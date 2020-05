Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 9 MAI 2020. O veste excelentă poți da sau poți primi!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Esti tipul de persoana care adora sa intalneasca mai multi oameni. Simti ca trebuie sa iti reunesti periodic prietenii ca sa aiba un loc si cadru unde sa se exprime. Esti bun sa aduci la lumina ce e mai bun din altii si sa ii ajuti sa isi gaseasca o baza solida acum. Mergi calauzit de ce simti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astrele stralucesc o lumina peste trecutul tau azi si pe subiecte ce par a fi uitate. Asta inseamna ca dorinte vechi reprimate ies la suprafata, dandu-ti un sentiment de treaba neterminata. Sau poate insemna ca vei da peste ceva sau cineva de care uitasei total. Asculta si simte ce iti spune inima ca sa inchizi acea usa pentru totdeauna. Finantele tale sunt favorizate de astre azi, deci profita de acest avantaj.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te simti nesigur despre tot felul de nimicuri zilele acestea si asta iti cauzeaza sa te indoiesti de propria ta judecata. Daca esti in dubii, intoarce-te spre partener pentru ajutor. Daca esti singur, cere un sfat unui partener de munca sau coleg in care ai incredere. Vei primi o opinie utila acum. Iti vei recastiga si increderea in tine, fiind mai sigur pe deciziile tale. Esti super sociabil astazi si asta te ajuta sa iti pui la punct anumite dealuri profesionale bune.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi ai o agenda plina de treaba si vei fi asa de absorbit de datoriile si responsabilitatile tale incat aiba vei putea sa iti ridici nasul in sus. Este in regula daca te efortezi un pic mai mult. Inseamna ca vei avea mai mult timp de relaxare pai incolo. Spre finele zilei, odihneste-te si fii atent si la propriile tale nevoi. De ce sa nu iti acorzi timp pentru a-ti improspata aparentele ? Sigur te vei simti mai energizat.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Planetele se misca in avantajul tau astazi. In aceasta atmosfera pozitiva, ai o stare de spirit inalta si esti plin de vise si sperante pentru viitor. Esti si incredibil de popular si asta face sa fie usor sa atragi pe altii alaturi de tine dar si sa cunosti oameni noi si frumosi. Ai sustinerea cercului tau social.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Este imperativ sa dai timp si atentie partenerului tau astazi. Membrii familiei chiar au nevoie de ajutor si implicarea ta, iar prezenta ta va intari legaturile. Trebuie sa dai 100% din tine ca sa gasesti solutiile de care este nevoie. Nu te indoi ca ajutand pe cei dragi asiguri pacea si armonia in casa, avand si tu pacea mintii in schimb. Este si o zi buna sa te gandesti la renovari sau redecorari in casa. Asta te va umple cu energie tanara si cand vei reveni acasa te vei simti foarte bine.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi te simti foarte extrovertit. Nu doar ca nu suporti sa stai inchis in tine si in casa, dar tu ai o puternica dorinta de a cunoaste oameni noi si a te reconecta cu prietenii. S-ar putea sa cheltui ceva mai mult decat ai anticipat. Dar nu conteaza. S-ar putea sa iti oferi singur un cadou la care tanjesti demult.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi tinzi sa fii putin mai materialist decat este bine pentru tine. Trebuie sa iti limitezi aceasta tendinta de a cheltui la cumparaturi. Nu ai cum sa iti permiti sa tot arunci cu banii pe orice vezi si iti place in functie de dispozitia de moment. De ce sa nu te concentrezi mai bine pe a-ti creste veniturile ca sa traiesti o viata mai confortabila ? Pe de alta parte, ai face bine sa iti ponderezi frivolitatea si sa te focusezi pe ce este de adevarata substanta in viata ta.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Esti activ si nerabdator sa musti cu pofta o felie de viata acum. Ceea ce vrei este sa ai o revenire puternica, sa iti iei viata in propriile maini si sa faci ceva din ea. Tu stii foarte bine ce vrei si nu te temi sa te duci dupa asta, plin de incredere si determinare. Esti optimist si placut ca si companie iar asta te face popular, permitandu-ti sa intalnesti oameni noi.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

A venit momentul sa incetezi sa pretinzi ca totul este roz si sa infrunti adevarul acum. Recunosti si tu ca unele aspecte pot fi mai bune. Deci este timpul sa faci ceva in acest sens. Doar tu poti lua orice aspect in propriile maini si suci viata in alt sens. Nu te indoi si nu iti lasa dubiile sa iti submineze eforturile. Vei vedea ca in acest fel vei obtine pacea si fericirea.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astrele astazi iti favorizeaza comunicarea cu cei din jurul tau si in relatiile interpersonale. Vei fi in stare sa te reconectezi cu oameni de care te-ai mai separat dar pe care inca ii pretuiesti si respecti. Si iti poti face si noi prietenii care iti vor face viata de zi cu zi mult mai placuta.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Este un moment crucial pentru multe domenii ale vietii tale. Dar intrucat stii exact ceea ce vrei, vei lua masurile necesare. Fii totusi foarte atent, intrucat fiecare pas pe care il faci va avea un efect direct asupra viitorului tau. Intuitia are un mesaj vital azi pentru tine. Descopera-l in inima ta.