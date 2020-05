Țîcu face un apel la PAS și Platforma DA să nu intre în NEGOCIERI cu Igor Dodon

„Consider că anul acesta este problematic să facem alegeri parlamentare anticipate. Nimeni nu îşi doreşte aprofundarea unei crize politice. Avem nevoie de o majoritate, preferabil pro-europeană şi sperăm să găsim un compromis în acest sens. Simt că o majoritate pro-europeană are şanse să se materializeze într-un viitor nu foarte îndepărtat”, a spus Sergiu Sîrbu. Se reface Blocul ACUM? Andrei Năstase a discutat cu Maia Sandu planul de DEMITERE a lui Igor Dodon

„Noi am văzut ce reprezintă Igor Dodon, care sunt interesele lui, care sunt priorităţile lui, care nu au nicio legătură cu priorităţile cetăţenilor Republicii Moldova, deci nu văd niciun motiv pentru o colaborare politică”, a spus Sergiu Litvinenco.

„O astfel de coaliţie nu are nicio justificare pentru componentele blocului ACUM. A avut o logică atunci când l-am debarcat pe Plahotniuc. Debarcarea Guvernului Sandu ne-a privat de foarte multe. Dacă atunci, alianţa cu PSRM a avut o motivaţie, acum nu o mai pot înţelege”, a spus Octavian Ţîcu. Potrivit deputatului PAS Sergiu Litvinenco, în acest moment nu există nicio bază reală de colaborare cu socialiştii.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Partidul Comunist din China preia din nou controlul fabricilor ce furnizează materiale sanitare de protecție pentru întreaga lume, au declarat pentru New York Post importatori americani ce cumpără din China.

Ideea de a gasi un nume de fete rar pentru fiica ta poate fi o adevarata provocare. Cu siguranta vrei un nume care sa o ajute sa iasa in evidenta si, totodata, sa ii fie pe plac chiar si peste cativa zeci de ani. Din fericire, exista multe nume de fete rare, pe cat de unice, pe atat de frumoase...

Horoscop 22 Mai 2020, ora: 05:58

Luna noua in Gemeni de azi aduce un nou start. Soarele si Luna isi dau mana si intra amandoua in trigon cu Saturn, in timp ce Mercur si Venus isi pecetluiesc prietenia facand impreuna o cuadratura cu Neptun. Azi este despre a fi impreuna. Indiferent de dezamagiri, iluzii, vise...