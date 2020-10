Horoscopul zilei de azi VINERI 9 OCTOMBRIE 2020. Ești gata să-ți schimbi perspectiva?

Marte face cuadratura cu Pluto si exista o provocare majora in mainile tale chiar acum. Ultima data cand s-a intamplat asta a fost in august si se pare ca n-ai luat cea mai corecta decizie. Acum este timpul sa profiti de rezervele de energie, sa-ti infrunti teama si sa-ti schimbi propria perspectiva.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti determinat sa schimbi anumite situatii stresante care te pot trage in jos iar ziua de astazi iti da energia si determinarea dorita ca sa te duci spre ceea ce vrei. Vei putea sa rezolvi tot ce iti pui in minte pe lista azi iar asta iti va creste considerabil starea de spirit.

Loading...

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar trebuie sa iti pui lucrurile la punct zilele acestea pentru ca pari coplesit si ajungi sa te ineci si intr-un pahar cu apa. Ramai calm si cu mintea rece si vei putea veni usor cu solutii la orice problema ai in cap. Si in plus, o situatie iti ofera ocazia sa testezi cine iti este cu adevarat de partea ta, cine te sustine si in cine se merita sa iti investesti la randul tau timpul si energia.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pot fi tot felul de obstacole in calea ta astazi. De fapt, multe dintre acestea vin de la oameni la care nu te-ai fi gandit nici intr-o mie de ani sa iti stea in cale si sa iti cauzeze probleme. Cu toate acestea, tu te poti ridica excelent din provocari, iar succesul tau iti va da satisfactie in fata adversarilor. Ramai organizat si tine capul sus.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Planificatul din timp este totul acum. Nu te delasa si complace in reactii pe genunchi si nu iti pierde cumpatul pentru orice. Ai putea fi solicitat sa gestionezi o criza spontana si va trebui sa fii calm si complet focusat ca sa iesi bine. Daca te infurii, nu faci decat sa iti dai cu stangul in dreptul.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Situatiile problematice care au fost in mintea ta de ceva vreme incep sa se clarifice, in sfarsit. Ai solutii creative si cu ceva ganduri atent alese si strategii bune de partea ta, poti elimina definitiv aceste probleme. Fa tot ce trebuie sa faci si fa acum pentru ca timpul poate lucra impotriva ta. Vino cu un plan si tine de el. Vei vedea ca totul va merge foarte bine.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Este posibil ca lucrurile sa nu mearga chiar conform a ce ti-ai propus azi si ai putea avea o stare de spirit si nivel de energie mai scazute din acest motiv. Sfatul ? Nu baga de seama asta. Nu lasa aceste circumstante firesti de viata sa te puna la pamant sau sa iti influenteze deciziile. Incearca sa iti controlezi nervii si sa ramai pozitiv, pentru ca totul sa ramana pe fagasul bun. Este clar ca buna ziua ca dramatizand evenimentele nu te ajuta cu nimic.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Mergi inainte ca un vartej de vant astazi, rezolvand problemele rapid si eficient, solutionand situatii si finalizand lucrurile. Metodele tale sunt eficiente incat abia iti vine sa crezi ce progres rapid ai. Dinamismul tau te face azi de neoprit. Ai face bine sa faci o pauza din cand in cand ca sa te asiguri ca iei deciziile corecte si nu te grabesti.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi este o zi pozitiva pentru tine. Esti binecuvantat cu o sincronicitate buna si totul aterizeaza cu partea luminoasa in sus spre tine. Nu pierde niciun moment din a avansa spre planurile tale, ca sa profiti la maxim de ce primesti azi de la astre. Traiesti o coincidenta fericita ? Este vorba de destin ? Rezultatul este acelasi, asa ca ia-ti sansa cat poti. Nu lasa pe nimeni sa te deturneze cu negativitatea sau. Vei vedea ca lucrurile vor curge usor de tot.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Aspecte uitate sau bagate sub pres pot veni din nou ca sa te surprinda. Nu te ingrijora. Vor fi surprize placute. Evenimentele te vor ajuta sa te deblochezi, sa vezi oportunitati si sa mergi inainte in viata cu mai multa putere si optimism. Avanseaza, manifesta curaj si ai credinta !

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Poti simti o oarecare indoiala azi. Asta te poate duce sa vezi anumite situatii intr-o noua lumina si sa chestionezi anumiti oameni in care inainte aveai o incredere oarba si care nu merita. Este bine sa fii prudent cu privire la altii si sa nu dezvalui chiar totul despre tine dintr-o data, pentru ca unii pot profita de asta. Nu iti subestima intelectul si asculta-ti intuitia. Acestea sunt instrumente de baza care te duc la concluzii corecte.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi simti ca ai o zi buna si chiar ai motiv sa simti asa. Este o zi in care ar trebui sa marchezi o victorie majora. Visele tale se pot implini, deci nu ezita. Incepe prin a lucra la treburi neterminate ca sa poti avansa fara planuri lasate in vant. Nu te lasa tras in jos de detalii fara sens sau sa faci din tantar armasar. Ramai focusat si vei putea depasi orice fel de obstacol al zilei.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Te afli la capatul de primire al unui lant de oportunitati. Dar poate fi un pericol ca oboseala simtita recent sa te faca sa scapi printre degete oportunitati. Asa ca este timpul sa te odihnesti si sa faci schimbari necesare in stilul de viata, cu clarificarea prioritatilor.