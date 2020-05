Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 27 MAI 2020. Mișcări îndrăznețe!

Luna intra in Leu si imprastie norii. A venit vremea sa mai si zambim. Nu este tot chiar lapte si miere pentru ca Saturn si Uranus vin sa agite putin spiritele. Insa poti face fata provocarilor. Fa o miscare indrazneata, asuma-ti riscul si du-te dupa ce-ti doreste inima. Luna urmeaza sa faca un sextil cu Soarele si parca vezi mai clar in jurul tau.

Unde e zambetul de milioane? Hai, e Luna in Leu!

Zambesteeee! Luna intra in Leu si iti place sa primesti toata atentia pe care o meriti. Si de ce n-ai primi-o?! Leul vine cu portia lui de maretie si caldura. S-ar putea sa iti fie mai usor decat pana acum sa iesi in evidenta. Chiar daca sunt si lucruri de facut la job, nu amana distractia. Ai nevoie si de ea in viata.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Increderea ta de sine este in crestere si asta te ajuta sa iti pui toate treburile de baza in ordine. Incearca sa nu te pierzi cu firea astazi. Ramai calm in fata dificultatilor si vei vedea ca totul va iesi conform planului.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ti-ai pavat un drum bun pentru tine si daca continui tot asa, te vei indrepta spre succes. Cu toate acestea, competitia este acerba si sunt multi oameni care isi pot dori sa te dea la o parte desi in fata iti zic ca sunt de partea ta. Nu da spatiu altora din jur sa interfereze cu planurile tale sau sa te influenteze spre alegeri gresite. Ramai sincer fata de tine si vei vedea ca totul va iesi bine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti sub multa presiune astazi, nu doar la munca ci si acasa si cu aspecte de natura personala. Poate ai parte de discutii sau neintelegeri cu membri de familie si asta iti complica starea de spirit. Cel mai important este sa fii sincer si clar cu cuvintele rostite. Altfel, risti sa complici lucrurile. Daca incerci sa ascunzi adevarul mintind pe cei dragi, iti vei face singur rau pe termen lung.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astrele sunt de partea ta astazi. Indrazneste sa risti si sa iti schimbi o situatie spre ceva mai bun. Poate ca va trebui sa pasesti in afara zonei tale de confort pentru asta, dar tu esti cel ce va iesi castigator pana la urma.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Te-ai aflat sub foarte multa presiune in ultima vreme. Ai multe responsabilitati si aproape ca ti-ai epuizat energia si resursele in incercarea de a face fata. Trebuie sa iti eliberezi timp ca sa iti decompresezi energia, sa iti limpezesti mintea si sa iti incarci bateriile. De acum incolo, ai face bine sa nu iti impingi prea rau limitele, igorand semnalele de alerta din corp. Cere ajutorul partenerului daca ai prea multe pe cap.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Este efectiv coplesit de emotii astazi si asta te poate duce pe o cale gresita. Deci nu fii sentimental. Poti ajunge la riscul de a pierde controlul vietii tale daca te lasi scufundat in tot felul de sentimente. Indoiala si ezitarea te vor duce sa pierzi sanse si controlul asupra situatiilor. Ramai impamantat. Ramai rational. Ramai realist si evita sa faci greseli inutile.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Anumite situatii problematice iti vor da batai de cap astazi dar daca ramai calm si rezonabil, le vei depasi cu bine. Astrele sunt de partea ta si te ajuta sa obtii cel mai bine din ce se intampla acum in viata ta si fii sigur ca vei iesi un invingator.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Aceasta este o zi ideala pentru introspectie. Ia-ti cateva minute ca sa fii doar tu cu tine si sa analizezi lucrurile la rce. Este o zi buna si sa iti improspatezi lookul si sa ai grija de sanatatea ta. Chiar ai nevoie de tratamente de relaxare care te vor intineri si umple cu energie buna.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Increderea ta de sine este ridicata si te simti pozitiv cand vine vorba de tot felul de evenimente si circumstante ale vietii. Este de mare ajutor, intr-adevar. Asta inseamna ca orice iti pui azi in minte vei reusi sa obtii.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Esti intr-o dispozitie rebela si asta te va conduce sa faci schimbari care sunt necesare ca sa vezi imbunatatiri in toate domeniile vietii tale. De indata ce vezi mingea rostogolindu-se, vei vedea ca este destul de usor si ca lucrurile ies excelent. Nu lasa ca entuziasmul sa iti fuga, altfel poti ajunge sa faci greseli. Ia totul pas cu pas, in ritm lent, si totul va fi bine.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Este o zi buna sa continui sa ai planurile puse in miscare si sa iei initiativa cu orice ai in minte, liber de orice insecuritati si indoieli care ti-ar putea intra in minte. Fii sigur ca mentii o stare mentala pozitiva in caz ca apar orice probleme si totul va iesi cu bine.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi simti nevoia sa te bagi sub asternut si sa te gandesti la propriile dezamagiri. Dar problema este doar in capul tau, poate crezi ca nu prezinti interes pentru altii sau ca altora nu le pasa de tine. Asigura-te ca te calmezi si te ridici deasupra oricarei probleme. In acest fel vei putea avea un punct de vedere obiectiv.