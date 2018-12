Ieșirile televizate ale lui Munteanu, criticate de Ghimpu: Nici cel mai veninos șarpe nu are atâta venin cât iese din Valerică

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Situația politică de la Londra este mai confuză ca oricând. Theresa May se confruntă un vot de neîncredere în seara aceasta, în ajunul summitului UE de la Bruxelles, 13-14 decembrie, dedicat în bună parte Brexitului, iar situația politică de la Londra este mai...

„Nici cel mai veninos șarpe nu are atâta venin, cât iese din Valerică cel mititel! Mai face oare să lupți pentru moldoveni?Apropo de întrebarea „De ce Valeriu Munteanu nu a vrut să fie ales Președintele PL?”, răspunsul poate fi unul și nu cel pe care îl dă chiar el, pentru că Valerică ar fi avut doar trei voturi - acelea, pe care le-a avut și la Consiliul Republican; poate patru, ca să nu fiu subiectiv... A munci mult e bine, dar mai trebuie să fii și om de echipă, doar atunci ai o bună apreciere și o susținere largă a colegilor. Dragostea mare a lui Valeriu față de popor, demonstrată zilele acestea pe la toate ecranele TV, mi-a amintit de un cântec mai vechi: „De la Primărie-n sus toate lămpile s-au stins”. S-au stins și pentru tine, Valeriu, și nu cu mâna altuia, ci chiar cu mâna ta”, a scris Ghimpu cu Facebook, referindu-se la argumentul pe care l-a prezentat Munteanu când a plecat din partid.

