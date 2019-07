Igor Dodon (5 iulie 2018): „Sper ca cetățenii să se convingă că direcția spre Vest este doar o POVESTE POLITICĂ”

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Acesta speră că cetățenii „o să se convingă, o dată în plus, că direcția spre Vest este doar o poveste politică de care profită unele partide, iar banii pe care îi primește Moldova deseori nu ajung să fie folosiți în mod real pentru necesitățile societății, dar sunt folosiți în interesul partidelor proeuropene”. Mai mult, Dodon atacă din nou Uniunea Europeană, după ce a criticat-o public pentru poziția „fără caracter” pe care ar fi avut-o în legătură cu invalidarea alegerilor din Chișinău.

