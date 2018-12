Igor Dodon a debutat la TV cu un recital de poezii despre michiduță în „grafie chirilică”

Stela Stângaci a fost rechemată din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, Republica Malta și pe lângă Ordinul Suveran Maltez prin cumul. Decizia a fost luată la ultima ședință a guvernului din acest an,...

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, i-a cerut premierului Theresa May să convoace parlamentul mai devreme din vacanţa de Crăciun pentru a organiza votul privind Brexitul, conform unui interviu acordat „i” şi the Indy, scrie Politico.

În ajunul sărbătorilor de iarnă, premierul Pavel Filip a fost colindat de către elevii și profesorii gimnaziului din satul său de baștină Pănășești și corul bărbătesc de la Mănăstirea Căpriana. „Nu am auzit colinde mai frumoase decât cele de la...

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupă al doilea loc în...

Dodon s-a lăudat ca i-a trimis lui Putin și lui Lukașenko câte un pet de „jin de casă” de la Sadova. Lukașenko a fost mai norocos în acest an, deoarece, pe lângă petul „de jin de casă” de la Sadova, a mai primit în dar de la Dodon și o torbă de „făină de păpușoi” făcută la moara de la Sadova. Într-un moment de sclipire intelectuală, Igor Nikolaevici a explicat de ce Putin n-a primit și el o torbă de „făină de păpușoi” de la Sadova. „De ce să-i dau lui Putin „urojaiul” lui Lukașenko?” - s-a întrebat retoric șeful statului.

Igor Nikolaevici a bocit de jale pe urma „diplomaților” ruși suspectați de spionaj și expulzați de la Chișinău, după care s-a plâns că a fost obligat să o facă pe pompierul: „guvernul aprinde pojarul”, dar el, sărmanul trebuie să meargă la Moscova să-l stingă”. Iată că, în sfârșit, am aflat ce face Dodon la Moscova! O face pe „pojarnikul”, în timp ce noi, ingrații, îl suspectam că el merge le Moscova să primească instrucțiuni și bani de la FSB pentru a transnistriza și subordona rușilor statul pe care-l conduce. Lăsând la o parte halatul de „zavhoz” Dodon a continuat reproșurile în adresa guvernului transformându-se de astă dată, în „prorabul” unei brigăzi de construcții: „drumurile construite sunt ca după „сталинградская битва” explicând în eter direct, cum trebuie „dusă tehnica la sate” și cum „se pune corect asfaltul ca drumurile să fie mai rezistente”.

Marele evaluator al activității guvernului Filip Dodon a recunoscut că acest guvern: „a făcut lucruri bune din 2016 încoace în domeniul fiscalității și cel bugetar”. Au crescut substanțial veniturile la buget. Au fost lansate programe destul de bune (referindu-se la prima casa n.r.), legalizarea capitalului si amnistia fiscala”. În schimb nu este de acord cu ședințele comune cu Guvernul României și cu faptul că premierul Filip a declarat că „are sânge romanesc”. Dacă spunea că are sânge rusesc era cu totul altceva!

Circ la persoana a treia Din păcate moderatorul nu l-a întrebat pe iubitul nostru conducător, care este poziția sa față de agresiunea rusească din Marea Azov, sau de ce, din momentul în care a preluat mandatul, a făcut jocul Rusiei și a stricat relațiile cu vecinii (declarând ca, Crimeea aparține Rusiei iar România este un stat expansionist). Cred că ar fi fost curios să aflăm de ce „partidul pro-prezidențial”, declarându-se în opoziție, a sprijinit cam cele mai importante proiecte politice ale actualei puteri. Un alt subiect curios ar fi, care este legătura dintre finanțarea reparației palatului prezidențial și expulzarea profesorilor turci... Pe parcursul întregii discuții, Dodon a vorbit despre sine la persoana a treia și ca un veritabil „Juju, căţel tărcat”, din fabula lui Donici, a tot șters praful de pe pantofii lui Putin. Pe final am auzit și o veritabilă „poezie moldovenească în grafie chirilica” - în interpretare prezidențială.

Pe final de an, cel mai iubit fiu al poporului moldovenesc, Președintele „Întregii Moldove” Igor Dodon s-a produs într-un spectacol televizat la un post privat de televiziune. Moderatorul emisiunii a manifestat o echidistanță de un plasticism remarcabil, astfel încât Igor Nikolaevici s-a simțit suficient de confortabil... încât a vorbit despre sine doar la persoana a treia, iar pe final a dat-o pe versuri.

