„Și n-o să facă nimic Maia Sandu, că Maia Sandu vrea Crimeea. Ce s-a băgat în Crimeea asta, ce are ea cu Crimeea?” (europalibera)

Europa Liberă: Și cât a ajuns să achitați factura?

– „Până la 900, până la 1.000, măcar așa, da’ amu tare rău ne pare că am ales și nu știu pe cine am ales. Maia Sandu, Maia Sandu... Și diaspora, și noi toți am avut nădejde în Maia Sandu. Și n-o să facă nimic Maia Sandu, că Maia Sandu vrea Crimeea. Ce s-a băgat în Crimeea asta, ce are ea cu Crimeea? Eu puțin îs în politică, dar mai citesc și mai văd, că ei îi trebuie Crimeea, că ei îi trebuie de-amu și cu Pridnestrovia (Transnistria). Da, dacă n-au scos atâția ani armata din Pridnestrovia, amu o s-o scoată ea? Amu-i pandemie, amu-i tot, amu-s toate pe capul nostru. Tare greu o să ne descurcăm, pensiile ni le-au mărit cu vreo 300 și ceva de lei, dar gazul am înțeles că îl scumpesc de 3-4 ori. Ce „vremuri bune” ne-au ajuns, nu ne-a ajuns nicio „vreme bună”, din ce în ce mai rău. Când eram cu celălalt președinte, se ducea și încheia contractele la Moscova, mai apleca capul, da’ asta nici nu vrea să aplece capul, nici nimic, că ea-i mândră și frumoasă, da’ lumea străduiește, așa că n-avem niciun viitor, nu se mai întoarce diaspora acasă, nu se mai întoarce nimeni acasă absolut.”



(...)

Europa Liberă: Care-i drumul corect pe care trebuie să meargă Republica Moldova?

– „Să vă spun drept, aici nu pot să vă răspund, că toți promit, dar de lucru nu-i, dar înainte – păpușoi puneau și oamenii se duceau măcar la prășit, dar amu dau și păpușoii ceia cu ghirbițid (ierbicide), răsărita o dau cu ghirbițid, n-au unde se duce. Nu-i de lucru deloc, deloc, deloc. Tare-i greu de trăit – 10 case nu-s (locuite), una este, 10 case nu-s, una este, care se cârligă, care-s duși, care... Iaca cum îi. Cine să șadă la sărăcia asta?”

