Horoscopul zilei de azi MIERCURI 7 OCTOMBRIE 2020. Luna în vorbărețul Gemeni

Mercur si Uranus au surprize pentru tine. Nu te vei astepta la asa ceva. Mercurul din Scorpion este fan intrigi, descoperiri si marturisiri de secrete. Detalii suculente ies la iveala. Uranus in Taur isi face datoria. La fel si Luna in vorbaretul Gemeni care are lucruri de spus. Atat timp cat nu te atasezi prea mult de o idee anume, totul va fi bine.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

De ceva vreme mintea ta a fost setata pe distractie, fie ca a fost vorba de o scurta vacanta, fie ca a fost o intalnire cu prietenii. Te bucuri de compania unor oameni si te simti mai relaxat, mai fericit. Uita de grijile si stresul zilnic. Macar pentru o vreme.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este timpul sa fii tu insuti, sa fii mai sigur pe tine si sa nu lasi pe nimeni sa te opreasca din realizarea visurilor tale. Foloseste-ti ratiunea si talentele pentru a obtine ceea ce-ti doresti. Fii sigur ca eforturile tale vor fi incununate de succes. Nu te opri pana nu reusesti!

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta nu este o zi potrivita sa ai un comportament nechibzuit. Incearca sa vezi cum stau lucrurile inainte sa actionezi. Risti sa te confrunti cu surprize neplacute. Mai mult, ai grija cu cine duci luptele, caci unele ar putea fi inutile si nu ai nimic de castigat din ele. Controleaza-ti impulsivitatea, pastreaza-ti calmul si fii diplomat. In acest fel vei reusi sa pastrezi cat de cat o atmosfera armonioasa in jurul tau.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Lucrurile par sa se desfasoare fara probleme in viata ta si, incet incet, obtii ceea ce-ti doresti. Acest lucru te face sa te simti exclent. Totusi, nu te entuziasma foarte mult si pastreaza-ti realismul. Organizeaza-te, planifica-ti actiunile, actioneaza!

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Incearca sa fii mai organizat si mai pozitiv. Crede in tine si in capacitatea ta de a-ti indeplini visurile. Nu lasa ambitiile sa te absoarba complet. Fa-ti timp pentru prieteni si pentru cei dragi. Este important sa creezi relatii bune cu toata lumea din jurul tau. Acesti oameni te pot ajuta cand vei avea nevoie.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Problemele legate de casa si familie va vor monipoliza atentia, alaturi de problemele financiare care ies la iveala incet. Ramai concentrate si vei putea pune totul in ordine. Vei observa ca starea de spirit se imbunatatetste si vei ptuea gasi usor solutii la orice problema.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi te poti simti pasional in mod special deci nu te mira daca nu iti ies romantismul si sexul din cap. Daca ai deja o relatie, aranjeaza-ti o seara intima cu partenerul. Daca nu ai o relatie, nu fii surprins daca prinzi pe cineva nou si interesant sub vraja ta. Insa starea aceasta pasionala se poate reflecta in alte parti ale vietii tale, inclusiv pe interesele tale creative si intelectuale. Fa maxim din tot.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Emotii vechi si ingropate in trecut, unele placute si unele cu nevoia de a fi eliberate, pot iesi in fata ta acum din subconstient. Este posibil sa aiba un efect pozitiv asupra starii tale mentale si emotionale, deci nu te opune. Ai putea constientiza si elibera si un stres pe care il poti avea despre o relatie activa. Asadar, asteapta-te sa ai clipe pozitive mai ales in domeniul romantic.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nu te simti foarte bine azi. Esti plin de energie si vitalitate, pe de o parte, dar, pe de alta parte, pari a fi iritat si influentat de comportamentul altora. Incearca sa iti gasesti echilibrul. Angajeaza-te in activiati care iti plac si incearca sa iti controlezi temperamental. Acest lucru te va ajuta sa iti imbunatatesti relatiile cu ceilalti.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Pot avea loc unele evenimente sociale sau activitati de grup interesante in comunitatea ta la care ar fi indicat sa participi. Te poti duce cu prieteni sau cu partenerul. Contactul cu altii va fi intens si plin de recompense, deci asteapta-te sa iti vajaie capul pana la finele zilei. Este o idee foarte buna ca seara sa te relaxezi cu partenerul, mai ales ca te simti pasional azi.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Afacerea ta sau interesele financiare cunosc o crestere astazi, poate prin contactele cu anumite cunostinte. Aspecte ce tin de cariera sunt ca o racheta lansata si viitorul tau banesc arata promitator. Tine in continuare munca buna pe care o faci. Sanatatea iti este solida si viguroasa, dar interesul tau principal acum pare a fi romantismul, mai ales ca ai stare destul de pasionala acum. Aranjeaza o seara intima cu o persoana speciala si bucura-te de starea dintre voi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Iubirea si romantismul sunt foarte probabil sa iti fie focusul principal azi. Daca esti implicat romantic, asteapta-te la o seara minunata cu partenerul. Daca nu esti, nu fii surprins daca cineva nou apare in viata ta, probabil de pe alte meleaguri fata de tine. Abilitatile tale creative sunt intensificate. Foloseste-ti timpul necesar ca sa retii ideile care vin spre tine. Nu vei dori sa le uiti.