Țîcu propune o soluție de salvare - „Votarea Comisiei anti-Dodon, trimiterea trădătorului în justiție și alegeri anticipate pentru toți!”

BORTA COVRIGULUI :(

Mai multă lume la care țin, da și mai multă lume de care puțin îmi pasă, au cerut să mă expun asupra situației legate de „bătălia pentru Procuratură” dintre Maia Sandu și Igor Dodon. Mă expun:

1. În luna august am avertizat la Europa Liberă că SIS-ul, SPPS, CNA, Curtea Constituțională, Ministerul Apărării, Ministerul Reîntregirii și alte instituții fundamentale ale statului au fost preluate de Dodon și PSRM. Blocul m-a numit rebel și mi-au cerut să-mi depun mandatul pentru că scot mizeria din casă :)

2. Pe 17 septembrie am ieșit din Fracțiunea PPDA, am spus că semnarea acordului cu PSRM este încălcarea angajamentelor din 21 februarie și am denunțat cârdășia dintre Dodon și Năstase, care a fost complice la înstrăinarea mai multor instituții în favoarea lui Dodon și PSRM. Am fost numit trădător :)

3. Pe 11 octombrie am înregistrat o Inițiativă Legislativă cu privire la constituirea unei Comisii de anchetă „pentru investigarea acțiunilor de trădare de patrie comise de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon”. A mai fost semnată doar de doi deputați ai Blocului ACUM - Iurie Reniță și Lilian Carp. Restul Acumiștilor - morți în Popșoi :)

4. Împreună cu Reniță și Carp am înaintat inițiativa pentru deconspirarea și developarea tuturor ilegalităților comise de Igor Dodon și PSRM atât în campania prezidențială din 2016, cât și în scrutinele ulterioare prin intermediul diferitor offshore-uri și fundații – gen Bahamas, "Din suflet" a Primei Doamne și multe altele. Nicio reacție :)

ACUM cineva se consideră luptător pentru salvarea justiției și constată că a ajuns „cuțitul la gâtul democrației” - pozadi Moskva, otstupati nekuda :)

Înțeleg că nu v-ați făcut lecțiile la istorie, dar eu vă ofer soluția de salvare - votarea Comisiei anti-Dodon, trimiterea trădătorului în justiție și alegeri anticipate pentru toți! Poate așa mai salvăm aparențele unui traseu european și românesc, pentru care Blocul ACUM a fost susținut la 24 februarie!!! CINE SEMNEAZĂ???

Octavian Țîcu (Facebook.com)