Horoscopul zilei de azi VINERI 24 IULIE 2020. În ce zonă a vietții tale trebuie să fii mai responsabil?

Luna este in crestere in Fecioara si simti ca esti mai productiv. Fecioarei ii place sa munceasca si este foarte meticuloasa. Si tu poti fi la fel. Dar ai grija sa iei fiecare sarcina una cate una. Saturn se afla in apropiere si iti da un plus de vitalitate si maturitate.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te asteapta o zi placuta azi. Oamenii pot sa nu fie asa de jucausi dar sigur vor fi implicati emotional in relatia lor cu tine. Si tu la fel, iar faptul ca va placeti si iubiti se va simti si transmite. Ai totul de partea ta ca sa iti exprimi sentimentele pentru cineva apropiat. Atmosfera aceasta va dura cateva zile, deci profita de sustinerea astrala.

Loading...

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai talent la scris si te exprimi usor in scris ? Se pare ca da, cel putin in aceasta perioada si iti este benefic sa iti folosesti acest dar in cariera ta. Exprima-ti si sentimentele pe care le ai pentru cineva, tot asa, in scris. Fie ca scrii unui membru de familie sau compui o scrisoare de dragoste sau un material profesional, vei fi inspirat in mod special.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi, credinta ta in puterea karmei poate fi intarita. Iti vei reaminti ca ceea ce semeni aceea culegi, ca ceea ce pui in lume se reintoarce la tine intr-o forma sau alta. Esti sensibil la emotiile altora si le intelegi problemele. Azi vei vedea cum partea generoasa din tine ocupa loc central si conduce spectacolul.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Esti sensibil la lumea din jurul tau, ca si cum gandesti cu inima mai mult ca alta data. Este posibil sa fii mai impresionabil si mai putin obiectiv cand emotiile tale ocupa loc principal in personalitatea ta. Nu iti prea iese sa ascunzi nimic de ceilalti in aceasta perioada. Chiar daca nu spui nimic, totul se vede pe chipul tau.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astazi te poti simti ca si cum o parte din tine se duce in trecut. Jumatate din tine simte nostalgia vremurilor bune din trecut. Cealalta parte traieste pentru viitor si nu se teme sa se aventureze in necunoscut. Desi asta suna cumva contradictoriu, ambele parti din tine doresc sa te ajute sa mergi mai departe bine. Gandeste-te la asta azi si accepta toate aspectele fiintei tale.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi lasa-ti emotiile sa se amestece armonios cu gandurile tale. Nu te ajuta la nimic sa intretii conflicte mentale. La ce bun sa spui ca trebuie sa iti placa ceva ce oricum nu iti va placea vreodata ? La ce bun sa ai mari principii pe care insa inima ta nu le recunoaste si agreaza ? Fa-ti timp sa iti pui mintea in acord cu inima.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi poate fi o zi cu adevarat semnificativa pentru tine. O noua inspiratie poate sa te izbeasca si ea sa fie influentata de o alta persoana care poate sa iti fie chiar un strain. Ce vei invata sau intelege despre tine poate juca un rol cheie in felul in care iti construiesti viata si cum gestiona un aspect presant care te preocupa acum.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Iti place sa porti discutii serioase despre subiecte importante pana tarziu in noapte. Iti place sa reconstruiesti lumea asa cum ti-ar placea sa o vezi alaturi de prietenii tai. Scufunda-te in cat mai multe asemenea intalniri care iti hranesc si imaginatia si viata sociala dar si contactele profunde cu cei dragi, insa nu lua din orele de somn in care fiinta ta se incarca cu energie de functionare.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi poti sa gandesti lucruri ce sunt total inaccesibile altora din jurul tau, ca si cum te inchizi in tine ca sa gasesti raspunsuri la intrebarile spirituale si la secretele vietii tale. Nu te indeparta de oamenii dragi din pricina acestor procese mentale firesti, ci scuza-te ca incerci sa te odihnesti pentru ca oricum nu ar intelege toate nuantele preocuparilor tale.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi este o zi grozava pentru creativitate, in special acel tip care arata stilul tau special de om. Esti productiv, desi ce creezi este o doar o reflectie a ce simti. Exprima-te liber, fii autentic cu stilul tau si foloseste-ti sentimentele drept sursa de inspiratie. Asa ii inspiri si pe ceilalti sa fie sinceri cu ei insisi.

Horoscopul zilnic VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Nu vei fi dezamagit de ziua de azi. In urmatoarele zile iti vei pune deoparte mintea analitica si iti vei lasa sentimentele sa te ghideze. Vei fi atent la oamenii pe care ii iubesti. Daca cineva are nevoie de ajutorul tau, vei fi printre cei de baza in a salva. Si frumos este ca ii vei scuti pe oameni de prelegeri cu privire la ce au facut gresit !

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Te poti astepta sa simti mai multa caldura in contactele tale cu alti oameni azi. Relatiile tale vor avea ceva fin si dulce in ele iar sentimentul de a-ti pasa nu va fi strain. Si vei vedea ca si oamenii vor fi brusc mult mai atenti si sensibili. Universul este ca o mare familie fericita. Te poti increde in alti semeni. Nu te teme sa vorbesti despre cele mai profunde trairi pe care le ai cu un prieten de suflet.