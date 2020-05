Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 23 MAI 2020. Ce trebuie să scoți la lumină?

Luna noua in Gemeni incepe sa creasca timid si sa iti dea noi idei de reinnoire. Venus retrograd in Gemeni, la fel si Saturn, Jupiter si Pluto ne reamintesc ca traim vremuri ciudate. Nu te aventura foarte departe, pe terenuri necunoscute.



Ce fantezii ai? Luna si Venus in Gemeni au cateva idei

Dupa Luna noua in Gemeni esti plin de idei, nimic nu te mai tine pe loc. Ai nevoie de stimulare mentala. Iesi la plimbare, vorbeste cu oamenii. Poate ca in lunile de izolare te-ai obisnuit cu singuratea, insa Gemenii au nevoie de socializare si comunicare. Nu simti “furnicaturi”? Nu te simti nelinistit? In actiune intra si Chiron. Are cateva cuvinte de spus. Ce trebuie sa scoti la lumina?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca ai fost in procesul de a cumpara sau vinde o proprietate, sub Luna noua in Gemeni vei putea semna actele. Aceasta Luna iti aduce un aer racoritor si bun pe tot ce inseamna zona casei tale. Poate fi vorba de vizitatori, de informatii utile sau de persoane cu care semnezi un contract. Aduna oferte. Exploreaza inclusiv mai multe oferte de televiziune si internet prin cablu acasa. Daca cauti sa iti iei un televizor nou, exploreaza optiunile. Nu te limita. Daca ti-ai propus sa improspatezi aerul din locuinta, acum este momentul. Asadar, ce poti face cu succes sub Luna noua in Gemeni : un nou start pe imobiliare sau afaceri de tin de familie sau casa ; o idee noua isi pune radacinile adanc in mintea ta ; poti incepe o familie ; o noua descoperire si eliberare psihologica.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Luna noua in Gemeni iti aduce un nou start plin de prospetime in iubire, draga Taur! Sex appealul tau este cu mult peste medie si ai putea chiar avea de ales dintre mai multi parteneri. Sau poate ca nu trebuie sa alegi pentru deja esti intr-o relatie. In acest caz, cel mai mult conteaza ca tu sa te simti bine. Si creativitatea ta primeste o mare portie energetica si acum este timpul sa dai proiectelor tale creative aripi sa zboare. Asadar, ce poti face cu succes sub Luna noua in Gemeni : incepe un nou proiect creativ, da drumul unui nou start in iubire, incearca sa concepi un copil, incepe o afacere sau un proiect distractiv.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cum stai cu sanatatea, draga Gemeni? Daca ai fost in dubiu cu privire la ce sa faci ca sa fii intr-o forma mai buna, acum vei fi clarificat. Gaseste-ti un companion de miscare fizica sau ia niste lectii de tenis. Luna noua in Gemeni te ajuta sa ai parte de un nou start bine informat cu privire la rutinele pentru sanatate si sport. Un nou proiect de munca poate veni acum pe calea ta, unul care sa iti ridice cota si profilul. Asadar, ce poti face cu succes sub Luna noua in Gemeni : da startul unui nou regim de sanatate si sport, pune-ti toata energia intr-un proiect nou de munca, comunica clar, cald si eficient cu angajatii si colegii de munca.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Este vremea sa iti cauti sau sa iti consolidezi relatia cu cealalta jumatate, fie in iubire fie in afaceri. Luna noua in Gemeni este despre parteneriate in cazul tau si planificarea unui viitor impreuna. Un proiect de colaborare va putea demara in urmatoarele zile sau poate aparea un nou inceput in relatia ta romantica. Daca esti singur, chiar pot fi mai multe optiuni din care sa alegi ! Este o zi si o perioada excelenta pentru relatii serioase sentimentale sau de afaceri care sa iti dea un nou sens vietii ; cauta colaboratori, contractari sau alte relatii de business ; implica-te activ in relatia cu altii.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Pentru tine, Luna noua in Gemeni este in totalitate despre bani. Banii vorbesc iar in acest caz nu este despre salariu ci despre alte beneficii de care te poti bucura, cum ar fi ore mai flexibile de munca, un bonus, o asigurare pentru sanatate sau masina. Discuta posibilele optiuni din fata ta inainte de a semna un acord financiar, pentru ca sunt mai multe directii pentru bani. Ce poti face in aceasta perioada ? Pune la punct banii comuni, taxele, imprumuturile, sursele de castig. Energizeaza-ti viata sexuala. Abordeaza un subiect dificil de discutie cu partenerul si lucreaza pentru solutionarea sa.