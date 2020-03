Țîcu: „Asaltul PSRM asupra mediului academic și intelectual este o încercare de instaurare a unei DICTATURI”

Octavian Țîcu spune că opinia premierului Chicu despre istorici este „cinică și disprețuitoare”. „Îi solicit să-și ceară scuze publice, pentru că nu este de competența unui prim-ministru să aprecieze care ramuri ale științei sunt prioritare și care sunt secundare. Cercetarea nu este întotdeauna una care trebuie să aducă bani. Cercetarea are menirea construcției unei societăți din punct de vedere intelectual. Statul trebuie să răspundă adecvat acestor cerințe. Este o situație jalnică în care a ajuns știința în R. Moldova datorită gestului PD de a trece institutele de cercetare ale AȘM în subordinea MECC, o structură profund politizată. MECC și-a arătat instrumentele când e vorba să anihileze o comunitate indezirabilă de intelectuali, care încearcă să supraviețuiască”. Deputatul a mai adăugat că la ora actuală asistăm la o tentativă de rescriere a istoriei, de rescriere a discursului istoric, prin prezentarea conflictului de la Nistru ca unul fratricid, de război civil etc.: „Prin distrugerea Institutului de Istorie se încearcă condamnarea definitivă a Istoriei Românilor în R. Moldova. Solicit expres MECC să prezinte rezultatele concursului și să arate unde s-au dus banii pentru cercetarea istorice, ce instituții au beneficiat și care e punctajul acordat. Eu înțeleg că intelectualii au fost tot timpul o masă protestatară incomodă regimului, dar fac apel, în mod special, la componenta PD care susține această guvernare socialistă, să ia în calcul problema redresării științei istorice”.

Actualitate 5 Martie 2020, ora: 07:41

