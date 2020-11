Horoscopul zilei de azi MIERCURI 25 NOIEMBRIE 2020. Treci la acțiune!

Luna in Berbec aduce multa actiune azi, cu atat mai mult cu cat se intalneste cu Marte, recent iesit din retrograde. S-a ridicat, si-a pus armura si este pregatit pentru lupta. O multime de planete astepta in preajma usilor deschise sa iasa din Capricorn, ca sa iti lase calea libera.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti inclinat sa scuturi un pic lucrurile intr-o relatie apropiata. Marte cel razboinic scoate o relatie dintr-o rutina sau de a o duce la un nivel urmator poate surprinde sau soca partenerul. Foloseste o abordare directa cand iti exprimi dorintele si intentiile si te va ajuta sa fii cu partenerul pe aceeasi lungime de unda. Tot azi, Luna in Berbec te ajuta sa fii eficient in sarcinile de facut, asa incat iti va ramane destul de mult timp pentru scopuri placute si distractive.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pasiunea iti conduce ziua astazi. Marte cel asumat te sustine, iar tu iti vei folosi toate resursele ca sa manifesti ceva ce iti doresti. Puterea intentiei tale te va ajuta sa faci pasi importanti spre ce vrei, cu exceptia cazului ca e vorba de o relatie. In acest caz, trebuie sa iti accesezi intuitia ca sa iti dai seama daca e momentul potrivit pentru a merge mai departe. Tot azi, Luna in Berbec te inspira spre armonie si bunavointa in cele mai apropiate relatii ale tale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Iti schimbi o abordare cu privire la implinirea viselor tale. Marte te face constient de principiile spirituale ale manifestarii. Asta inseamna ca te vei baza mai mult ca de obicei pe ghidarea ta interioara pentru a ti se lumina calea. O ghidare despre o relatie va fi puternica azi. Tot acum, Luna in Berbec te pot inspira sa ai o revelatie care sa te elibereze din trecut, deci fii foarte atent la intuitia ta.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Esti motivat sa incerci noi tehnici ca sa iti asiguri succesul. Marte te sprijina, iar tu te vei focusa pe inovatie si/sau tehnologie care sa te ajute sa obtii rezultatul dorit pe un proiect la care lucrezi. Este o zi ideala sa iti promovezi munca spre oameni din medii sau culturi diferite. Tot azi, Luna in Berbec iti va trezi darul perceptiei despre viitorul tau – daca te conectezi cu ghidarea ta interioara.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Un prieten poate juca un rol important in parteneriatul vostru. Marte iti trimite o inspiratie printr-un prieten care poate sa activeze o schimbare in abordarea ta de a intalni oameni sau o proaspata perspectiva despre casatorie si implicare. Sau poate ca faceti un parteneriat pentru un proiect despre o cauza comuna. Luna in Berbec iti va creste increderea intr-un scop pe care esti concentrat. Este o zi excelenta sa iti promovezi munca.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Asteapta-te la o portie de neliniste pentru ca Marte lucreaza in subconstientul tau azi. Se prea poate ca o limitare autoimpusa sa iti capteze atentia si acum esti pregatit sa o explorezi cu putere. Ce te opreste sa avansezi, de fapt? Implica-te intr-o activitate care combina miscarea cu meditatia si astfel iti vei activa mai bine ghidul interior. Luna Berbec favorizeaza conectarea cu un prieten drag sau un membru de familie pentru o conversatie plina de sens care include sfaturi ce suna a adevar pentru tine.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

O schimbare favorabila se indreapta spre tine. Marte iti da o forma de lipsa de satisfactie intr-o zona a vietii dar doar pentru a te urni sa treci la o schimbare care te deschide spre ceva mult mai amplu. Astfel, acum e timpul sa treci de zona ta de confort si sa te imbarci intr-o noua calatorie. Extinde-ti cercul, cunoaste oameni noi, exploreaza un domeniu nou, iata pasi spre o directie potrivita momentului. Luna in Berbec iti trezeste puterile de perceptie despre aspecte din trecut ce au legatura cu familia ta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Te poti astepta la o descoperire cu privire la puterea ta de a castiga bani. Marte poate activa o schimbare de perspectiva despre viitorul tau financiar. Depasirea unei limiteri interne cand vine vorba de prosperitate poate fi parte din peisaj. Este si un timp excelent sa cauti directii noi sa faci bani la care nu te gandeai inainte sau sa dezvolti o abilitate slab folosita. Gandeste nonconformist si vei fi dus pe directia buna. Luna iti mentine optimismul, in special pe teme de amor.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Te poti astepta la o descoperire in legatura cu viata ta sociala. Marte te impinge sa iesi din zona de confort si sa te conectezi cu oameni noi sau sa explorezi noi activitati cu actualii amici. Daca doresti sa cunosti persoane pe aceeasi vibratie cu tine, mergi in intalniri pe teme de calatorie, crestere personala sau orice forma de invatare. Luna iti creste si pozitivitatea financiara, deci e o zi ideala sa vizualizezi cum curg banii in viata ta, fapt ce iti amplifica puterea de manifestare.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Esti nelinistit pentru o schimbare ce are legatura cu viata ta de acasa? Marte aduce dorinta puternica de a lansa un proiect de imbunatatire a casei sau de a initia o noua activitate cu familia ta. Desi esti motivat sa actionezi, asigura-te ce ceilalti oameni implicati sunt pe aceeasi directie si intentie cu tine. Luna in Berbec te ajuta sa te conectezi cu partenerul sau cineva apropiat pentru inspiratie intr-o conversatie care iti va da mai multa claritate ce vrei.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Esti tocmai pregatit sa iti condimentezi viata amoroasa. Marte cel sexy te poate scoate subit dintr-o rutina de relatie. Exploreaza activitati noi cu persoana draga sau ia o alta abordare ca sa cunosti oameni noi, iata pasi buni pentru directia corecta. Capata o perspectiva proaspata ce are nevoie inima ta. Luna in Berbec te incurajeaza sa iti impartasesti caminul cu cineva pe care il iubesti.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Esti deschis sa incerci o noua tehnica. Marte te sprijina cu banii, iar tu iti vei reconsidera anumite optiuni pentru o sarcina minora ori un proiect major va beneficia de o idee inovatoare. Mai intai insa, trebuie sa vezi totul intr-o lumina noua ca sa ti se trezeasca geniul interior. Munca nu iti va ocupa toata ziua. Luna in Berbec are grija sa nu uiti ca viata este si despre a te distra. Initiaza o iesire cu oameni dragi care scot aspectul tau cel mai bun la iveala.