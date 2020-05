Horoscopul zilei de azi, VINERI 8 MAI 2020. A trecut și SuperLuna plină în Scorpion!

Luna plina foarte aproape de Pamant o transforma in SuperLuna plina si faptul ca are loc in transformatorul Scorpion inseamna un singur lucr : a da drumul la vechi dureri, resentimente si dezamagiri ne creste capacitatea de a ne metamorfoza viata. Dar pentru asta, Scorpionul ne asista cu manecile suflecate sa ne scufundam in subconstient, pe aleea amintirilor, sa scoatem de acolo ce trebuie vindecat iar lumina SuperLunii ne arata clar despre ce e vorba. Dar merita. In plus, cine poate trai la nesfarsit cu bagaj nerezolvat in spate ?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este un bun moment sa iti cresti imaginea de sine. Daca ai indoieli, da-ti seama ca esti la fel de bun ca oricine altcineva, deci de ce sa nu crezi asta ? Poate esti prea dependent de egoul tau si de ce iti spune el. Desi stii ca toata lumea are ego, te pedepsesti prea aspru cand il asculti pe al tau si nu iti face niciun bine. Nu vei fi perfect niciodata si nici nimeni altcineva. Experienta umana este despre schimbare si crestere, nu despre perfectiune.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi, abilitatile tale intelectuale si expresive au sanse frumoase sa primeasca o crestere de la planete. E un timp excelent sa iti organizezi gandurile despre un proiect de prezentat unui colaborator sau sa te implici in orice activitate de scris sau de creatie. In viata ta privata, e un bun moment sa iti examinezi ultimele evenimente pentru ca au ramas unele aspecte intelese doar partial.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Una peste alta, prognoza zilei este destul de buna. Aspectele astrale par a te favoriza pentru tot ce s-a intamplat in ultimele saptamani. Este o oportunitate pentru tine sa privesti de la distanta cate ai acoperit si cate vei mai putea reusi. Fiind o zi buna pentru planul social, de ce sa nu fii in contact audio sau video cu unii prieteni si sa discuti cu ei ultimele evenimente sau ce te preocupa ?

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Te-ai simtit cumva pierdut in ultimele zile ? Ceata se poate ridica azi si sa iti dai seama mai bine unde te afli. Poate ca esti dornic sa pui o intrebare care te-a preocupat si a interferat cu judecata ta. Totusi, ar trebui sa ai rabdare in special daca este vorba de aspecte emotionale. Incearca sa intelegi dar nu trece imediat la actiune. Vei fi mult mai obiectiv incepand de maine.



Poate ca te-ai simtit cumva deziluzionat recent, poate ai pierdut din perspectiva unele obiective ce iti aduc bucurie sau poate ca ti-a scazut credinta in ceva sau cineva sau in general. Vei simti o oarecare usurare incepand de azi. Este o oportunitate sa termini ceva ce a fost caracterizat printr-o stare emotionala oscilanta si sa incepi o etapa noua bazata pe munca si meditatie. Asa cum iti poti imagina, aceasta faza noua te va implini mult mai mult !

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai putea fi tentat sa abordezi unele aspecte intr-un mod radical. Partea vizionara din tine este dureros de constienta de greselile din lume si nu vezi niciun motiv pentru care sa nu actionezi ca sa le corectezi. Dar fortele aflate in joc sunt asa de puternice incat nu te poti astepta sa institui o noua ordine intr-o singura zi. Daca ai o intrebare emotionala de rezolvat, ar fi bine sa mai astepti cateva zile inainte sa iei o decizie.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi este o zi destul de calma in ceea ce priveste evenimentele exterioare, dar lumea ta interioara se pare ca este intr-un zor de activitati. Azi iti poti dori sa fi gasit solutia pentru durerile tale sufletesti dar si sa ai niste predictii despre cariera ta. Ti-ar placea sa obtii o intelegere suprema a evenimentelor ce au avut loc in ultima luna. Mai intai trebuie sa iti fortezi creierul sa isi incetineasca ritmul. Abia apoi vezi ce poti sa faci.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ai multe de gandit despre scopurile tale profesionale. Poti trece peste elementele cunoscute pentru a vedea daca exista vreun fel in care sa abordezi lucrurile diferit. Exista noi carari prin care ai putea imbunatati unele lucruri ? Mintea ta poate merge cu o viteza uluitoare. Cei cu care interactionezi pot fi total epuizati la finele zilei din cauza atator intrebari pe care le pui. Ia-o mai usurel

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nu poti sa faci totul deodata, sa stii. Cum sa te astepti sa iti reduci stresul si sa te recuperezi daca continui sa te impingi sa fii un superstar ce performeaza in fiecare domeniu al vietii tale ? Nu pune presiune pe tine sa fii foarte bun azi, fii doar un om normal, altfel iti vei epuiza rezervele si mai mult. Ia-o usor, odihneste-te si relaxeaza-te. Ti-ai castigat aceasta mica pauza.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Este un bun moment sa iti adaptezi logica si ratiunea la realitate. Daca nu poti, risti sa ajungi in unele conflicte intelectuale. Toata lumea stie ca tu esti o fantana de idei noi dar este nevoie sa ai si planul aferent fiecareia. Gandirea de genul “luna de pe cer o vreau” nu este de folos acum cand ai nevoie de cat mai multe aspecte practice pentru a merge mai departe.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Ar putea fi mai dificil dialogul cu tine azi. Tu, care esti usor de influentat de altii, ai tendinta sa asculti tot si sa critici ceea ce auzi de la multe persoane. Nimic emotional sau vag nu va intra in mintea ta. Este ca si cum ti-ai instalat un filtru foarte fin care lasa sa treaca doar ce permiti tu. Oamenii iti respecta punctul de vedere dar ai grija sa nu faci pe superiorul si atoatestiutorul cu ei.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ai revizuit istoria familiei in ultima vreme ? Te-a interesat aspectele culturale din neam ? Care este contextul educational, social si religios in care te-ai nascut ? Care sunt valorile ? Simti o afinitate cu acestea sau sunt viziuni diferite de cele care te reprezinta pe tine ? Sunt directii interesante de gandire de explorat azi.