Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 16 MAI 2020. Ai la ce visa? Luna e în Pești!

Suntem la jumatatea lunii mai, avem deja 4 planete retrograde (Pluto, Saturn, Venus si Jupiter) si presiunea de pana acum se mai ridica. Ceea ce simtim acum, daca avem putin noroc, este o stare de speranta si entuziasm care este generata si de Jupiter retrograd. Poate ca suntem bucurosi ca putem iesi mai mult in aer liber sau poate avem alte motive.

Cert e ca Luna e in Pesti si azi va fi in conjunctie cu artistul Neptun. Deci sa ne relaxam putin… Cu Soarele pregatit maine de un trigon cu Jupiter, lucrurile incep sa se vada mai bine. Este un moment optimist si putem spera ca ceva bun sa apara pe dupa colt si spre noi. Fii si tu un visator autentic asa cum ne sustine Luna in Pesti sa fim. Sa lasam garda jos si sa visam la un viitor mai bun ! Sa lasam in urma presiunea a tot ce a fost, sa primim din perspectiva mai inalta si sa ne desfacem aripile.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nivelul tau de stres pare sa atinga zona rosie de alerta azi. Se intampla prea multe in viata ta si evenimentele te pot impinge la marginea limitelor tale. Calmeaza-te si incearca sa discuti despre ce e in mintea ta cu prieteni dragi. Nu doar ca vei reusi sa te simti mai bine, dar vei vedea ca prietenii si cei dragi chiar au sfaturi bune si realiste pentru tine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este important ca astazi sa gestionezi orice apare cu calm, in special in conditiile in care poti sa nu ai toate datele problemei si sa nu intelegi tot ce se intampla cu adevarat. Daca iti iei timp sa gandesti lucrurile si sa ramai calm, cu siguranta vei ajunge la concluziile potrivite fara sa fii prea dur sau pripit. Asculta-ti instinctul, el te va calauzi bine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai face bine sa faci o evidenta si sa privesti realist la tot ce ai realizat pana acum. Nu fii prea strict si critic cu tine. Evita gandirea negativa si nu te focusa doar pe probleme si greseli. Ideea este sa ai o privire echilibrata si sa te lauzi pentru toate deciziile bune pe care le-ai luat. Da-ti o bataie de mandrie pe propriul umar pentru tot ce ai facut si pentru toata munca sustinuta de pana acum.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Trebuie sa iti controlezi nervii astazi si sa le dai si altora spatiu ca sa respire ! Cantitatea de datorii si responsabilitati au scapat de sub control. Te simti coplesit si destul de stresat. Relaxeaza-te. Asta este prima ta prioritate, relaxarea. Dupa ce vei reusi, vei fi intr-o postura mai buna ca sa te descurci cu tot ce iti aduce ziua.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Multe subiecte si preocupari pe care le-ai avut in minte de mult timp, poate chiar de ani de zile, in sfarsit se clarifica iar problemele din jurul lor acum se disipa. Acest lucru iti elibereaza energia pentru a da drumul unui nou inceput si pentru a pune noi planuri in miscare. Foloseste aceasta oportunitate sa inchizi o pagina a trecutului pentru totdeauna. Este singura cale ca sa cureti drumul spre viitor.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai asteptat aceasta zi de foarte mult timp, doar ca poate nu realizezi asta. Acum este momentul in care ceata se clarifica, in sfarsit, in capul tau. Tu stii unde stai si esti capabil sa rezolvi totul, sa pui lucrurile cap la cap si sa iasa bine. Dupa ce vei face asta, poti merge mai departe cu alte planuri pe care le doresti de ceva vreme.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Aceasta zi este o adevarata binecuvantare pentru tine ! Este ziua in care poti implini tot ce ti-ai pus in minte. Fii atent la detalii pentru ca acestea vor fi cheia pentru succesul tau. Cu dinamismul si abilitatile tale, vei fi in stare sa pui lucrurile cap la cap si sa rezolvi problemele pe care le-ai tot purtat de ceva timp.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Va trebui sa te organizezi foarte sistematic azi, pentru ca se pare ca ai o zi plina in fata ta. Va trebui sa te cuplezi la modulul actiune si sa iti pornesti toate bateriile la capacitate maxima. Contactele si relatiile iti vor ocupa mult timp pentru ca ai mult de dat si oamenii sunt esentiali in a obtine ce ti-ai propus.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Incearca sa abordezi aceasta zi cu pozitivitate si optimism. Este intotdeauna un lucru bun si chiar important atunci cand ai in fata o zi cu provocari asa cum este azi. Incearca sa iti faci timp pentru obligatii si responsabilitati si sa te debarasezi de ele cat de repede poti. Daca ai asteptat ca altii sa faca ceva concret, vei vedea astazi ca acel moment chiar va veni. Este o zi cu pasiune si romantism in viata ta amoroasa.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi este o zi buna pentru tine in care poti ajunge la esenta unei situatii. Incearca sa citesti printre randuri in cazul in care auzi unele comentarii despre partenerul tau. Te descurci foarte bine cu organizarea, asa incat iti poti implini diversele datorii si obligatii. Nu te stresa prea mult, totusi. Totul va merge conform planului.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi este ziua in care iti iei planurile la actiune si faci un progres foarte bun. Daca ramai calm si faci miscari calculate, vei fi in stare sa iti atingi dorintele. Unele evolutii neasteptate sunt pregatite pentru tine si vei fi incantat sa descoperi ca surpriza va fi placuta. Te poti relaxa si bucura de suportul celor dragi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Sustinerea cauzei pentru o abordare sau dorinta pe care ai avut-o in ultimul timp este pe cale sa se manifeste. Conditiile sunt favorabile sa iti indeplinesti planurile. Propune-ti cu fermitate sa faci tot, dar tot, ce poti tu mai bine din noile oportunitati si totul va iesi excelent pentru tine.