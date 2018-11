Huffpost: În Rusia crește furia față de Putin: „Va fi RĂZBOI CIVIL”

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Astăzi, cerul va fi noros. Vor cădea precipitaţii sub formă de lapoviţă, iar izolat va fi ceaţă. La Briceni şi Soroca sunt prognozate minus două grade Celsius, iar la Bălţi şi Orhei va fi minus un grad.

Intenția de vot în Partidul Politic „ȘOR” a crescut de trei ori în ultima jumătate de an, datorită activității liderilor formațiunii și a acțiunilor partidului, a remarcat luni, 26 noiembrie, în timpul prezentării rezultatelor unei cercetări sociologice,...

„Guvernul nu are rețete împotriva pierderii încrederii, acest lucru face ca el să fie imprevizibil și foarte periculos atât pentru Rusia, cât și pentru lume”, avertizează Gudkov.

„Putin plătește acum pentru faptul că si-a subordonat complet politica”, consideră jurnalistul. „Având în vedere o astfel de monocultura politică, este alarmant pentru Putin că la numai șase luni după ce a obținut oficial 77% din voturi la alegerile prezidențiale, acum mai are doar 56%”.

„De mai mulți ani, popularitatea lui Vladimir Putin, precum și a predecesorilor săi, se baza pe faptul că mulți dintre „subiecții” lui credeau în „tătuca-țarul”, pe care boierii răi din anturaj, circumstanțele nefavorabile și, mai presus de toate, Occidentul, îl încurcă să conducă bine și just (…) Din cauza faptului că situația financiară a poporului s-a înrăutățit, ca și în cazul lui Mihail Gorbaciov și Boris Elțîn, care din eroi nationali s-au transformat în țapi ispășitori, și de sub Putin începe sa fuga tronul regal”, – constata autorul.

„Că Occidentul este de vina pentru toate probleme cred din ce in ce mai puțini oameni, cei mai mulți sunt supărați de președinte, sunt foarte furioși”, a spus Igor.

