre comportamente extreme si excesive.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ar trebui sa te simti extrem de pozitiv astazi! Finantele sunt, insa, o cu totul alta mancare de peste pentru ca au nevoie de planificare atenta si buna organizare. Incearca sa limitezi cheltuielile inutile. Nu ai prea mult timp liber, dar nu ii neglija pe cei din preajma ta. Intinde o mana cuiva din familie care are nevoie cu adevarat de tine acum si o si exprima.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Fii in mod special atent astazi, indiferent pe ce iti pui atentia. Nu avea incredere orbeste in oameni, in special in ce care tot spun ca vor sa te ajute, pentru ca intentiile lor pot sa nu fie chiar asa de pure si bune. Schimbari succesive si surprize placute te pot astepta azi, dar si pentru ele ai nevoie de energie, deci dozeaz-o si gestioneaz-o cum e cel mai eficient!

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Exista multa confuzie ce pluteste in atmosfera pentru zodia ta si asta poate sa iti dea dificultate in a avea claritate pe unele aspecte ca sa stii ce sa faci mai bine in rezolvarea unor probleme. Nu actiona sub impulsul momentului, pentru ca deciziile luate in reactional si furie rareori sunt bune. In schimb, incearca sa ramai calm si sa gandesti lucrurile cu ratiune. Intrucat te poti simti cam emotional, este mai bine sa ai in preajma prieteni buni acum.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Iata o zi buna sa rezolvi aspecte importante pe care le tot amani sau care ti-au dat batai de cap in ultima vreme. Deasemenea, si spre satisfactia ta, un numar de planuri pe care ai dorit sa le implementezi se apropie de finalizare. Nu te culca pe o ureche, creaza-ti in minte urmatorul succes.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Vei culege beneficii de pe urma contextul astral pozitiv al zilei si astfel vei fi in stare sa mergi mai departe cu realizarea planurilor tale. Finantele personale au nevoie de mai multa atentie din partea ta, deci lasa deoparte costuri inutile. Vei avea nevoie de o atitudine mult mai serioasa in legatura cu unele subiecte la fel de serioase de familie, iar pozitia ta conteaza.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Dezvoltarile se intampla cu viteza mare si trebuie sa iei decizii rapide din mers. Nu actiona la nervi si furie. Mentine un ton coborat al vocii, indiferent cu cine sau despre ce discuti. Poate fi cazul sa oferi ajutor si sfat cuiva din familie dar doar daca iti este cerut. Poti fi sub presiune dar nu refuza sa dedici putin din timpul tau celor dragi. Bine faci, bine primesti.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Pentru unii dintre voi, ultima perioada a fost destul de dura si puteti simti ca v-ati atins limitele. Astazi, totusi, veti avea oportunitatea sa vorbiti franc celor dragi, spunand exact ce simtiti si ce vreti cu adevarat. Nu este totul numai problema si stres si iti este recomandat sa gasesti macar trei motive pentru care sa simti cuvantul “multumesc”.