Igor Dodon: „...dar situația nu se schimbă”

„Noi putem în fiecare zi să schimbăm miniștrii și prim-miniștrii, dar situația nu se schimbă. Ceea ce se întâmplă acum e rezultatul a câțiva zeci de ani, dar urmează să lucrăm.”

Ce putem înțelege din declarația Președintelui? Că ei vor lucra (1) și că (2) situația nu se (va) schimba.

Adică, Dodon va fi schimbat cu alt Dodon, Chicu cu alt Chicu, Voicu cu alt Voicu și tot așa vom schimba, dar situația nu se va schimba...Gura păcătosului adevăr grăiește!

Chicu este al 21-lea Premier al R. Moldova în 30 ani. În medie am schimbat câte un guvern la fiecare an și jumătate. Chicu are deja mai mult de 2 luni… Tic-tac. Tic-tac.