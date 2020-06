Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 17 IUNIE 2020. Ești pregătit pentru o mică revoluție?

Luna in Taur da nas in nas cu Uranus, izbindu-se de acea stanca inflexibila din viata ta. Esti pregatit pentru o mica revolutie? Ai sansa sa faci azi ceva diferit, ceva ce n-ai fi fost tentat sa faci alta data. Mercur se apropie de intrarea in miscare retrograda, iar tensiunea se simte in aer. Ai putea spune ca o poti taia cu cutitul. Mai indulceste situatia conjunctia Luna-Uranus si sextilul cu Mercur. Poate fi o zi cu idei stralucite.

Stocheaza ideile bune

Taurului ii plac lucrurile sigure, certitudinile, deci va pastra langa el tot ce-i confera stabilitate. Intalnirea Lunii cu Uranus poate zdruncina putin aceasta stabilitate, insa esti tentat sa te agati de orice. Ori de cate ori Luna da ochii cu Uranus, iti apare in minte nevoia de schimbare.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In mijlocul diverselor drame intense emotionale, ultimul lucru de care ai nevoie este de inca una. Din pacate, se pare ca vei primi exact asta. Inca o data, un scenariu romantic incredibil circula prin mintea ta iar emotiile o pot lua razna. Stai linistit, asteapta si apoi actioneaza. Daca ai sentimentul ca pierzi vremea dupa cineva, pur si simplu pleaca din acea situatie.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Exista multa energie terestra ce te impamanteaza azi, iar aceasta iti poate domoli din focul interior. Orice s-ar intampla, nu lasa nimic sa te stinga de tot. unul din punctele forte pe care le aduci in grupurile tale este un dinamism puternic care da oamenilor curajul de a se schimba. Fii ca un luptator in ring. Tine minte ca la finele zilei doar tu trebuie sa fii cel satisfacut de performantele zilei.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Apuca bine problemele presante azi, in special cand vine vorba de aspecte romantice si nevoi emotionale. Tu ai acum toate datele si informatiile pentru a avea un punct de vedere valid. Ai un intreg batalion de fapte sa te sustina, deci actioneaza sub propria-ti vointa. Sentimentele iti sunt puternice si intense. Nu le ignora sub nicio forma. Mergi dupa instinctele tale de baza inainte de a avea incredere in orice altceva.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Pe masura ce incerci sa iti exprimi opiniile azi, s-ar putea sa ai sentimentul ca cineva iti arunca nisip in fata. Ca un copil pe plaja, nu ai decat elemente primare sa te aperi. Foloseste-ti unul din cele mai puternice daruri, puterea mintii, si vei putea combate orice forta care se opune. Abilitatea ta de a fi mai destept ca altii iti va fi o unealta de baza.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Barca ta s-ar putea misca azi pana la punctul in care tu si tot ce e in ea sa se rastoarne. Fii pregatit sa inoti pana la mal. Impamantarea si stabilitatea sunt de baza in a mentine o atitudine sanatoasa, in special cand vine vorba de emotii ce fluctueaza. Aspecte ce tin de casa si de posesiunile oamenilor pot iesi la suprafata. Asculta-ti inima cand vine vorba de raspunsuri.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Tine-ti bine palaria si fii pregatit pentru ceva actiune. Ajungi intr-un punct critic din ciclul tau emotional in care inimile pot fi impovarate. Te-ai putea simti tras in jos de o greutate mare, cum ar fi sa te scufunzi intr-un furtuna de nisip. Prinde un bat si iesi de acolo. Ridica-te deasupra oricaror situatii curente cu ajutorul unei perspective optimiste si pline de incredere in viitor.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Fii calm si centrat azi. Este o zi extrem de senzuala care iti poate atinge emotiile. Esti capabil sa primesti o reactie de la fiecare din simturile tale, deci tine-ti aceste canale deschise si fii disponibil pentru noi informatii utile. Nu fii pripit. Iti prinde bine sa ai o atitudine mai receptiva si rezervata azi.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Indiferent cat de multa furtuna se pare ca te-ar putea scoate din aria de control, vei fi in stare sa te descurci cu orice. Ai incredere in natura ta bine infipta cu picioarele in pamant. Exista un motiv pentru care iti planifici cu atentie miscarile chiar daca mai lent. Azi e una din acele zile in care iti vei vedea recompensele pentru actiunile sustinute, in special in iubire, frumusete si in emotiile tale cele mai adanci.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Inima si emotiile sunt pe aceeasi pagina dar s-ar putea sa nu fie pe aceeasi pagina pe care vrei tu. S-ar putea sa te tot gandesti la un eveniment din trecut. Ceea ce era candva fericit, acum te poate lasa sa te simti ca si cum e ceva rupt in tine in interior. Focuseaza-te pe prezent si lasa trecutul sa fie istorie.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Lasa-ti instinctele senzuale si hranitoare sa straluceasca. Bazeaza-te pe al saselea simt pe care il ai. Daca lucrurile devin mai dure, tine minte ca tu ai abilitatea sa iti mentii calmul si sensibilitatea. Nu doar ca este un instrument extrem de important, dar este esential pentru a mentine orice tip de stabilitate a oricarei situatii. Ramai realist si cu picioarele pe pamant. Sanatatea ta mentala depinde de asta.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

O impamantare solida iti este foarte importanta azi. Inimile pot fi cucerite sau frante, depinde cat de bine iti joci cartile. Tine minte ca cel ce castiga cursa este cel ce avanseaza incet dar sigur si perseverent. Toata vorbaria din lume nu te duce nicaieri daca nu e sustinuta de actiuni. Azi este despre calitate si fapte. Eforturile superficiale duc la rezultate superficiale.

