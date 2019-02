Ieftinirea creditelor, stabilizarea preţurilor, creşterea veniturilor populaţiei, lansarea Programului de stat „Prima Casă” - factori care au stabilizat piața imobiliară

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Codul penal al R. Moldova are pedepse clare pentru cei care sunt găsiți vinovați de rapirea sau privare de libertate a altor persoane.

Guvernarea are un plan amplu de investiţii, care vor permite modernizarea Căilor Ferate din Moldova. În opinia liderului PDM, Vlad Plahotniuc, acest lucru va crea condiţi mai bune pentru angajaţi.

”Alt factor important, atunci când vorbim despre creşterea vânzărilor. Date ale Bursei Imobiliare LARA, una dintre cele mai reprezentative pe piaţă, arată că deja de doi ani preţul s-a menţinut în medie la nivelul de 523-525 euro pentru un metru pătrat, iar în noiembrie şi decembrie a coborât la 522 euro pentru un metru pătrat. Imobilul locativ a continuat să se ieftinească uşor şi în prima lună a anului 2019. Costul mediu al unui metru pătrat de locuinţă în Chişinău în ianuarie a acestui an faţă de decembrie 2018 a scăzut de la 522 la 520 de euro”, consideră analistul citat.

”Rata medie ponderată a dobânzii la creditele bancare acordate persoanelor fizice pentru imobil s-a redus de la 7,53 la sută anual, în ianuarie 2018, la 6,40 la sută, pe sfârşit de an, iar suma lunară a creditelor contractate de populaţie s-a dublat pe parcursul anului. Băncile comerciale au acordat în anul trecut populaţiei credite pentru imobil în sumă de peste 1,8 miliarde lei, arată date ale Băncii Naţionale a Moldovei”, scrie Vlad Bercu. Un alt factor important este, în opinia lui Bercu, stabilizarea și ușoara scădere a rețurilor la imobile.

