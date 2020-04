Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 15 APRILIE 2020. Toți pentru unu, unu pentru toți

Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 15 APRILIE 2020; suntem incurajati sa gandim tot ce e mai bun despre oameni, chiar si cand ei se comporta gresit sau negativ, iar asta se intampla cand Luna este in idealistul Varsator asa cum este azi. O conjunctie dintre Luna si lordul karmei Saturn ne reaminteste ca ideile briliante sunt cel mai sigur de lansat in Univers cand ne aflam pe o platforma de siguranta.

Totusi, sa fim atenti sa nu avem abordari egoiste azi in munca, iubire, bani si creativitate pentru ca putem simti multa dezamagire datorita Soarelui care face o cuadratura tensionata cu Jupiter ce amplifica totul. Sa ne gandim azi in termeni de ce este cel mai bine pentru toata lumea, nu doar pentru propria persoana ; astfel putem crea mai multe rezultate pozitive si sa construim relatii mai bune si mai durabile.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi te poti simti ca si cum pasesti pe nisip, insa de ce ai de fapt nevoie este de ceva miscare pentru a-ti pune sangele in circulatie mai bine. Daca nu te ridici sa faci ceva fizic mai intens, vei avea un ritm incetinit si fara vlaga toata ziua. Trebuie sa iti clarifici mintea si sa dai la o parte acel sentiment de lancezeala. Cel mai important, daca vrei un start bun si o zi buna ca sa realizezi tot ce te asteapta, infuzeaza energie fizica in tine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca crezi ca este momentul sa filozofezi, nu te inseli, este o zi foarte buna pentru a demara un proces prin care sa schimbi perspectiva asupra vietii tale. Ai vazut deja cum mici detalii creaza mari diferente si in bine si in rau. De exemplu, ai observat cum se schimba relatiile in functie de ce spui, da ? Daca pana acum ai avut anumite inflexibilitati de opinii, de acum ai ocazia sa renunti la ele si sa fii flexibil si pozitiv.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O cunostinta de departe, poate o femeie, iti poate aduce vesti bune sau informatii folositoare care sa iti impacteze viata spre o noua directie. Aceasta directie poate implica un nou studiu intelectual, un nou cerc de prieteni sau o noua abordare asupra vietii tale acolo unde pana acum nu puteai vedea in afara propriei gandiri. Oricum ar fi si orice ar aduce, iti va face bine sa discuti cu oricine azi care are un aport bun asupra ta. Bucura-te de aceasta zi.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Daca cumva simti ca in acest moment nu esti cea mai fericita persoana din lume, fa bine si uita-te in jur la tot ce ai realizat si la tot ceea ce esti la om. Da, inca ai unele vise neimplinite ca tot omul dar priveste si cat de multe au prins viata sub bagheta ta si sprijinit de Univers. Lipsa de incredere in abilitatile tale te trage inapoi. Exista un moment pentru fiecare om cand este nevoie de un salt de credinta. Acum este timpul pentru acest salt pentru tine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Tie iti place sa fii in lumina reflectoarelor vietii si ai parte de ele din plin. Se pare ca ai primit o portie subita de incredere care ti-a dat aripi. Si le folosesti la capacitate maxima. Vezi, draga prieten, viata este mult mai putin complicata decat pare. Felul in care alegi sa privesti viata are un impact direct asupra fericirii tale. Continua sa mergi pe aceasta cale si cu aceasta abordare !

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Daca nu esti implicat in domeniul afacerilor imobiliare, a gradinaritului sau a decorarii interioare, azi poti sa iti descoperi o placere, o chemare, un talent si sa il urmezi. Poti ca doar sa te bucuri de un proiect pe care il faci pentru tine si familia ta intr-una din aceste directii dar poti si sa iei in calcul sa faci bani din aceste domenii, deci sa iti pui la punct o instruire suplimentara de care ai nevoie. Alege cu inima ce te bucura si actioneaza deplin impacat cu alegerile tale.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Esti total satisfacut de viata ta sentimentala ? Alinierile planetare te invita sa faci un pas in spate detasat si sa privesti cu sinceritate intregul tablou. Dezvolta solutii noi la probleme vechi daca doresti o schimbare in bine. O tema importanta de analizat este posesivitatea ta. Fa un experiment si da partenerului mai multa libertate. Ti se poate parea riscant dar nu este. Da drumul putin la haturile acelea….si risca sa vezi ce se intampla.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Nu suporti prostii, lenesii si superficialii si azi cu atat mai mult. Se pare ca ai in minte sa le dai acestora o lectie. Esti necrutator si nu esti dispus de compromisuri azi si nu poti intelege de ce altii nu pot trai dupa standardele tale ridicate. Dar tu esti atat de onest precum astepti de la tii ? Ia in calcul ca ceea ce judeci aspru la altii este de fapt un aspect din tine si ca si tu esti sau ai fost candva asa. Calea spre liniste sufleteasca este mai multa acceptare si iubire.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Poate ca circumstantele ultimei perioade de timp ti-a mai scazut moralul putin din anumite puncte de vedere. Daca increderea de sine sau optimismul sunt putin nesigure acum, azi e ziua in care sa abordezi acest aspect cu fruntea sus. Desigur, tot acum este un bun moment sa stabilesti o strategie care sa te ajute sa te simti din nou in forma asa cum esti tu de obicei. Chiar daca simti ca ai pierdut ceva, retine ca e doar o chestiune temporara si de perceptie. O batalie pierduta nu inseamna tot razboiul.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Elibereaza-te cumva de orice te tine pe loc sau in spate la acest moment de la a te simti bine. Spune-ti ca este doar o problema de perceptie din partea ta. Adevarata intrebare este insa : de ce stai singur in propria ta cale ? Planetele sunt de partea ta azi si daca le lasi, ele te vor ajuta sa iti vezi proprii bolovani pe care ti-i pui in drum. Iti este frica de propriul tau succes?

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Vechi demoni sau vise neimplinite te pot bantui azi ? Ti-ar fi placut sa fii ceva ce nu ai devenit ? Poate un artist, poate alta meserie ce a fost candva in planul tau de viata dar nu a devenit realitate ? Esti absolut sigur ca ar fi fost o directie buna ? Ca ai fi castigat mai bine, ai fi fost un om mai realizat ? Fii atent la aceste capcane de visat cu ochii deschisi ca sa folosesti gandurile sa iti aduca perspective buned nu sa iti ia din bucuria actualei vieti. Traieste in aici si acum ca sa imbratisezi ceea ce ai deja si astfel vei simti satisfactie pentru cine esti fara sa invidiezi pe cei mai bogati sau mai faimosi ca tine.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Esti ca un bulgare de foc si nimic nu te poate opri azi. Vei fi incantat azi de orice eveniment iti apare in cale. Totusi, nu permite ca orice recompensa sau reusita pe care o ai sa te pacaleasca sa o lasi mai moale cu planurile solide pentru crestere si dezvoltare. In ciuda opiniei oricui despre tine si munca ta, sa stii ca nu ai terminat inca. Nu confunda visele cu realitatea.

