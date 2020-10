Horoscopul zilei de azi VINERI 16 OCTOMBRIE 2020. E ziua Lunii noi în Balanță

O Luna noua ce face cuadratura cu Jupiter, Saturn si Pluto în opozitie cu Marte si parca toate au ceva de spus. Unele cuvinte nu sunt chiar usor de suportat. Noroc cu diplomata Balanta care mai “indulceste” putin atmosfera. Acum este momentul sa abordezi un obstacol care iti sta de mult in cale, dar nu te-ai putut ocupa de el.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi esti predispus sa gravitezi spre cei care prezinta un spectacol si iti poarta imaginatia spre locuri indepartate. Priveste calitatea din altii pentru acest lucru in loc sa te uiti doar in tv pentru asemenea escapade. Daca nu esti atent, risti sa ramai prea mult pe canapea azi fara sa vorbesti cu nimeni. Vezi ca viata reala este mai mult despre a te imbogati din ea cu tot ce iti aduce, decat sa fugi de ea si doar sa visezi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Simte-te liber sa te duci la cumparaturi pentru tine insuti. In timp ce esti acolo, ai putea la fel de bine si sa cumperi lucruri pentru altii. Ai o stare de spirit buna azi si deci atrage alti oameni cu stare similara in jurul tau. Pe de alta parte, daca acestia sunt negativi sau carcotitori, nu ezita ca pur si simplu sa te duci in alta parte. Poate ca e mai usor de spus decat de facut, dar pana la urma si asta inseamna sa te iubesti si sa te respecti : sa ai grija de energia ta si de cine o influenteaza.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poti simti ca iubirea ta este incredibil de magnetica azi. Tot ce ai de facut este sa fii tu insuti si brusc oamenii se inghesuie sa fie in calea ta. Apar oportunitati grozave pentru tine ca sa intaresti legaturile pe care le ai cu oamenii la care tii cel mai mult. Fa-ti relatia puternica cu cuvinte dulci romantice si cu actiuni. Exista o senzualitate in plus in starea ta de spirit si in actiunile tale acum.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Cand vine vorba de aspecte de iubire si romantism, poate ca e nevoie sa ponderezi spiritele putin acum. O abordare agresiva iti poate indeparta persoana iubita de tine in loc sa existe o apropiere. Tine minte ca iubirea este un buleverd cu doua sensuri. Tu fa lucrurile asa cum ti-ar placea sa iti fie facute si tie, dar cu multa simtire si empatie. Este crucial sa iei in consideratie gandurile si sentimentele partenerului in fiecare clipa a calatoriei.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Poate te intrebi pe al cui umar sa plangi azi. De regula, tu esti umarul de plans pentru altii dar gulerul hainei tale probabil ca este deja ud de la cate lacrimi au fost varsate pe tine. Compasiunea ta pentru altii este unul din punctele tale forte, dar fii constient ca iti este si una din marile slabiciuni. Revino in propria ta energie si centreaza-te.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Nu lasa azi insecuritatile altor oameni sau intelegeri neclare despre un subiect sa iti stea in calea propriului progres. Exista un anumit avantaj distinct in felul in care tu abordezi lucrurile. Simte-te liber sa iti exprimi vointa in fata celor ce au nevoie de o directie puternica de urmat. Daca esti increzator, atunci nu fii timid in a te exprima. Daca oamenilor nu le place cum conduci tu, sunt liberi sa nu te urmeze.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi este o zi in care sa iti uzi plantele si sa te asiguri ca au destula lumina. Daca nu ai plante, foloseste ocazia ca sa iti cumperi o planta pentru acasa sau la munca. Ingrijeste si hraneste tot ce este organic din viata ta, ca sa iti reamintesti de propriile radacini care sunt extrem de importante pentru tine acum. Simte puternic pamantul ca sa intelegi mai bine mediul din jurul tau si apartenenta ta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Incearca sa nu gandesti prea mult despre ce ar trebui sa se intample in continuare. De multe ori, lucrurile nu evolueaza fix asa cum le-a planificat mintea, deci nu te baza pe ceva si nu te atasa prea mult de ceva ce nu are nicio certitudine ca va ajunge la finalizare. Tine de felul tau propriu de a face lucrurile si incearca sa nu te agati prea mult de rezultate. Cheia este sa te bucuri de proces, oricare ar fi el.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Te-ai putea supara astazi daca planurile tale o iau in alta directie decat doreai. Din pricina asta esti predispus la neintelegeri cu oamenii din preajma, deci va trebui sa fii cat se poate de clar cand vine vorba de comunicare, pentru ca situatiile sa nu se agraveze.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Aceasta este una din acele zile in care te vei plimba si la un moment dat poti auzi o muzica venind de la un artist de pe strada sau de undeva, pur si simplu. Dintr-o data, picioarele incep sa ti se miste si in curand dansezi. Te simti in dispozitia de a continua asa tot drumul si sa iti fie greu sa te opresti. Asta inseamna sa iti simti inima si sa traiesti spontan dupa ritmul vietii. In locul muzicii poate fi orice altceva spontan si frumos, desigur.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Esti aproape in punctul de a completa o miscare majora de vreun fel. Prima reactie poate sa fie sa ramai in stare solitara ca sa deliberezi pro si contra pentru fiecare situatie. Nu iti incarca capul cu prea multe detalii. Priveste imaginea de ansamblu. Poate ca vei gasi raspunsul cautat intr-o plimbare. In acel timp iti cureti si mintea de galagia inutila.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Conecteaza-te cu cei care te ridica pe umerii lor si iti incurajeaza fanteziile azi, in loc cu cei care incearca sa te aduca cu picioarele pe pamant. Este nevoie ca tu sa stralucesti mai puternic decat de obicei si nu este niciun motiv pentru care acest vis sa nu se implineasca. Totul va iesi splendid pentru tine cat timp cat te aliniezi cu oamenii admirabili si cu cauzele nobile, deci cu o vibratie ridicata a vietii. Cine se aseamana se aduna.