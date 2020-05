Horoscopul zilei de azi, VINERI 15 MAI 2020. Pluto ne susține provocările!

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 15 MAI 2020; dupa ce zilele trecute trei planete si-au inceput stationarea retrograda iar Mercur si Marte au schimbat zodia, astazi Soarele este intr-un trigon cu Pluto retrograd si este un lucru bun. Poate ca Pluto nu mai e considerata o planeta, dar are un rol si efect important asupra noastra.

Azi este bland cu noi din pricina aspectului benefic cu Soarele si sopteste schimbari pozitive pentru noi, daca suntem dispusi si in stare de ele. Pluto ne da putere dar ne si testeaza ca sa vada daca o vrem sau alegem sa jucam rolul celui slab. Pluto ne da energia, convingerea si abilitatea de a supravietui impotriva a tot ce pare a se opune. Evenimentele sunt impactante cand Pluto este implicat dar acum ne da tone de energie la dispozitie. De tine depinde sa o directionezi spre scopurile tale!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Loading...

Astazi esti teribil de ambitios in tot ce iti propui sa faci si in tot ce gandesti sa planifici pentru saptamana ce urmeaza. Pui lucrurile la punct meticulos si performezi impecabil. Cu toate acestea, ritmul de progres este similar cu ritmul sarpelui. Dar nu te necaji si nu iti pierde increderea, esti inconjurat de binecuvantari. Respecta ritmul Universului in care lucrurile se intampla.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Agenda zilei iti este sa iti planifici proprii pasi viitori si puncte de atins si sa sarbatoresti un succes al cuiva apropiat. Gandurile iti sunt progresiste in afaceri sau in munca ta, iar orice plan faci acum devine o fundatie solida ca roca pentru viitorul tau. Intalnirile sociale si petrecerile te vor incanta, daca iti dai voie sa participi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O aparitie din trecut poate deveni o cauza de ingrijorare pentru tine astazi. Vei mai fi preocupat de starea de sanatate a cuiva in varsta din familie ce se deterioreaza. Poti avea anumite cheltuieli din domeniul medical. Insa a doua parte a zilei, ingrijorarile ti se mai inlatura din cauza energiei pozitive cu care esti inconjurat.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ziua de azi iti este incantatoare desi o petreci facand lucruri de rutina. Pare a fi o zi obisnuita dar poti gasi entuziasm si in activitatile banale. Munca te va tine pe picioare toata ziua, dar pe masura ce se scurge ziua, te vei simti plictisit. Revigoreaza-te pe seara pentru a intampina saptamana cu o energie buna.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Esti practic si orientat pe business in ce faci azi, cu toate acestea ai tendinta sa iti pierzi cumpatul. Vei fi in stare insa sa iti canalizezi agresiunea spre munca. Acesta este un lucru bun, pentru ca ai nevoie de un loc unde sa se duca atata energie. Sfatul tau pentru cei in varsta va fi de folos. Vei naviga bine prin zi, una peste alta.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Nu amana aspecte ce tin de sanatatea ta, daca este cazul sau te supara ceva. Astazi ai putea sa iti lingi una din vechile rani. Cu toate acestea, pacea si linistea sunt starea dominanta a zilei. Mergi inainte asa si bucura-te de tine si de prezent, doar si pentru a-ti incarca bateriile pentru o noua saptamana.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi vei avea o zi buna, cu clipe de bucurie si incantare, mai ales ca ramai in acord si compatibilitate cu prestigiul si statutul tau social. Ideile tale inovative te vor ajuta sa progresezi in domeniul muncii. Acum este un timp bun sa iti pui in aplicare ideile care au fost tinute pana acum in spate.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Sangele este mai gros decat apa si vei experimenta asta in sensul sau real azi. Dedica-ti ziua familiei si prietenilor de suflet, bucura-te si bucura-i si pe ei. Simte-te ca si cum esti in varful intregii lumi si reaminteste-ti ca viata este cu adevarat frumoasa !

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Temperamentul tau este la fel de fierbinte precum o minge de foc azi. Nu degeaba se spune ca furia poate distruge lumea. Nu iti indrepta pasii indrumat de comportamentul tau agresiv. Calmeaza-te si gandeste inainte sa actionezi. Sunt sanse sa ai o problema financiara daca ramai furios, deci fii prudent.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Esti spiritual si intelept. Cu viziunea ta extraordinara si inteligenta ta, vei ajuta pe altii si gratie tie vor fi pe drumul bun cu scopurile lor. Atunci cand apar nori negri ai realitatii deasupra capului tau, tu stii cum sa iesi din problema si sa gasesti lumina. Daca ai in mana un proiect, il vei duce la bun sfarsit cu bine.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Știi ca urmeaza o saptamana ocupata la munca si esti probabil implicat in unele proiecte de munca ce stagneaza si sunt in derulare. Este de preferat sa nu te complaci in aceasta stare. Stai cu ochii pe tot ce se intampla in jurul tau si la concurenta. Colegii si familia te sustin.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Desi iti propui sa fii eficient si organizat, tot emotiile sunt cele care iti dau neclaritate. Daca esti o persoana grijulie si calculata, vei descoperi bucuria emotiilor si caldura ce le insoteste. Iti vei face timp sa simti lucrurile in loc sa le gandesti iar aceasta schimbare de comportament va cauza amuzament sau ingrijorare celor din jur.