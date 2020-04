Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 25 APRILIE 2020. Discuții ca înainte de Pluto retrograd de mâine!

Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 25 APRILIE 2020; Luna intra in vorbaretul Gemeni in aceasta zi, facandu-i sociabili chiar si pe cei mai mari introverti. Este o zi tare buna in care sa stam la taclale cu prieteni, cu familie, direct sau pe skype sau zoom, facand schimb de povesti despre aceste vremuri, impresii, preferabil lucruri placute. Totusi, Mercur face o cuadratura tensionata cu Pluto care de maine va intra in stationare retrograda pana in octombrie.

Atentie pentru ca in mijlocul acestei atmosfera sociabila, oamenii se pot ofensa destul de usor chiar si cele mai constructive puncte de vedere pot fi interpretate sensibil, abrupt sau chiar bolovanos. Insa, fiind in garda, putem sa evitam si sa mentinem conversatiile la un nivel neutru, placut superficial. De maine se schimba registrul datorita noului eveniment : Pluto retrograd. Multi se tem de planeta regenerarii Pluto. Oare ce va pregati cat timp va fi retrograd pe 2020?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lucrurile trebuie sa mearga bine pentru tine azi, deci nu te ingrijora pentru nimic. Viata nu devine mai usoara mereu pe masura ce avansezi in varsta. Insa tu inveti corect cum sa gestionezi lucrurile. Vei vedea ca acest lucru este real acum, pentru ca sensibilitatea si intelepciunea ta fac posibil sa obtii o perspectiva mai clara. Tu realizezi ca lucrurile sunt mai bune decat le credeai.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cheia pentru tine astazi este sa iti folosesti inima mai mult decat capul. Bazeaza-ti actiunile pe emotii si pe intuitia aceea de a sti adevarul despre o situatie. Faptele te pot insela si induce in eroare. Te poti baza asa de mult pe un mod de a gandi logic si liniar incat nu mai vezi si o alta cale. Este important sa vezi cum sunt interconectate tot felul de zone diferite ale vietii tale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poti vedea ca oamenii iti vor provoca procesele mintii. Nu fii surprins daca ei par a se certa cu ideile tale. Inima ta poate fi sensibila si orice conflict beligerant te poate afecta adanc. Pe de alta parte, iti poti folosi sensibilitatea sa calmezi o situatie ce trebuie remediata.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Orice conflict incepi astazi probabil ca va duce la o batalie brutala emotionala, asa ca fii prudent. Incearca sa nu calci pe gazonul altuia pentru ca vei vedea ca persoana este posesiva si certareata in a-si apara ceea ce are. Evita eruptii vulcanice de energie. Nu alege batalii care nu sunt necesare. Poti rezolva subiecte si in mod civilizat fara a face rau nimanui.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Natura ta intuitiva este foarte puternica azi. Nu trebuie sa te gandesti la lucruri pentru ca vei avea abilitatea sa stii raspunsurile pur si simplu. Daca e nevoie sa faci o munca de detectiv, acum este un timp excelent pentru asta. Felul tau sensibil si grijuliu te ajuta sa deschizi orice usa vrei sa deschizi azi. Tine-ti acel zambet pe fata mereu.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Nu incerca sa iti fortezi ideile asupra nimanui azi. Este important sa mentii neutralitatea ca sa poti actiona dintr-o minte stabila cand cineva iti va aduce un subiect care trebuie gestionat de indata. Cheia este sa actionezi in loc sa reactionezi la o situatie. Daca stii ca ai dreptate asupra a ceva, tine pentru tine. Nu este nevoie sa fluturi asta in fata cuiva si sa ii spui ca greseste.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Lucrurile pot sa nu fie asa de evidente cum par azi. Nu incepe un proiect pana nu intelegi scopul complet a lucrurilor in care intri. Altfel, te vei gasi in mijlocul unei drame emotionale care iti va lasa putin loc de scapare. Nu fii surprins daca motivatia iti va disparea brusc dupa ce o analizezi si vei ramane cu mai multa claritate fara emotii.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Azi s-ar putea sa ai nevoie sa mentii lucrurile inactive ca sa poti face o verificare de siguranta. Asigura-i pe toti cei ce depind de tine ca sunt informati cu privire la destinatia impreuna. Ar putea fi ca si cum i-ai luat din strada fara sa le spui unde vor ajunge. Este important sa nu tarasti oamenii involuntar in lumea ta. Daca ei isi cedeaza voluntar controlul tie, este o alta poveste.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Gandirea ta iti este destul de clara si vei vedea ca emotiile iti sustin procesele mentae. Natura ta psihica este si ea puternica, ar trebui sa ai incredere in orice instinct ai. Partile din tine masculine si feminine muncesc impreuna armonios ca sa echilibreze cat dai versus cat iei din lumea ta. Cheia in acest moment este sa nu isi asumi problemele altora ca si cum sunt ale tale.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Te poti simti ca si cum te scufunzi intr-un vartej emotional. Ai grija sa nu iti asumi ca ceva este al ta, cand de fapt nu este. Este important sa nu acuzi pe nimeni ca este hot sau escroc daca nu ai toate faptele si argumentele sa te sustina. A mentine totul in echilibru poate fi dificil cu toate intensitatea si sensibilitatea emotionala din aer acum.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Ai grija de oamenii din jurul tau. A face servicii altora este o parte importanta a zilei, intrucat compasiunea si a-ti pasa de altii iti sunt in minte. Foloseste ocazia ca sa devii sprijinul cald pentru cineva apropiat ce are nevoie de un umar sustinator. Vei castiga multi prieteni loiali de partea ta daca iti arati felul de a fi pasional altora.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Cu cat incerci sa obtii mai multa atentie astazi de la oameni, cu atat iti vor ignora afisari fistichii si ideile grandioase. Abordeaza lucrurile mai sensibil. Vei fi in stare sa conduci oamenii mai bine atunci cand vei pasi in urma lor. Castiga respectul altora intelegandu-i si legandu-te la emotiile lor. Inima ta este mare si curajoasa si ai multa iubire de dat.

