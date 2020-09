Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 26 SEPTEMBRIE 2020. Sună-ți prietenii!

Luna se muta din Capricorn in Varsator si iti vei regasi puterea. Daca discutia directa cu cineva nu te-a dus unde trebuie, poate incerci sa schimbi tactica. Pune pe altcineva sa faca treaba. Cum Soarele si Luna fac trigon, acest lucru nu va fi deloc dificil, mai ales daca esti cinstit si autentic. Suna-ti prietenii!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Simti nevoia sa-ti pui viata in ordine. Este ceva legat de modul in care arati, de stilul de viata, de regimul alimentar. Este momentul pentru noi inceputuri si vei putea sa faci usor modificarile necesare in rutina ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este timpul sa te decizi mai clar ce iti doresti, pentru ca sunt toate sansele sa ti le realizezi cu succes. Este o zi buna pentru comunicare, deci stabileste legatura cu prietenii si cunostintele, inclusiv cu cei cu care nu ai mai vorbit de ceva timp.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Incearca sa iti mentii asteptarile coborate astazi. Ziua iti solicita sa fii atent la cele mai importante si serioase aspecte din viata ta si sa nu iti risipiesti energiile in niciun alt domeniu. Nu pierde timpul cu oamenii ce vor doar sa te raneasca. Stii sa ii simti si sa ii deosebesti.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi poti fi mai jos decat ar trebui cu nivelul de energie curenta si dinamism. Foloseste perioada aceasta pozitiva in avantajul tau si clarifica lucrurile, inchide capitole pentru totdeauna si da pagina. Foloseste influenta favorabila a astrelor ca sa rezolvi orice neintelegere cu cei dragi care ti-a tot stat pe cap in ultima perioada.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Pari a fi coplesit de lista ta de lucruri de facut. Responsabilitatile si obligatiile te coplesesc si te simti constant sub presiune si de asteptarea celor care se bazeaza pe tine. Ai nevoie neaparat sa gasesti azi timp sa te destresezi si sa stabilesti un program mai functional pentru tine, altfel vei rezista cu greu si e pacat.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Te tulbura o multime de lucruri, dar nu renunta. Foloseste-ti energia si dinamismul pentru a gasi solutii la problemele care iti apar in cale. Conversatiile cu alte persoane sunt favorizate. Pot aparea si dezacorduri, insa nu trebuie sa le iei personal. Iti va prinde bine sa ai si alte puncte de vedere.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Trebuie sa te organizezi astazi. Planifica-ti ziua de asa natura incat sa tai pe rand totul de pe lista intr-o maniera ordonata si metodica. Asta va permite lucrurilor sa se aseze la locul lor si sa iti fie de folos. Vei incepe sa vezi incet incet ca planurile iti devin realitate si asta cu siguranta iti va ridica moralul. Anumite aspecte de familie ce ti-au stat pe cap se vor rezolva, in sfarsit, in modul cel mai bun posibil.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Nu iti lasa viata sa treaca pe langa tine fara sa participi la ea in mod activ. Poti sa tai legaturi ce nu iti mai sunt de folos si sa rezolvi aspecte la care te-ai tot gandit, insa trebuie sa iei tu initiativa. Familia si prietenii iti pot fi de mare folos cand vine vorba de a te scapa dintr-o situatie stramtorata. Este o zi si perioada buna sa inovezi, sa scapi de situatii care iti iau din putere si sa mergi inainte cu orice idei noi poti avea.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai multe pe cap azi si va trebui sa duci toate sarcinile la bun sfarsit. Daca esti nevoit sa iti asumi si alte responsabilitati, nu ezita sa ceri ajutorul unor persoane de incredere.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Trebuie sa fii extra vigilent astazi,. Nu te abate de la traiectorie. Tine de programul tau si de drumul stabilit. Este doar o chestiune de timp pana sa dai cu gustul de succes. Dupa ce iti vei fi implinit obiectivele, toti cei la care tii vor sari in sus de bucurie si vor intelege de ce ai actionat asa cum ai facut-o pana acum.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Canalele de comunicare iti sunt larg deschise azi si te vei bucura de anumite discutii de buna calitate cu oamenii din jurul tau azi. Cu ajutorul lor, vei fi in stare sa iti pui treburile in ordine, sa iti setezi planurile in miscare si capul spre victorie. Esti in dispozitii ridicate si farmecul tau natural cu siguranta iti vor aduce oamenii la picioarele tale intr-un mod practic si constructiv.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Nu vezi foarte bine lucrurile in acest moment, iar starea de confuzie complica putin lucrurile. Poti fi mai morocanos si iritabil, dar trebuie sa-ti faci timp pentru a te regrupa. Dupa ce iti pui ordine in ganduri vei vedea mai limpede ce ai de facut. Apoi te vei putea ocupa de toate fara prea mult stres si anxietate.