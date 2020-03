IARĂȘI MINCIUNI DODONISTE. „De unde a luat Dodon că eu am FĂCUT bal?” Femeia din Sângerei infectată cu coronavirus spune că NU și-a sărbătorit ziua de naștere (protv.md)

Femeia din Sangerei infectata cu coronavirus spune ca nu si-a sarbatorit ziua de nastere, intrucat aceasta a fost ieri, 21 martie, si ea era deja internata la Spitalul "Toma Ciorba" din capitala.



Contactata de PRO TV, pacienta vorbeste despre primele simptome pe care le-a avut si amenda de 25 de mii de lei pe care ar urma sa o primeasca pentru ca ar fi dat o petecere de ziua ei.

Mai intai, pacienta ne-a povestit cum a ajuns din Marea Britanie in Republica Moldova.

"Eu sunt venita pe data de 14 martie din Anglia. Am facut escala prin Romania, copiii au ramas in Bucuresti. Unul dintre ei m-a dus la gara de la Fetesti si am luat microbuzul Bucuresti-Balti."



Femeia spune ca la vama nu i-a fost masurata temperatura: "Au intrebat daca totul e bine si ne-au dat pasapoartele si am plecat la Balti. Noi i-am intrebat, nu ne masurati temperatura...nimic."

Pacienta spune ca nu a fost avertizata de politistii de frontiera ca urmeaza sa stea 14 zile in carantina, dar si despre alte masuri aprobate de Parlament.

Aceasta spune ca in primele zile nu a avut simptome, insa ulterior i s-a facut rau.

"Am inceput sa tusesc. Eu mereu racesc cand vin din Anglia. Nici gatul nu ma durea, temperatura era 36,6."

Femeia spune ca a sunat medicul de familie. Acesta a indrumat-o sa apeleze 112.

"Ma gandeam ca o sa vina salvarea si imi va da un medicament, dar ei m-au adus aici."



Intrebata daca cunoaste ca ar putea fi amendata cu 25 de mii de lei, femeia s-a aratat indignata.

"De unde a luat Dodon ca eu am facut bal? Ce bal am facut eu? De unde a luat Dodon si ministrul Sanatatii aceasta informatie?"



Femeia spune ca nu a dat nicio petrecere si nu si-a facut ziua de nastere, intrucat aceasta a fost ieri, 21 martie.

Primarul localitatii, Arcadie Covaliov, ne-a confirmat ca femeia nu a dat o petrecere de ziua ei.



In prezent, in orasul Singerei sunt trei persoane confirmate cu coronavirus.

