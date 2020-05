Igor Șarov: „Suntem categoric împotriva comasărilor automate ale universităților”

Institutul de Relații Internaționale și Universitatea „Dimitrie Cantemir”, fosta Universitate a Academiei de Științe, urmează a fi absorbite de Universitatea de Stat din Moldova.



Promoțiile din acest an ar trebui să fie ultimele, dacă inițiativa ministrului Igor Șarov va fi aprobată în ședința de guvern. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul Șarov explică de ce este necesară optimizarea rețelei de universități de stat și care sunt pașii următori pe care-i are în vedere.

Igor Șarov: „Analizele care au fost făcute pornesc de la anumite realități. Realitatea este recunoscută unanim: avem puțini studenți și avem multe universități. Conform ultimelor date estimate, numărul de studenți care își fac studiile la licență, master în învățământul superior în perioada anului 2015 a constituit 89.528 de studenți, iar în anul de studii 2019-2020 s-a diminuat până la 52.739 de studenți. Actualmente, la universitățile care urmează a fi fuzionate, numărul de studenți este de 364 de studenți la IRIM (Institutul de Relații Internaționale din Moldova), datele la 1 octombrie 2019 la licență și master, iar la acest moment are 309 studenți, deci în descreștere. La Universitatea „Dimitrie Cantemir” din 243 de studenți la 1 octombrie 2019 la acest moment au rămas 184 de studenți la licență și master. Noi vorbim despre un proces de raționalizare care are la bază mai multe criterii. Au fost stabilite domeniile strategice: învățământul pedagogic, medicină, inginerie și IT.”

Europa Liberă: Ce înseamnă aceste domenii strategice? Ele vor fi vizate sau nu?



Igor Șarov: „Nu. Din contra, ne-am pus ca prioritate de dezvoltare care se vor regăsi în comanda de stat ca și o prioritate. Al doilea moment este faptul că programe similare acestor două universități se regăsesc și în alte universități. Al treilea moment: numărul mic de studenți. Patru: costurile mari pentru instruirea unui student. Spre exemplu, costul de instruire per student la IRIM a fost 53.400 și în comparație, să spunem, cu Universitatea de Stat din Moldova, unde costul este de 33.130 de lei pentru anul precedent de studii. Și, în sfârșit, încă un argument este lipsa spațiului de instruire la IRIM, care creează incomodități pentru Colegiul „Alexei Mateevici”, unde este amplasată instituția, colegiul având o capacitate de 900 de elevi, iar actualmente învață în el 850 de elevi și observăm (ceea ce ne bucură) o tendință de creștere a interesului pentru specialitățile pedagogice la colegiu. În ceea ce privește pașii care urmează să fie făcuți până la 1 septembrie, noi îi vedem în felul următor: a fost elaborat un proiect de hotărâre de guvern pentru absorbția de către Universitatea de Stat din Moldova a IRIM-ului și a Universității „Dimitrie Cantemir”. O să fie anunțat colectivul în momentul care va trece hotărârea de guvern, care, de altfel, va fi supusă unei analize publice și puteți să faceți cunoștință cu această hotărâre de guvern. Colectivul va fi anunțat despre procesul de fuziune și despre faptul că vor fi disponibilizați doar în cazul că nu vor fi angajați la Universitatea de Stat din Moldova. În acest an, următorul pas - IRIM și Universitatea „Dimitrie Cantemir” nu vor avea admitere.”

Europa Liberă: Fuziunea va avea loc într-o perioadă mai scurtă, adică două-trei luni sau cât timp va dura?



Igor Șarov: „Până la începutul anului de studii, în așa fel ca studenții care învață la aceste universități să-și poată continua studiile fie la Universitatea de Stat din Moldova, fie la oricare din universități unde vor dori și unde există programe similare. IRIM și Universitatea „Dimitrie Cantemir” vor încheia acest an universitar pentru studenți, vor elibera diplome pentru absolvenți și vor fi constituite comisii pentru predarea patrimoniului, în așa fel încât noul an de studii să fie început la Universitatea de Stat din Moldova ori pentru studenții, repet, care vor dori la alte universități, care își fac studiile la moment la acestea, să aibă posibilitatea de a alege. Despre necesitatea la întrebarea pe care Dvs. mi-ați dat-o, estimările care au fost realizate cu susținerea Fondului Monetar Internațional în anul 2018, de altfel am avut pe parcursul lunii februarie 2018 până în luna noiembrie o echipă a Fondului Monetar Internațional care a demonstrat că, dacă am reduce cel puțin patru universități din rețeaua de instituții de învățământ superior, am putea economisi 85 de milioane de lei, care pot fi redirecționați: 1. spre îmbunătățirea calității programelor de studii superioare; 2. creșterea profesională a cadrelor universitare; 3. remunerarea performanțelor cadrelor universitare; 4. consolidarea segmentului cercetării în universități și, în sfârșit, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale.”

Europa Liberă: Înțeleg că aveți în vedere deja ce alte două urmează să fie comasate?



