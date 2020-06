Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 3 IUNIE 2020. Gândește bine ce vrei!

Soarele in Gemeni si Venus retrograd fac o conjunctie de zile mari. Intereseaza-te de ceva nou: poate un nou look, un nou stil, o noua conceptie. Simti nevoia de ceva proaspat. Chiar daca Mercur incepe sa incetineasca si sa se pregatesca de retrogradarea din 18 iunie, Marte vrea mai multa actiune. Nu-ti ramane decat sa mergi inainte. Luna in Scorpion alimenteaza si ea focul…

O noua abordare in amor!

E nevoie de o reinventare in amor. Nu e usor drumul in dragoste, insa nici nu trebuie sa fii invechit in gandire si adordari. Se nasc noi atractii, se planteaza noi seminte ale iubirii. Nu sta prea mult pe ganduri.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Asteapta-te sa petreci mult timp in compania altora, poate alergand impreuna de la un eveniment la altul, de la o intalnire la alta. Asta te face util in profesia ta. Multe discutii ce te stimuleaza poti avea azi. Poti primi indicii de oportunitati sau tendinte de urmat. Relatiile sunt joviale si cu sustinere reciproca.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele inspiratii si intuitii interesante te pot pune pe alta directie referitor la un obiectiv la care muncesti de ceva timp. In general preferi argumentele logice fata de cele intuitive, dar astazi intuitia iti este asa de puternica incat iti este dificil sa ii rezisti. Ai putea simti energie care sa te ajute sa faci miscare fizica de orice fel. Nu te gandi ce e rational, urmeaza-ti inima.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ai putea sa faci o calatorie sau deplasare. Poate fi un concediu planificat din timp dar poate fi si ceva spontant. Esti in pozitia in care te simti in siguranta financiar ca sa iti poti permite o mica relaxare cu aer de escapada, ceea ce te va ajuta mult date fiind energiile astrale ale zilei. Fa ceva diferit pentru tine, chiar daca altii cred ca esti ciudat.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai putea fi in punctul de final al unui proiect frustrant, datorita unei portii de energie ce te ajuta acum. Increderea de sine si determinarea vin mana in mana ca sa pui totul cap la cap si sa termini. Nu te astepta insa sa te relaxezi prea mult timp. Entuziasmul generat de succesul proiectului iti deschide apetitul pentru altele.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Asteapta-te sa auzi vesti bune de la rude sau vecini, poate referitoare la bani. Ai putea auzi de la mai multe surse deci poate fi adevarat. Timpul iti va fi consumat cu tot felul de drumuri, in special cu sarcini de rezolvat sau cautand oameni cu care ai treaba. Cineva de care ai nevoie nu e de gasit. Continua sa cauti ce vrei.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai putea sa ai multi vizitatori astazi. Pot fi discutii despre terenuri. La un moment dat, iti poti aminti sau cineva iti reaminteste despre o persoana din trecutul tau, fapt ce te duce intr-o stare de nostalgie si dor. Nu va tine mult. Esti prea ocupat sa traiesti in prezent. Asteapta-te sa inveti destule lucruri utile si sa realizezi multe azi.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Drumurile ti se pot intersecta cu anumiti copii, poate la un eveniment social de orice fel. Ai putea fi prins in jocurile lor sau ceva din ce traiesti sa te faca sa experimentezi din nou emotiile de a fi copil. La un moment dat, poti fi centrul atentiei, poate spunand povesti sau amintiri din trecutul tau. O zi speciala pentru suflet.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi iti poate aduce multa activitate fizica, poate mers la sala, sport, dans, in conditiile in care stai bine cu nivelul de energie si entuziasm si iti este chiar indicat sa te orientezi spre miscarea corpului. Relatiile cu amicii sunt calde si in regula. Ai putea fi epuizat dar satisfacut cu tot ce ai facut pana la finele zilei.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

S-ar putea ca la tine in cartier sa aiba loc mai mult de un eveniment social ce te pune in legatura cu vecini sau cu oameni noi interesanti. Aceste reuniuni sunt placute si joviale. Asteapta-te la lucruri bune de la aceste conversatii stimulante si de la activitati fizice precum jocuri sau dansul. Poti stabili contacte de business valoroase dar nu avansa inca nimic.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Azi ai incredere foarte buna in tine. Vestea buna despre bani iti poate face familia sa sarbatoreasca. Ai putea fi obosit dar tot merita sa te bucuri de orice motiv ai avea alaturi de cei ce te sustin zilnic. Asteapta-te la complimente de la cei dragi sau de la altii pe care ii poti intalni peste zi.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

O activitate comuna de peste zi te poate apropia de un prieten sau iubit. Iti este recomandat sa participi la un eveniment sportiv, la un workshop, concert, teatru, film artistic. Ai putea si sa evadezi putin in natura. Conversatiile despre tot felul de subiecte va vor ajuta sa va cunoasteti si sa adunati amintiri frumoase despre aceasta zi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Sanatatea ta este foarte buna si energia fizica in forma. Vei dori asadar sa pastrezi mai mult timp muncind sau facand miscare fizica. Acestea iti pun in miscare endorfinele si te simti motivat sa avansezi si in proiecte profesionale sau personale. Mai asteapta o zi sau doua, nu amesteca lucrurile si energiile. Relatiile cu ceilalti vor fi joviale si stimulante, desi nu adanci sau intime. Atentie sa privesti pe fiecare obiectiv, nici cu judecata nici sa ii supraevaluezi.