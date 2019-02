”Hoțul strigă hoții?” – Moscova acuză SUA că pregătește o lovitură de stat la Chișinău

Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marţi SUA că ar încerca să se amestece în afacerile interne ale Republicii Moldova, unde vor avea loc alegeri parlamentare la 24 februarie, conform unui comentariu al diplomaţiei ruse citat de agenţia de presă oficială TASS.



„Ingerinţa în afacerile interne ale unor ţări străine a devenit de mult timp stilul de marcă al politicii externe a Washingtonului. Astăzi aceasta se manifestă în mod evident în cazul Venezuelei, unde SUA încearcă practic să dea o lovitură de stat. Din aceeaşi serie face parte şi ocuparea unei părţi a teritoriului Siriei, după încercări nereuşite de a răsturna guvernul legitim din Damasc… O soartă similară se pare că i se pregăteşte Republicii Moldova”, susţine MAE rus în textul citat de agerpres.ro.

În mod concret, MAE rus îl critică pe noul ambasador al SUA la Chişinău, Dereck J. Hogan, care – potrivit diplomaţiei ruse – ”imediat după preluarea mandatului în toamna trecută, a început să participe activ la procesele interne ale Republicii Moldova”. Ministerul de Externe rus s-a arătat nemulţumit de faptul că diplomatul american ”îi susţine public pe unii politicieni şi face recomandări cu privire la desfăşurarea alegerilor parlamentare”.

Americanii ”intenţionează să evalueze natura democratică a acestor alegeri în funcţie de cine va câştiga” la scrutinul din Republica Moldova, mai susţine MAE rus, conform căruia ”dacă câştigătorul nu va mulţumi Washingtonul, moldovenii sunt ameninţaţi cu ruperea legăturilor cu Occidentul şi chiar cu repetarea Maidanului ucrainean”. ”Nu ne-am dori ca Moldova să devină o altă scenă pentru astfel de experimente iresponsabile care au distrus Irakul şi Libia, care au scufundat Siria şi Ucraina în abisul unor conflicte sângeroase”, afirmă diplomaţia rusă, în condiţiile în care guvernele care s-au succedat în ultimii ani la Chişinău au acuzat în repetate rânduri Rusia de amestec în afacerile interne ale Republicii Moldova.

În acest context, MAE rus declară că speră ca poporul moldovean să poată să aleagă independent, ”fără sfaturile venite de la Washington”.

Acuzațiile Moscovei vin în contextul polemicilor de la Chișinău în care inclusiv presedintelui in exercitiu, Igor Dodon, îi sunt incriminate sponsorizari ilegale din Rusia si ”pomeni electorale” via Kremlin – scutrii de taxe pentru exporturile moldovene in Rusia, eliberarea pilotilor capturati in Afganistan, amnistie pentru moldovenii aflati ilegal in Rusia etc.

Se pare că indignarea Moscovei a fost suscitată de un recent discurs al ambasadorului Dereck J. Hogan, intitulat ”Un test crucial – alegerile parlamentare din Republica Moldova şi viitorul relaţiilor cu Statele Unite ale Americii”, în care a calificat scrutinul din 24 februarie ”un moment de cotitură” pentru dezvoltarea R. Moldova, îndemnând alegătorii să iasă masiv la vot şi ”să decidă de sine stătător viitorul ţării”.

Vorbind în faţa studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii de Stat din Republica Moldova, ambasadorul Hogan a remarcat că ”unii actori din afara ţării, la fel ca şi o parte dintre politicienii autohtoni preferă să se concentreze pe lucruri care dezbină societatea, urmărind să distragă oamenii de la problemele reale cu care se confruntă Moldova”, potrivit postului de radio Europa Liberă.

Conform ultimelor sondaje, cele mai mari sanse de a accede in Parlament le au socialiştii (proruşi) , Partidul Democrat (PD), care controlează în prezent guvernul, şi Blocul electoral ACUM, format din formaţiunile extraparlamentare de opoziţie – Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) şi Platforma „Demnitate şi Adevăr” (PPDA).

paginaderusia.ro