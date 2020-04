Horoscopul zilei de azi, VINERI 17 APRILIE 2020. În sfârșit, pace și bine azi!

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 17 APRILIE 2020; Luna este intr-un frumos sextil astazi cu Soarele in ultimele sale zile in Berbec si totul este bine in lume, in sfarsit. Chiar daca este doar o pauza, ea ne da o buna oportunitate sa ne conectam, sa ne impacam, sa ne facem prieteni, sa avem conversatii rodnice si sa gasim o baza comuna.



Luna e in Varsator deci nu e nimic mai bun decat sa ne facem si intretinem prietenii.

Si dupa-amiaza se anunta placuta, deci totul e bine cand se termina cu bine. O perioada dificila ce a inceput in perioada echinoctiul de primavara se apropie incet incet de final. Ce ai invatat ? Un nou ciclu va incepe curand, de saptamana viitoare si vom experimenta abordari diferite. Este bine sa evitam sa fim stagnanti, sa ne bucuram de un weekend frumos si sa fim in conexiune cu cei dragi. In sfarsit, pace.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Chiar si pentru un spirit independent ca tine, munca in echipa va aduce mari beneficii acum. Oamenii iti apreciaza disponibilitatea sa iti asumi riscuri si provocari. Uneori ei ar putea incerca sa te mai pondereze dar nu cu rele intentii ci ca sa tina pasul cu tine. Daca esti dispus sa ai o viteza mai mica de avansare, poti sa creezi ceva proaspat si dinamic cu ceilalti. Dupa ce faci primi pasi, fa o retragere strategica. Asculta si priveste cu reactioneaza oamenii la munca ta. Feedbackul lor azi te poate ajuta sa transformi ceva bun in ceva exceptional.

Loading...

