Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 6 MAI 2020. Ce ascunzi? SuperLuna plină de mâine va scoate la iveală!

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Premierul Ludovic Orban a declarat, astazi, ca Guvernul a alocat suma de 16, 5 milioane LEI pentru echipamente, materiale si medicamente "absolut necesare" pentru cetatenii din Republica Moldova. Orban a facut aceasta declaratie in fata sediului Executivului, acolo unde un convoi format...

Alinierea astrelor de azi poate agita unele lucruri in viata ta amoroasa, mai ales daca ai devenit prea multumit de sine in ultimul timp. Daca tu si partenerul, curent sau viitor, ati avut nevoie de o provocare care sa va determine sa lucrati impreuna si sa va activati resursele reciproc, inseamna ca veti gasi o oferta a unei oportunitati reale ce pare raspunsul unui vis. Tot inainte !

Aspectul astral de azi te poate pune in situatia de a lua o decizie rapida, una pentru care nu te simti pregatit inca sa o iei. Este vorba de viata ta de iubire si simtul de a te comite relatiei si poate ca nu ne simtim niciodata cu adevarat pregatiti pentru asemenea tip de alegere. Oricum, este nevoie sa alegi intre ceva si altceva, deci asculta-ti inima.

Daca ai avut cumva recent sentimentul ca viata ta amoroasa nu se indreapta in nicio directie, acum poti fi fortat sa te gandesti din nou, in special azi cu aceasta energie astrala. Poate ca o relatie veche sau existenta trece printr-o transformare iar pasiunea se retrezeste. Sau poate intalnesti pe cineva total nou care reuseste sa te faca praf. Oricare situatie este binevenita acum.

Actuala energie astrala iti da sansa sa faci curat si sa arunci tot ce s-a acumulat nenecesar in viata ta amoroasa si sa mergi mai departe cu o constiinta curata spre un orizont mai promitator. Poate ca ai lalait-o pe ceva ce nu te puteai decide in relatia de cuplu, dar acum realizezi ce ai de facut si vei merge inainte facand asta.

Lucrurile pot fi destul de intense, data fiind configuratia zilei, dar asta nu inseamna ca nu te vei simti foarte bine. Desi viata ta de iubire poate deveni mai fierbinte si ti se poate parea ca emotiile tale adanci sunt puternice si ti se pare inconfortabil, nu vei putea simti diferit acum. Cel putin partenerul nu va intelege mesajul gresit, atat de evident vei arata ce simti, iar acesta se va simti mai in siguranta alaturi de tine.

Actualele energii planetare aduc una sau doua surprize, in special daca iesi in oras cu cineva la o intalnire. Poate te gandeai sa aveti cateva ore linistite ca sa va cunoasteti mai bine. Insa ce se intampla intre voi este intens si realizezi ca nu ai de ce sa amani sau negi ceea ce se promite a fi o iubire minunata.

Lucrurile pot fi destul de intense astazi dar asta se va dovedi a fi mai degraba pozitiv decat negativ. Daca tu si partenerul au cautat un sens al directiei relatiei voastre, un obiectiv care sa va ajute sa mergeti in viitor cu incredere, atunci poti descoperi un gand comun care duce exact la asta si va da amandurora un puterni sentiment de sens.

Aspectul astral de astazi te poate incuraja sa iei o decizie profunda, una care sa iti revolutioneze intreaga viata de iubire. Daca ai fost foarte constient recent ca te indrepti pe o directie gresita dar nu ai avut destula vointa sa faci nimic in acest sens, vei vedea ca ai la dispozitie resurse interioare puternice care te fac dintr-o data foarte determinat si clar cu privire la ce ai de facut.

Viata este pentru a fi traita iar tu poti face multe in acest sens astazi, cu actuala aliniere planetara. Daca te-ai gasit rezistand impulsului de a spune persoanei iubite exact ce simti, vei vedea astazi ca vei dori sa te urci pe cladiri si sa strigi de acolo clar si raspicat lumii intregi, ca toti sa stie ce ai de spus. Reticenta de a impartasi emotiile dispare in fata emotiilor profunde.

Iubirea si mai ales romantismul pot fi foarte intense cu miscarea astrala de astazi. Daca ai oscilat cumva intre doua relatii, fara sa fii capabil sa dai drumul total uneia dintre ele, dar nici imbratisand total pe cealalta, acum vei simti nevoia de a clarifica asta in viata ta. De fapt, subiectul zilei este sa ai puterea sa dai drumul de tot la ce este vechi ca sa lasi energia noului sa te duca mai departe.

Suntem intr-o saptamana cel putin interesanta. Dupa ce ieri Nodurile Lunare s-au mutat pe axa Gemeni-Sagetator si au lasat axa Rac-Capricorn, maine avem SuperLuna plina florala in Scorpion. Ce energii puternice si speciale! Nodurile Lunare poarta in ele mesaje despre destinul nostru, de unde venim si incotro ne indreptam ca poveste a sufletului ce vine la incarnare aici pe Pamant.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

