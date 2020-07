Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 18 IULIE 2020. Ce se află după colț?

Luna este in descrestere si se afla in drum spre zodia Rac. Bucura-te de micile placeri ale vietii, caci, pe masura ce luna avanseaza dinspre Gemeni spre Rac, ea interfereaza cu Jupiter, Pluto si Saturn aducand momente de suspans. Luni vom avea Luna noua in Rac. Este a doua Luna noua in Rac in 30 de zile si prima Luna noua fara eclipsa. Te poti astepta ca lucrurile sa revina la normal. Dar mai e pana luni. Asadar ramane intrebarea: Ce se afla dupa colt?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O combinatie de tactica si planificare aduce rezultatele scontate: toate obiectivele tale au fost duse la bun sfarsit. Acum asteapta roadele. Viitorul tau arata luminos!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Desi esti plin de visuri si aspiratii, esti impiedicat sa le atingi din cauza sentimentelor tale de nesiguranta. Dar, cu putin noroc, ai putea sa iti elimini temerile si sa lucrezi la transformarea visurilor in realitate. Ramai concentrat pe ceea ce faci si foloseste-te de ceea ce stii pentru a-ti duce mai departe cauza.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai cam multe pe cap, de aceea este indicat sa te organizezi foarte bine. Planuieste fiecare actiune, scrie pe hartie daca e nevoie, pentru a mai scapa putin de presiune. Nu deschide fronturi noi. Rezolva ceea ce ai deja pe rol si vei vedea apoi daca este neaparata nevoie de anumite lucruri. Ai incredere in tine si in propria judecata. Acest lucru te ajuta sa depasesti eventualele obstacole aparute in calea ta.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Evolutii neprevazute te vor suprinde. Aceste noi circumstante care apar ti se par mai bune decat cele anterioare. Unele chiar depasesc sperantele tale si te ajuta sa privesti si mai optimist viitorul. Ceea ce te ajuta sa prinzi aripi pentru proiectele viitoare.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Te lupti pe mai multe fronturi pe care esti la un pas de epuizare. Fa o pauza, da-ti timp sa te odihnesti si permite creierului sa isi revina. Fa-ti un program bun care sa iti permita sa iti indeplinesti sarcinile una cate una, fara stres si fara anxietate.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Evolutii neasteptate si dezvaluiri socante te fac sa te simti cum pamantul iti fuge de sub picioare. Te poti simti dezamagit ca ai judecat gresit anumite persoane sau situatii. Nu te lasa doborat de acest peisaj. Poate ca este mai bine sa faci o pauza si sa revizuiesti intreaga situatie. Evalueaza-ti modul de gandire, deciziile si fa ajustarile necesare, astfel incat sa nu mai fii nevoit sa treci prin asa ceva.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai o revelatie care te lasa in stare de soc. Fii atent la modul in care reactionezi, caci s-ar putea sa devii irascibil. Inca nu stii cum sa gestionezi aceasta situatie. Controleaza-ti impulsurile si vei evita o zi exploziva din multe puncte de vedere.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Renunta la apatie si pasivitate. Ia-ti viata in maini. Esti pe deplin responsabil de ceea ce ti se intampla. Lasa-ti ratiunea sa-ti ghideze pasii si nu te lasa purtat de impuls. Nu ezita sa ceri ajutorul celor dragi atunci cand te simti pierdut. Pot gasi solutii la care tu nici nu te-ai gandit.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Se anunta o rupere de rutina care iti da putin planurile peste cap. Nu dispera si nu renunta. Pastreaza-ti calmul si reia-ti activitatea. Adapteaza-te la noua situatie in loc sa te plangi de ea.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Te simti rebel azi, fii pregatit sa-ti iei viata in maini si sa schimbi tot ce poti schimba. Atentie, insa, nu te poti comporta irational. Poti comite greseli pe care sa nu le poti repara prea curand sau prea usor. Fa pasi mici, bine calculati si vei reusi tot ce ti-ai propus.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

O noua zi incepe si semne bune are. Sunt sase mari sa-ti implinesti tot ce ti-ai pus in minte. Fie ca este ceva legat de viata profesionala, fie ca este ceva legat de viata amoroasa, sansele de succes sunt foarte mari. Pot aparea obstacole minore ce vor fi depasite cu usurinta. Totul este sa iti faci un plan si sa te tii de el.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Problemele familiei iti monopolizeaza atentia de ceva vreme si esti un pic suparat. Incearca sa te concentrezi pe urmatorul pas. Nu iti mai plange de mila si actioneaza. Trebuie sa-ti faci ordine in viata.