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In spatele aparentei tale bate o inima de rebel. Oamenii vor fi foarte surprinsi sa realizezi cat de dinamic poti fi. Munca este zona preferata pentru ideile tale creative si cunostintele te trateaza cu respect. Nu doar ca tu poti propune moduri noi de a face lucruri, dar ai si metode practice sa iti implementezi aceste concepte. Drept rezultat, iti poti castiga o buna reputatie. Tine aproape de prietenii destepti ca sa impartasesti experiente cu ei.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca iti impartasesti cunoasterea de expert azi poti ajunge la niste oportunitati functionale. Ai fost mereu bun la metode destepte care sa economiseasca timp si bani si sa creezi sisteme eficiente, deci profita de asta. Poti actiona ca un specialist pentru cine iti cere opinia. Un cuvant de-al tau poate influenta in bine multi oameni si cariera lor dar si a ta. A face bani este ceva usor pentru tine ca si cum ai respira. Activeaza-ti aceasta abilitate.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Emotiile pot rula puternic azi. Nu incerca sa iti suprimi sentimentele in spatele unei masti. Poarta-ti inima pe rever si vei pune astfel bazele pentru o relatie intima satisfacatoare. Daca dai inima ta cuiva ce te iubeste neconditionat, va fi un gest de imputernicire. Cu sustinerea partenerului, vei putea avea curaj sa faci o transformare importanta. In plus, azi e o zi buna care sa te sustina pentru a-ti dezvolta un nou proiect sau o noua abilitate. Cu unele miscari destepte, viata ta poate fi diferita si mai buna decat este acum.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Daca alegi sa functionezi ca parte dintr-o echipa vei culege satisfactii mari acum. Te vei descurca foarte bine cu cineva care este bun in a gestiona imaginea de ansamblu in timp ce tu te focusezi sa aduci acele detalii de culoare pentru efortul vostru comun. Va fi eliberator sa lasi imaginatia sa te conduca in loc de rutina de zi cu zi. Cineva original si briliant iti va creste si mai mult pofta de viata si iti va deschide usi interesante de oportunitati.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Poti fi extrem de productiv azi, in special daca ceri si altora o mana de ajutor. Fii dispus sa delegi sarcini ca astfel sa castigi timp pentru a-ti folosi bine talentele. Intotdeauna ai fost excelent in a te ocupa de micile detalii. Avand asta in minte, este bine sa te ocupi de hartogaraie si sa verifici inca o data faptele si informatiile in timp ce altii se ocupa de imaginea de ansamblu. Pe seara e posibil sa iti unesti fortele cu o persoana foarte creativa. Acest vizionar te poate inspira sa iti deschizi inima si sa iti satisfaci nevoile spirituale.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi te vei simti in mod special cald si iubitor spre cei apropiati tie, in special prietenii dragi si copiii. Poti si aprecia arta si te vei bucura de orice forma de manifestare a ei. Asculta muzica, un concert online sau incearca chiar tu sa te manifesti artistic. Nu lasa seara sa treaca fara sa ai cateva clipe de bucurie in compania celor pe care ii pretuiesti. Asemenea momente merita sarbatorite…doar pentru ca existati si impreuna depasiti obstacole si vedeti lucrurile frumoase ale vietii.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Treci pe bulevardul cu amintiri si te vei simti conectat la trecut in mod pozitiv. Desi a trecut mult timp de la acele vremuri de demult, tu esti tot aceeasi persoane din multe puncte de vedere. Foloseste oportunitatea acestei zile pentru a te reconecta la un hobby care iti umpleau lumea cu minune si entuziasm ca si copil. Poate fi orice de la un sport, la arta sau comunicarea cu natura. Implicarea in activitati pe care le iubesti iti creste magnetismul natural. Nu ii surprins daca cineva care era indiferent fata de tine dezvolta o pasiune pentru tine.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Tu poti trece azi prin sarcinile de facut precum un cutit fierbinte prin unt. Multitaskingul este specialitatea ta. In loc sa te culci pe laurii satisfactiei, uita-te pentru moduri de a fi de folos pentru rude, prieteni sau vecini ce au nevoie de ajutor. Aceasta atitudine te transforma intr-un superstar. Simplul act de a aduce mancare unor membri de familie sau a da ceva unui coleg poate face o diferenta uriasa in starea lor de spirit si in relatia voastra. Pe seara prepara mancare care te faca sa te simti bine, stai pe canapea si odihneste-te. Meriti.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

O persoana senzuala ca tine are nevoie de contact fizic pentru a fi multumita. Lasa munca deoparte azi si abandoneaza-te partii soft a vietii. Fa-ti timp pentru o intalnire intima cu cineva alaturi de care starea de spirit iti creste. Sau ocupa-te de tine insuti in moduri care sa iti dea sentimente bune : fa o baie cu spuma parfumata, mananca ceva delicios sau bucura-te de parfumul iubit. Daca mintea cere hrana, te asteapta acele carti, acel puzzle sau orice activitate mentala placuta. Ocupa-te sa ai corpul, creierul si sufletul satisfacuti in egala masura.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Farmecul tau este puternic azi si este intelept sa il folosesti pentru a-ti promova agenda personala. Abilitatile de comunicare sunt la inaltime deci daca e ceva ce doreai sa scrii sau spui cu voce tare, acum e un bun prilej. Oricare iti este mesajul, oamenii iti vor aprecia abordarea originala. In loc sa incerci sa faci pe plac tuturor, vei prefera sa iti asumi opinii puterice, neconventionale care ii surprind pe altii. Sigur vei primi atentie si iti poti folosi notorietatea pentru o cauza draga inimii tale.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Azi esti mai sensibil decat de regula la nevoile altora. Nu ignora un impuls de a crea un produs sau serviciu care face viata altora mai usoara. Pune-ti ideile cap la cap cu ale altora si exploreaza noi cai pentru venituri si astfel iti va creste increderea in tine. Nu fii surprins daca oamenii vor incepe sa se uite la tine intr-o lumina romantica. Dedicarea ta de a ajuta lumea pune o stralucire anume care te face irezistibil si atractiv.

sfatulparintilor.ro