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai trecut printr-o perioada intensa si visezi din ce in ce mai mult sa iti iei o vacanta. Luna noua din Gemeni iti permite sa faci exact asta si sa te duci intr-o locatie luxurianta ca sa te reimprospatezi. Un seminar de weekend intr-un loc exotic ar putea functiona bine pentru tine, dandu-ti hrana pentru ganduri. Tot acum este timpul potrivit sa iti lansezi o campanie de marketing. Imbarca-te pentru un pas inainte in educatia ta, creste-ti cunostintele intelectuale, spirituale sau religioase.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Luna noua in Gemeni iti aduce un mare salt in cariera, draga Balanta. Noi directii se deschid in fata ta : esti pe repede inainte legat de unde ai dori sa te duci si exista multe cai pentru a ajunge acolo. Incotro ? Tine-ti mintea deschisa si experimenteaza un pic inainte de a decide. Exista mult potential de auto-dezvoltare, vizibilitate marita si recompense financiare. Este o zi si o perioada excelenta pentru a-ti energiza obiectivele carierei, sa incepi o noua afacere, un nou drum profesional sau intelectual, sa iti cresti imaginea publica, sa iti construiesti un nume pentru tine si familia ta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Aceasta este o perioada foarte intensa social pentru tine. Deja ai adunat asa de multe dar Luna noua in Gemeni iti aduce un vant nou in pupa. Poate fi vorba de o invitatie la un party, la o colaborare pentru un proiect interesant, o oportunitate sa participi la un grup sau sa iti faci noi aliati. Ai putea chiar fi in situatia de a jongla mai multe invitatii, dar cel mai bine mergi si simte gustul fiecareia cate putin. Este o zi si o perioada excelenta pentru a te alatura grupurilor sau retetelor, pentru a gasi asociati, pentru un nou inceput la nivel social, pentru a-ti energiza si implini visele.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Simti nevoia pentru o vacanta ? Acum este timpul pentru tine. Luna noua in Gemeni iti ofera o saptamana si chiar doua in care te poti intinde linistit ca sa te recuperezi. Iti poti pune palaria in cuier si te poti odihni. Daca esti o albina neobosita, pregatind ceva mare, acum este momentul sa iti finalizezi ultimele detalii inainte de final. Este o zi si o perioada excelenta pentru activitati din spatele scenei, pentru a da startul unor pregatiri secrete, pentru a-ti infrunta si rezolva demonii personali, de a-ti invigora spiritul sau de a urma psihoterapie.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Este timpul pentru un inceput proaspat, draga Capricorn! Scrisul, calatoria, intelegerile si comunicarile explodeaza in urmatoarele zece zile ca sa te ajute sa iti pui planurile in miscare. Esti plin de energie si vitalitate, iar multe depind doar de simpla ta initiativa. Promoveaza-te cu sustinere, reimprospateaza-ti lookul, stabileste obiectivele personale, preia conducerea.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Aceasta Luna noua in Gemeni este foarte mult despre tine si ce este al tau. Este timpul sa privesti fara pasiuni la ceea ce ai. Daca trebuie sa ceri o marire de salariu sau sa discuti moduri mai bune de a-ti gestiona bunurile, acum este timpul potrivit. Ti se deschid mai multe optiuni, deci depinde de tine sa decizi ce este mai important acum. Ocupa-te de finante, de generarea unei mai bune sigurante, de a-ti explora talentele, de a-ti imbunatati corpul si sanatatea.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Luna noua in Gemeni iti aduce o schimbare placuta de peisaj. Vei avea mai multe oportunitati sa calatoresti si sa explorezi vecinatati apropiate in perioada urmatoare ; tot ce ai de facut este sa planifici itinerariul. Tine mintea deschisa si lasa-i pe altii sa vada ce gandesti. Este un timp bun sa incepi un blog, sa urmezi cu curs scurt sau sa te focusezi pe scris. Imbunatateste comunicarea cu rudele.