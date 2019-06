Ianis Hagi, la Barcelona? Transfer istoric pentru fotbalul românesc

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

Informația este că doar Popescu se duce la meci. De ce a mers și Ogăraru în Spania? Asta e informația. Eu am văzut multe în fotbal și cred că e vorba de un transfer. Ianis este caz unic, dă și cu stângul, dă și cu dreptul. Nu cred că se supără Hagi, că nu vorbesc urât”, a declarat Dumitru Dragomir, la Pro X, cu 3 luni în urmă.

”În avionul către Barcelona, am fost cu Gică Hagi, Ianis Hagi, George Ogăraru și Gică Popescu. La meciul dintre Barcelona și Manchester United va sta doar Gică Popescu. Cred că se face un transfer al lui Ianis în Spania. Cred că Ianis va ajunge la Barcelona. Nu la Espanyol, că e prea slabă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)