Igor Șarov: „Noi nu luăm această practică de reduce automată a universităților. Următorul pas va fi introducerea noii formule de finanțare în universități per student, despre care vom informa ulterior, dar sper ca cu colegii să definitivăm acest document și săptămâna viitoare să anunțăm despre un nou pas pe care îl vom face în această ordine de idei.”

Europa Liberă: Dați de înțeles că nu va urma pasul doi chiar atât de rapid? Nu altă comasare?



Igor Șarov: „Pasul doi va fi introducerea noii formule de finanțare.”

Europa Liberă: Universitatea din Tiraspol ce soartă va avea? Nu se are în vedere o comasare, eventual cu Universitatea „Ion Creangă”, ca să fie o singură universitate pedagogică?



Igor Șarov: „Nu. Vor fi modificate mecanismele de finanțare a învățământului superior. Din contra vor fi consolidate universitățile regionale în nordul și sudul Republicii Moldova, transformând aceste instituții de învățământ superior în centre regionale de susținere a sectorului economic, în special acolo unde avem zone economice libere. Și un alt moment este evaluarea externă în scopul acreditării tuturor programelor de studii superioare de licență, master și doctorat pentru a asigura activitatea pe piața educațională a instituțiilor de învățământ superior cu programe de studii superioare de calitate. Noi acum vorbim doar despre pașii care sunt întreprinși de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în acest an. După introducerea noii formule de finanțare, respectiv vom vedea de acum care va fi impactul asupra universităților. Repet, noi suntem categoric împotriva comasărilor automate ale universităților, fiindcă trebuie să luăm în calcul interesele colectivelor, interesele oamenilor și săptămâna viitoare vom propune o hotărâre de guvern cu noua finanțare a instituțiilor de învățământ superior.”

Europa Liberă: În cazul facultăților, la fel care se dublează ca profil, am în vedere același drept care este în fiecare universitate, ar putea exista, iată și pe măsura asta, comasări?



Igor Șarov: „Noi vom reveni la acest subiect atunci când va fi definitivată comanda de stat. Comanda de stat cred că vom putea s-o prezentăm pentru aprobare în ședință de guvern săptămâna viitoare.”

Europa Liberă: Ați făcut referire la Fondul Monetar Internațional, am văzut că și Banca Mondială dă un credit pentru reformarea sistemului de învățământ superior. În ce măsură astfel de reforme sunt condiționate din exterior, pentru că s-ar putea ca cineva să speculeze acest aspect?



Igor Șarov: „Categoric nu, nu sunt condiționate, sunt problemele doar ale Republicii Moldova, din contra prin aceste măsuri pe care le întreprindem acum de introducere a noii formule de finanțare, ne dorim foarte mult să rămână pe piață universități puternice și creditul despre care Dvs. ați vorbit și care sper să fie în continuare aprobat și în Parlamentul Republicii Moldova în valoare de 35 de milioane de dolari să vină pentru întărirea capacităților universităților. Sunt sigur că vor fi prezentate diferite proiecte de către universități care vor întări baza tehnico-materială a acestora, fiindcă avem multe proiecte de succes, spre exemplu cum îi Centrul de Excelență Tekwill la Universitatea Tehnică, așa cum îi „Clasa Viitorului” la Universitatea Pedagogică, ori cum sunt centrele de pe lângă Universitatea de Medicină, această listă poate fi continuată la nesfârșit.”

Europa Liberă: Universitatea Academiei de Științe, ea a fost cea mai recent fondată, sunt semne că ceva nu a mers?



Igor Șarov: „Nu, nu de aceea că nu a mers, din contra la Academia de Științe și-a demonstrat viabilitatea Liceul „Aristotel”, care este unul din cele mai bune licee din Republica Moldova, exact așa există și un colectiv extraordinar la această universitate. Totul pornește din perspectiva numărului de studenți care la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” erau 243 de studenți la care m-am referit în 2019, la acest moment au rămas doar 184, dar investițiile care au fost făcute în această universitate sunt sigur că în continuare vor putea să fie folosite de următoarele generații de studenți care vor folosi laboratoarele, spațiile de pe loc.”

Europa Liberă: Eficientizarea, e vorba doar de administrație, adică e vorba eventual de realocarea unor facultăți în acele sedii, ca să nu se piardă nici infrastructura?



Igor Șarov: „Sigur că da. Noi vorbim doar despre eficientizare, toți pașii următori vor fi stabiliți de comun acord între rectorii universităților respective, care, până la urmă, tot vor fi în beneficiul suprem al studentului. COVID-ul într-adevăr ne-a făcut să ne reorientăm, în special în domeniul educației, prioritățile și așa cum le-am fixat în domeniul învățământului general, ce ne trebuie. Ce a scos în evidență învățământul la distanță? Una: lipsa tehnicii de calcul; doi: lipsa abilităților digitale la o parte a profesorilor și trei: ne-a fixat foarte bine prioritățile pe care trebuie să mergem ca să învățăm din greșelile trecutului. Ne-a luat prin surprindere această pandemie, însă am avut și multe lecții de învățat.”

