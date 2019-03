Huawei. Lansează Ochelarii Inteligenți înaintea Apple (FOTO)

Huawei. Compania chinezeasca a lansat astazi prima pereche de ochelari inteligenti pentru clienti, ei venind inainte ca Apple sa-si prezinte propria versiune.

Huawei. Compania chinezeasca a anuntat astazi o colaborare cu brand-ul Gentle Monster pentru a lansa prima sa pereche de ochelari inteligenti, inainte ca Apple sa ia o decizie similara. Puteti vedea mai jos un clip video de prezentare pentru perechea de ochelari inteligenti pe care compania Huawei i-a anuntat in mod oficial astazi, si vorbim despre un produs care este “de viitor”, multe companii avand asemenea gadget-uri in plin proces de dezvoltare. Huawei. Noua pereche de ochelari inteligenti dezvoltati in colaborare cu Gentle Monster au fost prezentati impreuna cu Huawei P30 Pro, deci va fi un produs care va fi promovat in tandem cu telefonul mobil. Compania Gentle Monster este cunoscuta pentru producerea de ochelari de lux, iar in cadrul parteneriatului cu Huawei, insa produsul in sine nu este ceva la fel de complex precum Google Glass, de exemplu, ci un fel de “casca bluetooth cu lentile.



Huawei. Lanseaza Ochelarii Inteligenti Inaintea Apple Huawei.

Ochelari inteligenti sunt capabili sa le permita utilizatorilor sa raspunda la apelurile telefonice primite prin intermediul telefonului, si au o pereche de microfoane care faciliteaza purtarea de conversatii. Mai mult decat atat, ochelarii permit controlarea asistentilor vocali din telefoanele Huawei printr-o simpla apasare de buton, avand si difuzoare prin care pot fi redate fie sunetele pe care le emit acestia, fie ceea ce spune interlocutorul intr-o conversatie.

Huawei. Ochelarii inteligenti au integrata o baterie de 2200 mAh, si se pot incarca folosind carcasa prin care sunt livrati catre client, ori prin intermediul unui port USB-C, care exista intr-una dintre rame. Nu se stie cat urmeaza sa coste aceasta pereche de ochelari inteligenti pe care compania Huawei a creat-o, insa e foarte posibil ca pretul sa nu fie chiar atat de mic incat clientii sa-i caute cu nerabdare, mai ales ca Gentle Monster produce ochelari nu chiar atat de ieftini.







The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4