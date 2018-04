HOROSCOPUL ZILEI: Taurii vor avea vizitatori neașteptați

Ziua de azi se afla sub influenta trigonului format de Luna cu planeta Uranus. Este un aspect benefic, care poate aduce schimbari interesante si neobisnuite in toate domeniile. Specialistul eastrolog.ro apreciaza ca sub efectele trigonului Luna-Uranus pot avea loc intamplari insolite, care au urmari pozitive de cele mai multe ori. De exemplu, anumite probleme mai vechi ar putea fi rezolvate intr-un mod surprinzator.

Berbec

Ai o perioadă foarte bună şi, chiar dacă eşti singur, asta nu este o problemă pentru tine, în ciuda tuturor prietenilor care te încurajează să găseşti pe cineva.

Taur

Vei avea un vizitator neaşteptat şi te întrebi care este motivul. El sau ea va părea foarte distrată şi va fi mai atent la ce spui, în loc să aveţi o conversaţie decentă.





Gemeni

Te va suna o cunoştinţă, doar ca să îţi spună numai bârfe şi zvonuri despre prietenii tăi. Ia-ţi o doză de scepticism în ceea ce o priveşte şi nu crede orice.

Rac

Nu mai poţi stăpâni dorinţa de a face o achiziţie foarte importantă, de orice fel. Poate fi vorba de un cadou pentru o persoană iubită, sau pentru tine.

Leu

O persoană cu care împarţi locuinţa va pleca fără să anunţe şi fără să fi părut supărat de ceva. Eşti îngrijorat, foarte confuz şi ai nevoie de explicaţii.

Fecioară

Un vecin îţi va oferi nişte informaţii preţioase, dar intuiţia îţi spune că ceva nu e în regulă. Vei investiga cele aflate şi vei avea o surpriză.

Balanţă

Cel mai bun prieten al tău are probleme cu banii de ceva timp, dar nu ţi-a cerut ajutorul până acum. Este într-o situaţie critică şi nu eziţi să îi oferi tot sprijinul.

Scorpion

Ai primit o sarcină de la şef şi nu ţi-a explicat pe îndelete? Poate de asta eşti dezorientat şi nu ştii ce să faci. Întreabă-l încă o dată. Sigur nu se va supăra.

Săgetător

Urmează o mini-vacanţă de weekend şi nu îţi mai încapi de fericire. Nu contează că nu ştii toate aranjamentele. Eşti sigur că partenerul tău s-a ocupat de tot.

Capricorn

Ai în minte alte planuri pentru viitor şi te îndoieşti de succesul celui pe care îl demarezi acum.Cere sfatul mai multor prieteni şi gândeşte-te dacă poţi face faţă.

Vărsător

Un coleg de serviciu este foarte supărat şi trece printr-o perioadă dificilă, iar acest lucru se resimte şi în atmosfera de la birou.

Peşti

Ştii sigur că cineva îţi pregăteşte ceva, dar tinzi să crezi că surpriza nu va fi una plăcută. Cu cât te gândeşti mai mult, cu atât aşteptarea pare mai lungă.

Timpul.md