Idioții utili și discriminarea

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

Traian Băsescu spune că "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru rămânerea în Uniunea Europeană, după ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles.

Ex-Preșdintele PL Mihai Ghimpu a scris o postare pe pagina sa pe FB, prin care informează că l-a acționat în justiție pe Andrei Nastase: „În viața mea politică am trecut cu vederea peste mai multe manipulări, suspecții nefondate sau chiar minciuni sfruntate,...

Redacția TIMPUL a decis să vină cu această reacție deoarece după trei decenii de independență am ajuns la o situație total idioată, unde a vorbi despre demnitatea acestui popor și cei care pur și simplu scuipă în ea, este considerat a fi discriminatoriu!

O scuză deosebită, pe care trebuie să o aducem celor de la Comrat este pentru „pretenția” să învețe măcar 100 de cuvinte în limba țării în care trăiesc! Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la adoptarea legislației lingvistice. 30 de ani! Dacă ar fi să înveți 10 cuvinte pe an, în 30 de ani ajungi la un bagaj de cuvinte peste medie!

Poate ar fi mai bine ca toți moldovenii să-și ceară scuze în mod colectiv găgăuzilor pentru că acum 150 ani i-au primit pe acest pământ, salvându-i de persecuțiile la care erau supuși în Imperiul Otoman? Sau poate ar fi cazul ca moldovenii să-și ceară scuze pentru faptul că in 1994 le-au dăruit găgăuzilor autonomie? Apropo, este singular caz in Europa de acest gen! Atragem atenția că nici defuncta URSS, după care bocește administrația de la Comrat, nu le-a acordat nici un fel de autonomie găgăuzilor! Stimată doamnă activistă civică, ați auzit măcar odată un mesaj de mulțumire poporului moldovean pentru acest gest?

Asemenea atitudini ne amintesc de ex-interfrontistul Vladmir Solonari, astăzi activist civic rătăcit undeva undeva pe continentul american și care acuza moldovenii în 1989 (!) că îi discriminează pe ruși în promovarea politicilor lingvistice. Apropo, la fel cum distinsa activistă civică a cerut MAI sa-și ceară scuze de la un delicvent, pentru faptul că el nu vrea să vorbească limba de stat, Solonari, Șornikov, Dodon, Rogozin & Co de ani buni le cer moldovenii să-și ceară scuză de la „poporul transnistrean” pentru declanșarea războiului din 1992. Desigur că similitudinile de situații pot fi o întâmplare. Dar totuși ele există.

Nu intenționăm să intrăm în polemici cu distinsa activistă civică, dar o replică totuși se cere. Atitudinea domniei sale, cadrează perfect cu politicile promovate la postul TV unde se produce, astfel nu ne rămâne de cât să ne bucurăm că ofițerul de poliție Andrei Rotaru, n-a fost acuzat de fascism, rasism sau homofobie. Dacă stai să scotocești bine prin puțul gândirii „societății civice moldovenești”, in mod cert poți ajunge și la asemenea concluzii.

