IDIS Viitorul: Leul moldovenesc: cea mai abruptă depreciere din ultimii patru ani

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Cu siguranta s-a intamplat sa aveti cosmaruri in timpul somnului si este posibil ca unele dintre ele sa se fi repetat in timp. Ei bine, afla cum pot fi interpretate visele tale.

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

Angajaţii așa-numitului al securității de stat din stânga Nistrului (MGB) au reţinut, la sfârşitul săptămânii trecute, la Tiraspol un poliţist moldovean sub pretextul că acesta efectua "măsuri operaţionale şi de investigaţie în afara Zonei de...

Aproape 170 de milioane de copii sub 10 ani, la nivel global, inclusiv 2,5 milioane în SUA, nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei, avertizează UNICEF, relatează site-ul cotidianului The Guardian.

În prezent creșterea cererii de valută s-a temperat, oferta rămâne ridicată, există o probabilitate înaltă de intrări suplimentare de valută sub formă de granturi și împrumuturi guvernamentale, cea ce va calma piața valutară.

Însă șocurile valutare din aprilie și finele lunii iunie sunt au fost determinate de menținerea artificială a cursului leului de către BNM în ajun de alegeri. Dacă observăm din grafic, în lunile decembrie 2018 – februarie 2019, când a fost cel mai puternic deficit de valută, leul moldovenesc în loc de depreciere a cunoscut chiar o apreciere. Este foarte greu de argumentat economic această intervenție excesivă a BNM, cert este că după alegeri, ne-am trezit cu deprecieri bruște , fapt ce nu trebuie să aibă loc. Or, în opina noastră rolul BNM nu este de a menține artificial și cu orice preț cursul valutar, dar de a interveni pentru evitarea oscilațiilor bruște, dar tocmai asta nu a făcut banca centrală.

În dintre postări am arătat că piața noastră valutară este puternic influențată de ciclurile politice, datorită faptului că agenții economici în ajun de alegeri preferă să-și securizeze economiile în valută.

Această depreciere este determinată de creșterea cererii de valută din partea agenților economici. În uimii 1,5 ani cererea anuală de valută a crescut cu 570 milioane USD și a atins nivelul de 2.200 milioane USD/anual. În același timp oferta de valută a crescut mult mai lent și în prezent este la nivel de 2.090 milioane USD anual. Dacă acum un an surplusul anual pe piața valutară era la nivel de 370 milioane USD, atunci în prezent avem un deficit anual de peste 130 milioane USD.

